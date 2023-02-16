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https://sputnikarabic.ae/20230216/بماسبة-عيد-ميلاده-الـ60-مايكل-جوردان-يتبرع-بـمبلغ-ضخم-لجمعية-خيرية-1073611465.html
بمناسبة عيد ميلاده الـ60... مايكل جوردان يتبرع بمبلغ ضخم لجمعية خيرية
بمناسبة عيد ميلاده الـ60... مايكل جوردان يتبرع بمبلغ ضخم لجمعية خيرية
يستعد أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردن، للتبرع بمبلغ قدره 10 ملايين دولار لمؤسسة "Make a wish" (تمنى أمنية)، في عيد ميلاده الـ60. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T14:07+0000
2023-02-16T14:09+0000
منوعات
مساعدة
جمعية خيرية
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وجاء في بيان للمؤسسة، أن الملياردير الذي سيبلغ عامه الستين الجمعة يأمل في أن تلهم لفتته الآخرين للتبرع للمؤسسة.ونقل البيان عن جوردان قوله: "على مدار 34 عاما الماضية، تشرفت بالشراكة مع "Make a wish" والمساعدة في جلب الابتسامة والسعادة للعديد من الأطفال".وتابع: "رؤية صمودهم وقوتهم خلال هذه الأوقات العصيبة من حياتهم كانت حقا مصدر إلهام، لا يمكنني التفكير في هدية عيد ميلاد أفضل من رؤية الآخرين يشاركونني في دعم الجمعية، حتى يتمكن كل طفل من تجربة سحر تحقيق أمنيته".ويهدف تبرع نجم شيكاغو بولز السابق لهذه الجمعية الأكبر في تاريخها، إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عاما والذين يعانون من أمراض خطيرة.
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منوعات, مساعدة, جمعية خيرية
منوعات, مساعدة, جمعية خيرية

بمناسبة عيد ميلاده الـ60... مايكل جوردان يتبرع بمبلغ ضخم لجمعية خيرية

14:07 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 14:09 GMT 16.02.2023)
© AFP 2023مايكل جاردون
مايكل جاردون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023
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يستعد أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردن، للتبرع بمبلغ قدره 10 ملايين دولار لمؤسسة "Make a wish" (تمنى أمنية)، في عيد ميلاده الـ60.
وجاء في بيان للمؤسسة، أن الملياردير الذي سيبلغ عامه الستين الجمعة يأمل في أن تلهم لفتته الآخرين للتبرع للمؤسسة.
ونقل البيان عن جوردان قوله: "على مدار 34 عاما الماضية، تشرفت بالشراكة مع "Make a wish" والمساعدة في جلب الابتسامة والسعادة للعديد من الأطفال".
وتابع: "رؤية صمودهم وقوتهم خلال هذه الأوقات العصيبة من حياتهم كانت حقا مصدر إلهام، لا يمكنني التفكير في هدية عيد ميلاد أفضل من رؤية الآخرين يشاركونني في دعم الجمعية، حتى يتمكن كل طفل من تجربة سحر تحقيق أمنيته".
ويهدف تبرع نجم شيكاغو بولز السابق لهذه الجمعية الأكبر في تاريخها، إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عاما والذين يعانون من أمراض خطيرة.
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