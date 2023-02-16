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https://sputnikarabic.ae/20230216/مودعون-يهاجمون-عددا-من-المصارف-اللبنانية-في-بيروت-ويحاولون-حرقها-1073591342.html
مودعون يهاجمون عددا من المصارف اللبنانية في بيروت ويحاولون حرقها... فيديو
مودعون يهاجمون عددا من المصارف اللبنانية في بيروت ويحاولون حرقها... فيديو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، اليوم الخميس، بقيام نشطاء من "جمعية صرخة المودعين" بمهاجمة عدد من المصارف في بيروت ومحاولة حرقها وتحطيمها. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T09:01+0000
2023-02-16T09:14+0000
العالم العربي
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لبنان
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ورصدت عدسة "سبوتنيك" قيام عدد من المودعين بإلقاء عبوات حارقة على أحد الأبنية، ما تسبب باحتراق واجهة أحد البنوك في العاصمة بيروت.وتوجهت فرق الإطفاء بشكل عاجل إلى المكان وقامت بإطفاء الحريق الذي التهم الواجهة الخارجية للمبنى.
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العالم العربي, اقتصاد, لبنان
العالم العربي, اقتصاد, لبنان

مودعون يهاجمون عددا من المصارف اللبنانية في بيروت ويحاولون حرقها... فيديو

09:01 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 09:14 GMT 16.02.2023)
© Sputnik . Abdul Kader Albayتظاهرة أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن "مقتحمي مصرف بلوم بنك"
تظاهرة أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بالإفراج عن مقتحمي مصرف بلوم بنك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في لبنان، اليوم الخميس، بقيام نشطاء من "جمعية صرخة المودعين" بمهاجمة عدد من المصارف في بيروت ومحاولة حرقها وتحطيمها.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" قيام عدد من المودعين بإلقاء عبوات حارقة على أحد الأبنية، ما تسبب باحتراق واجهة أحد البنوك في العاصمة بيروت.
وتوجهت فرق الإطفاء بشكل عاجل إلى المكان وقامت بإطفاء الحريق الذي التهم الواجهة الخارجية للمبنى.
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