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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-يتسبب-بمشكلة-خطيرة-في-مستودعات-الأسلحة-الغربية-1073585200.html
إعلام: الصراع في أوكرانيا يتسبب بمشكلة خطيرة في مستودعات الأسلحة الغربية
إعلام: الصراع في أوكرانيا يتسبب بمشكلة خطيرة في مستودعات الأسلحة الغربية
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الخميس، أن الصراع في أوكرانيا أفرغ بالفعل المستودعات والمخازن الأوروبية من الأسلحة. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T08:05+0000
2023-02-16T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في الصحيفة: "لقد دمر عام من الحرب في أوكرانيا الترسانات الأوروبية، وفي العديد من العواصم الأوروبية أبلغ الجنرالات وزراء الدفاع أنه لم يتبق شيء من الذخائر، والمستودعات خالية".وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع في أوكرانيا فرض ضغطا هائلا على قطاع الدفاع في أوروبا، وأن المصانع الأوروبية بالكاد قادرة على إنتاج ما يكفي من القذائف لتلبية احتياجات كييف الأسبوعية.وذكرت الصحيفة: "في بلدان الناتو الشرقية، استنفدت مخزونات المعدات السوفيتية، التي يعرف الجيش الأوكراني كيفية استخدامها، ويتم الترحيب بقرارات توريد أنواع جديدة من الأسلحة الغربية الصنع، ولكن تليها أسابيع وشهور من التأخير".أرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا، وأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا - ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230216/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073579997.html
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا

إعلام: الصراع في أوكرانيا يتسبب بمشكلة خطيرة في مستودعات الأسلحة الغربية

08:05 GMT 16.02.2023
© Photo / Official U.S. Navy Imageryقاعدة عسكرية بحرية أمريكية
قاعدة عسكرية بحرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Photo / Official U.S. Navy Imagery
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ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الخميس، أن الصراع في أوكرانيا أفرغ بالفعل المستودعات والمخازن الأوروبية من الأسلحة.
وجاء في الصحيفة: "لقد دمر عام من الحرب في أوكرانيا الترسانات الأوروبية، وفي العديد من العواصم الأوروبية أبلغ الجنرالات وزراء الدفاع أنه لم يتبق شيء من الذخائر، والمستودعات خالية".

وكتبت الصحيفة على خلفية هذا الوضع، أن المحادثات بين وزراء الدفاع الغربيين، الذين اجتمعوا في مقر حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع وسيشاركون في مؤتمر ميونيخ للأمن، مليئة بـ "الحواجب العابسة والنظرات المقلقة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الصراع في أوكرانيا فرض ضغطا هائلا على قطاع الدفاع في أوروبا، وأن المصانع الأوروبية بالكاد قادرة على إنتاج ما يكفي من القذائف لتلبية احتياجات كييف الأسبوعية.
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
07:46 GMT
وذكرت الصحيفة: "في بلدان الناتو الشرقية، استنفدت مخزونات المعدات السوفيتية، التي يعرف الجيش الأوكراني كيفية استخدامها، ويتم الترحيب بقرارات توريد أنواع جديدة من الأسلحة الغربية الصنع، ولكن تليها أسابيع وشهور من التأخير".

وتابعت الصحيفة أن مشكلة الدول الأوروبية هي أن "الاقتصاد العسكري الروسي يعمل منذ عام على الأقل، في غضون ذلك، تشارك أوروبا للتو في العمل".

أرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح "هدفا مشروعا" لروسيا، وأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا - ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، ودول أخرى.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
13 فبراير, 14:46 GMT
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:46 GMT
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