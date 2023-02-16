وزير الخارجية الإسرائيلي يزور ضواحي كييف... فيديو وصور
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
© Sputnik . Viktor Antonyuk/
زار وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الخميس، عدة بلدات أوكرانية في ضواحي العاصمة، كييف.
ونشرت وسائل الإعلام العبرية، ظهر اليوم الخميس، لقطات فيديو متعددة لإيلي كوهين خلال زيارته للعاصمة كييف، خاصة إلى بلدة بوتشا، معربا خلالها عن تعاطفه مع الشعب الأوكراني.
ورافق وزير الخارجية الإسرائيلية خلال زيارته لضواحي كييف، الحاخام الأكبر لأوكرانيا موشيه رؤوفين، وكذلك عمدة بوتشا، أناتولي فيدوروك، حيث زاروا مواقع نصب تذكارية مختلفة.
وقال إيلي كوهين خلال الزيارة:
إسرائيل تقف إلى جانب أوكرانيا وإلى جانب الشعب الأوكراني في أوقاتهم الصعبة
שר החוץ אלי כהן מביע הזדהות עם העם האוקראיני על רקע המראות הקשים בהם צפה כאן בבוצ׳ה. עם זאת כהן נמנע מלגנות את מבצעי הטבח, קרי חיילים רוסיים. pic.twitter.com/nKLm7XWPwk— Ariel Kahana אריאל כהנא (@arik3000) February 16, 2023
وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وصل إلى كييف في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن إيلي كوهين وصل إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة أن تلك الزيارة تأتي بعد أيام قليلة من زيارة تضامنية لتركيا قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك على خلفية كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا، في السادس من الشهر الجاري. ويزور وزير الخارجية العاصمة كييف، ومن المتوقع أن يلتقي لاحقًا بالرئيس زيلينسكي وبوزير الخارجية كولبي.
ביקרתי בבוצ׳ה, אחד מפרוורי קייב שנפגעו קשות בתחילת המלחמה. אי אפשר להישאר אדיש נוכח המראות הקשים וסיפורי הזוועה ששמעתי ונחשפתי אליהם כאן, ישראל מגנה כל פגיעה מכוונת בחפים מפשע.— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
צילום: שלומי אמסלם, לע"מ pic.twitter.com/4mcYXvqxIy
بدوره أعلن إيلي كوهين عودة العمل في السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأوكرانية، كييف، مجددا، في وقت أشارت الصحيفة العبرية إلى أن كوهين سيزور مدينة ماريوبول ومدينة بوتشا.
يشار إلى أن زيارة كوهين للعاصمة كييف تعد الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي إلى أوكرانيا، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير/شباط من العام الماضي.
תיקון: מי שמתדרך את השר הוא ראש העיר של בוצ׳ה אנטולי פדורוק— Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) February 16, 2023
Fedoruk pic.twitter.com/mPPQh1Qhra
وأعلن السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا ميخائيل برودسكي، الأحد الماضي، أن إسرائيل مستعدة للتوسط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إذا رغبت كييف وموسكو في ذلك.
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، في 5 فبراير/ شباط، الذي بذل مساعي تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا في بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن دولا غربية أفسدت تلك المحاولات. وقال في مقابلة صحفية: "كانت تحركاتي منسقة في كل تفاصيلها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا... لقد قطعوا المفاوضات".
Minister @elicoh1 arrived in #Kyiv pic.twitter.com/Ar1yqKYHgJ— Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 16, 2023
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أن الغرب قرر عند لحظة معينة "تحطيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدلا من التفاوض".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن كييف كانت جاهزة في البداية للمفاوضات لكن تم إعطاؤها أمرا مباشرا بعرقلة جميع الاتفاقات.
הרב אסמן, הרב הראשי הלא לגמרי רשמי של אוקראינה, גונב במה במסר של אחדות פנים-ישראלית דווקא בביקור שר החוץ אלי כהן בבאבי יאר pic.twitter.com/q2k7DdPM35— Liza Rozovsky (@lizarozovsky) February 16, 2023
وأشار إلى أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.