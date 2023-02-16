https://sputnikarabic.ae/20230216/الدول-المديونة-الولايات-المتحدة-رقم-1-عالميا-بـ-20-تريليون-دولار-1073592269.html

الدول المديونة… الولايات المتحدة رقم 1 عالميا بـ 20 تريليون دولار

الدول المديونة… الولايات المتحدة رقم 1 عالميا بـ 20 تريليون دولار

تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم مديونية بحجم دين خارجي يتجاوز 20.2 تريليون دولار، وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T09:45+0000

2023-02-16T09:45+0000

2023-02-16T09:45+0000

اقتصاد

العالم

أخبار العالم الآن

بريطانيا

أخبار فرنسا

الصين

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/18/1048204425_0:64:2730:1600_1920x0_80_0_0_937b1216e650222e3b9e2d9c1b026607.jpg

جاء ذلك حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، التي أوردت 5 دول هي الأعلى مديونية خارجية في العالم ويقدر إجمالي دينها بـ 45 تريليون دولار.ويقدر حجم الدين الخارجي الأمريكي فقط بنحو 45 في المئة من إجمالي الدين الخارجي للدول الخمس الأعلى مديونية في العالم.وفيما يلي حجم الدين الخارجي للدول الـ 5 الأكثر مديونية في العالم:وتأتي الصين في المرتبة رقم 13 عالميا بنحو تريليوني دولار، بينما تصنف الهند في المرتبة رقم 22 بـ 555.3 مليار دولار.وتصنف روسيا في المرتبة رقم 24 عالميا، وهي مرتبة أفضل، لأن حجم دينها الخارجي لا يتجاوز 500 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230123/في-إشارة-على-ركود-الاقتصاد-20-من-الشركات-الأمريكية-تخطط-لتسريح-العمالة-1072614488.html

https://sputnikarabic.ae/20230131/صندوق-النقد-الدولي-يرفع-توقعاته-للاقتصاد-الروسي-خلال-العامين-المقبلين-ويحفضها-بالنسبة-لأمريكا-1072898205.html

بريطانيا

أخبار فرنسا

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, أخبار فرنسا , الصين, روسيا