https://sputnikarabic.ae/20230216/غينيا-روسيا-نشطة-في-مجال-التنقيب-عن-البوكسيت-وعلاقتنا-بها-جيدة-1073608218.html
غينيا: روسيا نشطة في مجال التنقيب عن البوكسيت وعلاقتنا بها جيدة
غينيا: روسيا نشطة في مجال التنقيب عن البوكسيت وعلاقتنا بها جيدة
أكد وزير الخارجية الغيني، موريساندا كوياتي، اليوم الخميس، أن علاقات بلاده مع روسيا جيدة، ما يتيح فرصة للعمل على تطوير غينيا. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T12:59+0000
2023-02-16T12:59+0000
2023-02-16T12:59+0000
العالم
اقتصاد
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أديس أبابا - سبوتنيك. وقال كوياتي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته باجتماعات الدورة العادية الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، إن "غينيا لها علاقة جيدة مع جميع البلدان. اليوم نحن في وضع خاص، ولسنا على خلاف مع أي بلد".وأضاف كوياتي، رداً على سؤال ما إذا كانت هناك مشروعات جديدة بين بلاده وروسيا، "روسيا موجودة ونشطة في غينيا منذ وقت طويل في مجال التنقيب عن البوكسيت (الخام الطبيعي الذي يصنع منه معظم معدن الألومنيوم)، وشركة "روسال" تعمل في بلادنا، وكل الأمور على يرام".كان يُفترض ألا تشارك غينيا في اجتماعات الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، لكن وزير خارجيتها كوياتي توجه إلى أديس ابابا، مقر الاتحاد الأفريقي، لرفع تعليق عضوية بلاده بالاتحاد.وفي بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أدى دومبويا اليمين الدستورية، كرئيس لجمهورية غينيا خلال المرحلة الانتقالية.وفي بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات على أعضاء السلطات ومؤسسات المرحلة الانتقالية في غينيا كوناكري وفي مالي، من بينها المنع من السفر وتجميد الأصول المالية، على خلفية عدم التزامهم بخارطة الطريق المقترحة من قبل المجموعة.
https://sputnikarabic.ae/20230209/خبراء-الشراكة-الاقتصادية-بين-روسيا-وأفريقيا-تخلص-الدول-من-القبضة-الغربية-الاستعمارية-1073325096.html
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العالم, اقتصاد
غينيا: روسيا نشطة في مجال التنقيب عن البوكسيت وعلاقتنا بها جيدة
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أكد وزير الخارجية الغيني، موريساندا كوياتي، اليوم الخميس، أن علاقات بلاده مع روسيا جيدة، ما يتيح فرصة للعمل على تطوير غينيا.
أديس أبابا - سبوتنيك. وقال كوياتي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش مشاركته باجتماعات الدورة العادية الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، إن "غينيا لها علاقة جيدة مع جميع البلدان. اليوم نحن في وضع خاص، ولسنا على خلاف مع أي بلد".
وإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت غينيا ستشارك في قمة "روسيا-أفريقيا" المقرر أن تستضيفها مدينة سان بطرسبورغ الروسية، في يوليو/ تموز المقبل، قال كوياتي "لا أستطيع أن أؤكد ذلك، فهذا القرار يتخذه رئيس الدولة، لكن يمكنني أن أقول إننا على علاقة جيدة مع روسيا وجميع البلدان الأخرى، وأن هذه العلاقة تشكل فرصة لنا لكي نعمل على تطوير بلادنا".
وأضاف كوياتي، رداً على سؤال ما إذا كانت هناك مشروعات جديدة بين بلاده وروسيا، "روسيا موجودة ونشطة في غينيا منذ وقت طويل في مجال التنقيب عن البوكسيت (الخام الطبيعي الذي يصنع منه معظم معدن الألومنيوم)، وشركة "روسال" تعمل في بلادنا، وكل الأمور على يرام".
كان يُفترض ألا تشارك غينيا في اجتماعات الدورة الحالية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، لكن وزير خارجيتها كوياتي توجه إلى أديس ابابا، مقر الاتحاد الأفريقي، لرفع تعليق عضوية بلاده بالاتحاد.
وعلق الاتحاد الأفريقي عضوية غينيا، في سبتمبر/ أيلول 2021، على خلفية تولي مجموعة عسكرية، بقيادة الرئيس الانتقالي الحالي، مامادي دومبويا، السلطة واعتقال الرئيس السابق، ألفا كوندي، وتعطيل العمل بالدستور.
وفي بداية أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أدى دومبويا اليمين الدستورية، كرئيس لجمهورية غينيا خلال المرحلة الانتقالية.
وفي بداية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات على أعضاء السلطات ومؤسسات المرحلة الانتقالية في غينيا كوناكري وفي مالي، من بينها المنع من السفر وتجميد الأصول المالية، على خلفية عدم التزامهم بخارطة الطريق المقترحة من قبل المجموعة.