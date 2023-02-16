https://sputnikarabic.ae/20230216/الناطق-باسم-اتحاد-الشغل-التونسي-الإيقافات-الأخيرة-هدفها-إلهاء-الناس-1073609136.html
الناطق باسم اتحاد الشغل التونسي: الإيقافات الأخيرة هدفها إلهاء الناس
الناطق باسم اتحاد الشغل التونسي: الإيقافات الأخيرة هدفها إلهاء الناس
استنكر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الإيقافات الأخيرة التي تشهدها البلاد مؤكدا أن هدفها "إلهاء الناس". 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T13:15+0000
2023-02-16T13:15+0000
2023-02-16T13:15+0000
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067960009_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6115b7a5b1c10640143ac4314291224e.jpg
ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن الطاهري تصريحات أدلى بها على هامش انعقاد ندوة دراسية حول تجديد التشريعات في الوظيفة العمومية، قال فيها إن الإيقافات الأخيرة "لا تمت للمحاسبة بصلة، وكأن السلطة تحرك غرائز الناس في الانتقام، سعيا لإلهائهم عن القضايا الحقيقية"، على حد قوله.وأعرب الطاهري عن رفضه لما وصفه بـ"ضرب الحريات النقابية وحرية التعبير"، ورفضه للاعتقالات في ظل وجود أسباب واهية ما يجعل البلاد تعيش أكبر أزمة خانقة وغير مسبوقة، على حد تعبيره.وجدد الطاهري تعهده باستمرار اتحاد الشغل التونسي في تحركاته الرافضة لكل اعتداء على الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتمسكه بعدم التصادم مع السلطة رغم محاولاتها المتعدّدة لاستدراج الاتّحاد نحو التصادم، مؤكدا أن الاتحاد متمسك بالخروج من هذه الأزمة بطريقة سلمية.يشار إلى أن الخلاف بين الرئيس التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل يتجه إلى مزيد من التصعيد، بعد الإحالات الجديدة على التحقيق التي شملت مجموعة من النقابيين، وسط تحذيرات من توترات اجتماعية قادمة.فبعد إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة، أنيس الكعبي، تمت أمس إحالة الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي، وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ناجي حمدي، والكاتب العام للفرع الجامعي للنقل، وكاتبين عامين لنقابات أساسية على التحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-إلقاء-القبض-على-وزير-عدل-تونسي-سابق-ومدير-إذاعة-1073480479.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/13/1067960009_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_20e50b4fd03e7dc5b8c3f94320411866.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
الناطق باسم اتحاد الشغل التونسي: الإيقافات الأخيرة هدفها إلهاء الناس
تابعنا عبر
استنكر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الإيقافات الأخيرة التي تشهدها البلاد مؤكدا أن هدفها "إلهاء الناس".
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية عن الطاهري تصريحات أدلى بها على هامش انعقاد ندوة دراسية حول تجديد التشريعات في الوظيفة العمومية، قال فيها إن الإيقافات الأخيرة "لا تمت للمحاسبة بصلة، وكأن السلطة تحرك غرائز الناس في الانتقام، سعيا لإلهائهم عن القضايا الحقيقية"، على حد قوله.
وأعرب الطاهري عن رفضه لما وصفه بـ"ضرب الحريات النقابية وحرية التعبير"، ورفضه للاعتقالات في ظل وجود أسباب واهية ما يجعل البلاد تعيش أكبر أزمة خانقة وغير مسبوقة، على حد تعبيره.
وجدد الطاهري تعهده باستمرار اتحاد الشغل التونسي في تحركاته الرافضة لكل اعتداء على الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتمسكه بعدم التصادم مع السلطة رغم محاولاتها المتعدّدة لاستدراج الاتّحاد نحو التصادم، مؤكدا أن الاتحاد متمسك بالخروج من هذه الأزمة بطريقة سلمية.
يشار إلى أن الخلاف بين الرئيس التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل يتجه إلى مزيد من التصعيد، بعد الإحالات الجديدة على التحقيق التي شملت مجموعة من النقابيين
، وسط تحذيرات من توترات اجتماعية قادمة.
فبعد إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة، أنيس الكعبي، تمت أمس إحالة الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي، وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ناجي حمدي، والكاتب العام للفرع الجامعي للنقل، وكاتبين عامين لنقابات أساسية على التحقيق.