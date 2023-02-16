https://sputnikarabic.ae/20230216/الصين-تعلن-عن-دخول-الإعلام-الأمريكي-في-عزلة-جماعية-بعد-تحقيق-انفجار-أنابيب-التيار-الشمالي-1073585984.html
الصين: الإعلام الغربي يصاب بـ"خرس جماعي" بعد فضح حقيقة انفجار أنابيب "التيار الشمالي"
الصين: الإعلام الغربي يصاب بـ"خرس جماعي" بعد فضح حقيقة انفجار أنابيب "التيار الشمالي"
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الخميس، أن وسائل الإعلام الغربية، التي لطالما روجت للحرية والاحتراف وقعت في "خرس جماعي" بعد نشر... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T08:38+0000
2023-02-16T08:38+0000
2023-02-16T09:22+0000
العالم
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وقال الدبلوماسي: "بعد نشر التقرير الخاص بالتحقيق التفصيلي الجديد للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، سقطت وسائل الإعلام الغربية، التي لطالما روجت للحرية والاحتراف والنزاهة في عزلة جماعية ولم يحظ التحقيق بتغطية واسعة في الصحافة الأجنبية".وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".ونشر هيرش، في 8 شباط / فبراير، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230216/الخارجية-الصينية-تفجير-التيار-الشمالي-أثار-قلقا-بشأن-أمن-البنية-التحتية-العابرة-للحدود-1073583231.html
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العالم
الصين: الإعلام الغربي يصاب بـ"خرس جماعي" بعد فضح حقيقة انفجار أنابيب "التيار الشمالي"
08:38 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 09:22 GMT 16.02.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، اليوم الخميس، أن وسائل الإعلام الغربية، التي لطالما روجت للحرية والاحتراف وقعت في "خرس جماعي" بعد نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش تقريرا بشأن تفجيرات التيار الشمالي.
وقال الدبلوماسي: "بعد نشر التقرير الخاص بالتحقيق التفصيلي الجديد للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، سقطت وسائل الإعلام الغربية، التي لطالما روجت للحرية والاحتراف والنزاهة في عزلة جماعية ولم يحظ التحقيق بتغطية واسعة في الصحافة الأجنبية".
وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".
ونشر هيرش، في 8 شباط / فبراير، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.