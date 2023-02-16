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https://sputnikarabic.ae/20230216/طبيب-البيت-الأبيض-الرئيس-بايدن-بصحة-جيدة-وقادر-على-أداء-وظيفته-1073632272.html
طبيب البيت الأبيض: الرئيس بايدن بصحة جيدة وقادر على أداء وظيفته
طبيب البيت الأبيض: الرئيس بايدن بصحة جيدة وقادر على أداء وظيفته
أعلن طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ"صحة جيدة" و"يتمتع بالقدرة على أداء وظيفته رئيسًا للولايات المتحدة"، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T23:38+0000
2023-02-16T23:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
جو بايدن
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موسكو - سبوتنيك. موسكو، أعلن طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بـ"صحة جيدة" ويتمتع بالقدرة على أداء وظيفته رئيسًا للولايات المتحدة"، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.وقال الطبيب، كيفن أوكونر، في تقرير صحي مفصل، نشر اليوم الجمعة إن "الرئيس الذي سيبلغ الـ80 عاما، لا يزال رجلاً بصحة جيدة وقويا".وأشار الطبيب إلى أن الرئيس لا يعاني من أي مشاكل في الجهاز العصبي.وأضاف الطبيب إن الرئيس بايدن "يتمتّع بالقدرة على أن يُمارس بنجاح مهمات الرئاسة".وأكد النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون، وهو طبيب سابق في البيت الأبيض، في وقت سابق أن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن، يثير تساؤلات بشأن لياقته وحالته الصحية.هذا وأثار الرئيس الأمريكي جو بايدن موجة سخرية في عدة مناسبات، فقد أخطأ في عدد الولايات الأمريكية في خطاب له خلال حفل استقبال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا، شمال شرق البلاد.كما تفاخر بنجاح حزبه في الدفاع عن قانون الرعاية الصحية الأمريكي المعروف باسم "أوباما كير"، الذي تم سنه في عهد الرئيس باراك أوباما. وارتكب زلة لسان أخرى وهو يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك.
https://sputnikarabic.ae/20220808/دق-ناقوس-الخطر-بشأن-صحة-بايدن-بعد-أول-ظهور-علني-1066178028.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن

طبيب البيت الأبيض: الرئيس بايدن بصحة جيدة وقادر على أداء وظيفته

23:38 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 23:44 GMT 16.02.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلن طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ"صحة جيدة" و"يتمتع بالقدرة على أداء وظيفته رئيسًا للولايات المتحدة"، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.
موسكو - سبوتنيك. موسكو، أعلن طبيب البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بـ"صحة جيدة" ويتمتع بالقدرة على أداء وظيفته رئيسًا للولايات المتحدة"، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
دق ناقوس الخطر بشأن صحة بايدن بعد أول ظهور علني
8 أغسطس 2022, 19:57 GMT
وقال الطبيب، كيفن أوكونر، في تقرير صحي مفصل، نشر اليوم الجمعة إن "الرئيس الذي سيبلغ الـ80 عاما، لا يزال رجلاً بصحة جيدة وقويا".
وأشار الطبيب إلى أن الرئيس لا يعاني من أي مشاكل في الجهاز العصبي.
وأضاف الطبيب إن الرئيس بايدن "يتمتّع بالقدرة على أن يُمارس بنجاح مهمات الرئاسة".
وأكد النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون، وهو طبيب سابق في البيت الأبيض، في وقت سابق أن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن، يثير تساؤلات بشأن لياقته وحالته الصحية.
هذا وأثار الرئيس الأمريكي جو بايدن موجة سخرية في عدة مناسبات، فقد أخطأ في عدد الولايات الأمريكية في خطاب له خلال حفل استقبال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا، شمال شرق البلاد.
كما تفاخر بنجاح حزبه في الدفاع عن قانون الرعاية الصحية الأمريكي المعروف باسم "أوباما كير"، الذي تم سنه في عهد الرئيس باراك أوباما. وارتكب زلة لسان أخرى وهو يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك.
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