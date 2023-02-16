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https://sputnikarabic.ae/20230216/خبير-انخفاض-حصة-اليوان-في-سويفت-هو-مؤشر-على-استخدام-أنظمة-تسوية-أخرى-1073592854.html
خبير: انخفاض حصة اليوان في "سويفت" هو مؤشر على استخدام أنظمة تسوية أخرى
خبير: انخفاض حصة اليوان في "سويفت" هو مؤشر على استخدام أنظمة تسوية أخرى
رأى كبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة التصنيف الائتماني الروسية "إكسبرت رو"، أنطون تاباخ، أن انخفاض حصة اليوان الصيني في المدفوعات العالمية، عبر نظام المراسلات... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T09:58+0000
2023-02-16T09:58+0000
العالم
اقتصاد
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وقال تاباخ لوكالة سبوتنيك: "على الأرجح الانخفاض في حصة اليوان في نظام السويفت، يرجع إلى حقيقة أن التسويات الدولية بهذه العملة، تمر مباشرة من خلال حسابات مرسلة أنظمة دفع أخرى وليس من خلال سويفت".وبحسب "سويفت"، أظهرت حصة اليوان في المدفوعات الدولية، في كانون الثاني/ يناير، أدنى قيمة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.ومقارنة بنهاية العام الماضي، خسرت العملة الصينية 0.24 نقطة مئوية؛ وانخفضت إلى 1.91 في المئة (في تشرين الأول/أكتوبر 2021 كانت عند 1.85 في المئة).الجدير بالذكر أن نظام "سويفت" هو نظام يتم استخدامه في المراسلات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم؛ وتأسس عام 1973، في بروكسل، لإنشاء بعض العمليات والمعايير المشتركة للمعاملات المالية.ويوفر نظام "سويفت" شبكة آمنة، تسمح لأكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة، بإرسال واستقبال المعلومات حول المعاملات المالية.
https://sputnikarabic.ae/20221129/روسيا-والصين-بصدد-تطوير-نظام-للتسويات-المالية-بعيدا-عن-سويفت-1070657899.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

خبير: انخفاض حصة اليوان في "سويفت" هو مؤشر على استخدام أنظمة تسوية أخرى

09:58 GMT 16.02.2023
© Fotolia / Kittiphanعملة اليوان الصينية
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Fotolia / Kittiphan
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رأى كبير الخبراء الاقتصاديين في وكالة التصنيف الائتماني الروسية "إكسبرت رو"، أنطون تاباخ، أن انخفاض حصة اليوان الصيني في المدفوعات العالمية، عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، مؤشر على أن التسويات بهذه العملة تتم بشكل أكثر نشاطًا، من خلال أنظمة أخرى.
وقال تاباخ لوكالة سبوتنيك: "على الأرجح الانخفاض في حصة اليوان في نظام السويفت، يرجع إلى حقيقة أن التسويات الدولية بهذه العملة، تمر مباشرة من خلال حسابات مرسلة أنظمة دفع أخرى وليس من خلال سويفت".
وبحسب "سويفت"، أظهرت حصة اليوان في المدفوعات الدولية، في كانون الثاني/ يناير، أدنى قيمة، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.
جمعية اتصالات مالية عالمية سويفت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
روسيا والصين بصدد تطوير نظام للتسويات المالية بعيدا عن "سويفت"
29 نوفمبر 2022, 11:45 GMT
ومقارنة بنهاية العام الماضي، خسرت العملة الصينية 0.24 نقطة مئوية؛ وانخفضت إلى 1.91 في المئة (في تشرين الأول/أكتوبر 2021 كانت عند 1.85 في المئة).

الجدير بالذكر أن نظام "سويفت" هو نظام يتم استخدامه في المراسلات المالية بين البنوك في جميع أنحاء العالم؛ وتأسس عام 1973، في بروكسل، لإنشاء بعض العمليات والمعايير المشتركة للمعاملات المالية.

ويوفر نظام "سويفت" شبكة آمنة، تسمح لأكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة، بإرسال واستقبال المعلومات حول المعاملات المالية.
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