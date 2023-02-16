طهران تنتقد التصريحات الأمريكية بشأن وجود زعيم "القاعدة" في إيران
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تصريحات واشنطن، التي تزعم وجود زعيم تنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) سيف العدل في أراضي الجمهورية بالمضحكة، داعيا الولايات المتحدة إلى "وقف لعبة رهاب إيران".
وقال عبد اللهيان في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الخميس: "أنصح مسؤولي البيت الأبيض بوقف لعبة رهاب إيران الفاشلة، وإعلان أخبار عن زعيم "القاعدة" وربطها بإيران أمر سخيف. مؤسسو القاعدة وداعش مسؤولون عن نمو الإرهاب في العالم .. توقفوا عن إعطاء معلومات كاذبة".
I advise the White House to stop the failed Iranophobia game. Linking Al-Qaeda— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) February 16, 2023
to Iran is patently absurd and baseless.
Those who created Al-Qaeda and DAESH must be held to account for spreading terrorism worldwide. Don't give false address!
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن نتائج التحقيق الأمريكي تتلاقى مع نتائج تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي بأن سيف العدل، الذي أصبح الزعيم الجديد "للقاعدة" بعد وفاة أيمن الظواهري عام 2022 موجود حاليا في إيران.