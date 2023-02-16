https://sputnikarabic.ae/20230216/متهمة-بجريمة-قتل-تعتدي-على-محاميها-داخل-المحكمة-فيديو-1073602812.html
متهمة بجريمة قتل تعتدي على محاميها داخل المحكمة... فيديو
متهمة بجريمة قتل تعتدي على محاميها داخل المحكمة... فيديو
أقدمت متهمة أمريكية بجريمة قتل على مهاجمة محاميها في قاعة المحكمة وضربته على رأسه بعد أن اقترح على القاضي تأجيل محاكمتها، ليتم إخلاء قاعة المحكمة قبل استئناف... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T11:27+0000
2023-02-16T11:27+0000
2023-02-16T11:27+0000
نادي الفيديو
اعتداء
متهمة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اعتداء المتهمة على محاميها في اللحظة التي أوصى فيها القاضي ببدء محاكمتها في 15 مايو/أيار بدلا من 6 مارس/آذار المقبل، وهو اقتراح قدمه بناء على طلب محاميها، لأن أحد الشهود لم يحضر للإدلاء بشهادته حول الحالة العقلية للمتهمة.ووافق القاضي على طلب محامي المتهمة بقطع رأس رجل، العام الماضي، بتأجيل الجلسة أسبوعين إضافيين لمراجعة أهلية موكلته للمثول أمام المحكمة، ما دفع تايلور شابزنيس (25 سنة)، للاعتداء على محاميها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, اعتداء, متهمة, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, اعتداء, متهمة, الولايات المتحدة الأمريكية
متهمة بجريمة قتل تعتدي على محاميها داخل المحكمة... فيديو
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أقدمت متهمة أمريكية بجريمة قتل على مهاجمة محاميها في قاعة المحكمة وضربته على رأسه بعد أن اقترح على القاضي تأجيل محاكمتها، ليتم إخلاء قاعة المحكمة قبل استئناف الجلسة مجددا.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر اعتداء المتهمة على محاميها في اللحظة التي أوصى فيها القاضي ببدء محاكمتها في 15 مايو/أيار بدلا من 6 مارس/آذار المقبل، وهو اقتراح قدمه بناء على طلب محاميها، لأن أحد الشهود لم يحضر للإدلاء بشهادته حول الحالة العقلية للمتهمة.
ووافق القاضي على طلب محامي المتهمة بقطع رأس رجل، العام الماضي، بتأجيل الجلسة أسبوعين إضافيين لمراجعة أهلية موكلته للمثول أمام المحكمة، ما دفع تايلور شابزنيس (25 سنة)، للاعتداء على محاميها.