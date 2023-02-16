عربي
https://sputnikarabic.ae/20230216/طهران-تنتقد-التصريحات-الأمريكية-بشأن-وجود-زعيم-القاعدة-في-إيران-1073621380.html
طهران تنتقد التصريحات الأمريكية بشأن وجود زعيم "القاعدة" في إيران
طهران تنتقد التصريحات الأمريكية بشأن وجود زعيم "القاعدة" في إيران
وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تصريحات واشنطن، التي تزعم وجود زعيم تنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) سيف العدل... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T16:32+0000
2023-02-16T16:32+0000
العالم
تنظيم القاعدة
إيران
زعيم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0d/1072225613_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_eb928681228571390036e999a3af2c42.jpg
وقال عبد اللهيان في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الخميس: "أنصح مسؤولي البيت الأبيض بوقف لعبة رهاب إيران الفاشلة، وإعلان أخبار عن زعيم "القاعدة" وربطها بإيران أمر سخيف. مؤسسو القاعدة وداعش مسؤولون عن نمو الإرهاب في العالم .. توقفوا عن إعطاء معلومات كاذبة".وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن نتائج التحقيق الأمريكي تتلاقى مع نتائج تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي بأن سيف العدل، الذي أصبح الزعيم الجديد "للقاعدة" بعد وفاة أيمن الظواهري عام 2022 موجود حاليا في إيران.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0d/1072225613_81:0:1218:853_1920x0_80_0_0_51f28b4889314c66d100bd231bdbe066.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, تنظيم القاعدة, إيران, زعيم
العالم, تنظيم القاعدة, إيران, زعيم

طهران تنتقد التصريحات الأمريكية بشأن وجود زعيم "القاعدة" في إيران

16:32 GMT 16.02.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تصريحات واشنطن، التي تزعم وجود زعيم تنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) سيف العدل في أراضي الجمهورية بالمضحكة، داعيا الولايات المتحدة إلى "وقف لعبة رهاب إيران".
وقال عبد اللهيان في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الخميس: "أنصح مسؤولي البيت الأبيض بوقف لعبة رهاب إيران الفاشلة، وإعلان أخبار عن زعيم "القاعدة" وربطها بإيران أمر سخيف. مؤسسو القاعدة وداعش مسؤولون عن نمو الإرهاب في العالم .. توقفوا عن إعطاء معلومات كاذبة".
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن نتائج التحقيق الأمريكي تتلاقى مع نتائج تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي بأن سيف العدل، الذي أصبح الزعيم الجديد "للقاعدة" بعد وفاة أيمن الظواهري عام 2022 موجود حاليا في إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала