https://sputnikarabic.ae/20230216/الدول-المديونة-الولايات-المتحدة-رقم-1-عالميا-بـ-20-تريليون-دولار-1073592269.html
الدول المديونة… الولايات المتحدة رقم 1 عالميا بـ 20 تريليون دولار
الدول المديونة… الولايات المتحدة رقم 1 عالميا بـ 20 تريليون دولار
تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم مديونية بحجم دين خارجي يتجاوز 20.2 تريليون دولار، وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T09:45+0000
2023-02-16T09:45+0000
2023-02-16T09:45+0000
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جاء ذلك حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، التي أوردت 5 دول هي الأعلى مديونية خارجية في العالم ويقدر إجمالي دينها بـ 45 تريليون دولار.ويقدر حجم الدين الخارجي الأمريكي فقط بنحو 45 في المئة من إجمالي الدين الخارجي للدول الخمس الأعلى مديونية في العالم.وفيما يلي حجم الدين الخارجي للدول الـ 5 الأكثر مديونية في العالم:وتأتي الصين في المرتبة رقم 13 عالميا بنحو تريليوني دولار، بينما تصنف الهند في المرتبة رقم 22 بـ 555.3 مليار دولار.وتصنف روسيا في المرتبة رقم 24 عالميا، وهي مرتبة أفضل، لأن حجم دينها الخارجي لا يتجاوز 500 مليار دولار.
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, أخبار فرنسا , الصين, روسيا
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, أخبار فرنسا , الصين, روسيا
الدول المديونة… الولايات المتحدة رقم 1 عالميا بـ 20 تريليون دولار
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تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم مديونية بحجم دين خارجي يتجاوز 20.2 تريليون دولار، وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية.
جاء ذلك حسبما تشير إحصاءات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، التي أوردت 5 دول هي الأعلى مديونية خارجية في العالم ويقدر إجمالي دينها بـ 45 تريليون دولار.
ويقدر حجم الدين الخارجي الأمريكي فقط بنحو 45 في المئة من إجمالي الدين الخارجي للدول الخمس الأعلى مديونية
في العالم.
وفيما يلي حجم الدين الخارجي للدول الـ 5 الأكثر مديونية في العالم:
الولايات المتحدة
الأمريكية: تحتل المرتبة الأولى بـ 20.2 تريليون دولار.
المملكة المتحدة: تأتي في المرتبة الثانية بـ 8.7 تريليون دولار.
فرنسا: تحتل المرتبة الثالثة بـ 6.3 تريليون دولار.
ألمانيا: تمثل رابع أكثر الدول مديونية خارجية بـ 5.6 تريليون دولار.
هولندا: تحتل المرتبة الخامسة بين أكثر الدول مديونية بـ 4.3 تريليون دولار.
وتأتي الصين في المرتبة رقم 13 عالميا بنحو تريليوني دولار، بينما تصنف الهند في المرتبة رقم 22 بـ 555.3 مليار دولار.
وتصنف روسيا
في المرتبة رقم 24 عالميا، وهي مرتبة أفضل، لأن حجم دينها الخارجي لا يتجاوز 500 مليار دولار.