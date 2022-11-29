https://sputnikarabic.ae/20221129/روسيا-والصين-بصدد-تطوير-نظام-للتسويات-المالية-بعيدا-عن-سويفت-1070657899.html

روسيا والصين بصدد تطوير نظام للتسويات المالية بعيدا عن "سويفت"

روسيا والصين بصدد تطوير نظام للتسويات المالية بعيدا عن "سويفت"

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن البنوك المركزية في روسيا والصين تعمل على تطوير نظام للتسويات المالية المتبادلة بعيدا عن نظام... 29.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-29T11:45+0000

2022-11-29T11:45+0000

2022-11-29T12:28+0000

روسيا

الصين

نظام سويفت

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وقال نوفاك، متحدثًا في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع: "النظام (الجديد) هو لتبادل البيانات حول التحويلات والمدفوعات وبورصات الأوراق المالية عبر شبكة خاصة".وشدد نوفاك على أن طبيعة العلاقات التجارية بين روسيا والصين، تقتضي الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية لما له من أهمية خاصة".يشار إلى أن نوفاك أشار، مطلع الشهر الجاري، إلى أن العمل على ربط المصارف الإيرانية بنظام روسي بديل لـ "سويفت" يسير كما هو مخطط له.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي.وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، كما شملت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولا إلى مصادرة أملاك الأثرياء الروس، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والمسؤولين والفنانين والصحفيين والأدباء والموسيقيين، وصولا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا.بالمقابل، ألقت العقوبات المفروضة على روسيا بظلالها على سلاسل التوريد والإمداد الدولية، وأربكت الاقتصاد الأوروبي أولا، ولاسيما في قطاعات الطاقة والتجارة والتصنيع والبنوك والأسواق، إضافة إلى انعكاساتها على أسعار الأغذية العالمية.

https://sputnikarabic.ae/20220902/روسيا-تعمل-بنشاط-مع-الشرق-الأوسط-للانتقال-إلى-استخدام-بدائل-سويفت-1067169165.html

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روسيا, الصين, نظام سويفت