عربي
https://sputnikarabic.ae/20230216/متهمة-بجريمة-قتل-تعتدي-على-محاميها-داخل-المحكمة-فيديو-1073602812.html
متهمة بجريمة قتل تعتدي على محاميها داخل المحكمة... فيديو
متهمة بجريمة قتل تعتدي على محاميها داخل المحكمة... فيديو
أقدمت متهمة أمريكية بجريمة قتل على مهاجمة محاميها في قاعة المحكمة وضربته على رأسه بعد أن اقترح على القاضي تأجيل محاكمتها، ليتم إخلاء قاعة المحكمة قبل استئناف... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T11:27+0000
2023-02-16T11:27+0000
نادي الفيديو
اعتداء
متهمة
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102190/92/1021909246_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7aaa7b5c3ce1eb505a42487029e69c4d.jpg
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اعتداء المتهمة على محاميها في اللحظة التي أوصى فيها القاضي ببدء محاكمتها في 15 مايو/أيار بدلا من 6 مارس/آذار المقبل، وهو اقتراح قدمه بناء على طلب محاميها، لأن أحد الشهود لم يحضر للإدلاء بشهادته حول الحالة العقلية للمتهمة.ووافق القاضي على طلب محامي المتهمة بقطع رأس رجل، العام الماضي، بتأجيل الجلسة أسبوعين إضافيين لمراجعة أهلية موكلته للمثول أمام المحكمة، ما دفع تايلور شابزنيس (25 سنة)، للاعتداء على محاميها.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102190/92/1021909246_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8cf07febd65a52bc857bb408c75834f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, اعتداء, متهمة, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, اعتداء, متهمة, الولايات المتحدة الأمريكية

متهمة بجريمة قتل تعتدي على محاميها داخل المحكمة... فيديو

11:27 GMT 16.02.2023
© Fotolia / Dianadudaمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Fotolia / Dianaduda
تابعنا عبرTelegram
أقدمت متهمة أمريكية بجريمة قتل على مهاجمة محاميها في قاعة المحكمة وضربته على رأسه بعد أن اقترح على القاضي تأجيل محاكمتها، ليتم إخلاء قاعة المحكمة قبل استئناف الجلسة مجددا.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اعتداء المتهمة على محاميها في اللحظة التي أوصى فيها القاضي ببدء محاكمتها في 15 مايو/أيار بدلا من 6 مارس/آذار المقبل، وهو اقتراح قدمه بناء على طلب محاميها، لأن أحد الشهود لم يحضر للإدلاء بشهادته حول الحالة العقلية للمتهمة.
ووافق القاضي على طلب محامي المتهمة بقطع رأس رجل، العام الماضي، بتأجيل الجلسة أسبوعين إضافيين لمراجعة أهلية موكلته للمثول أمام المحكمة، ما دفع تايلور شابزنيس (25 سنة)، للاعتداء على محاميها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала