https://sputnikarabic.ae/20230217/أقمار-صناعية-جديدة-لروسيا-في-القطب-الشمالي-عام-2026-1073657434.html
أقمار صناعية جديدة لروسيا في القطب الشمالي عام 2026
أقمار صناعية جديدة لروسيا في القطب الشمالي عام 2026
سيبدأ التصميم الأولي للأقمار الصناعية للأرصاد الجوية المائية لرصد المناطق القطبية لكوكب الجيل الجديد "أركتيكا-إم ب" في عام 2026. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T13:45+0000
2023-02-17T13:45+0000
2023-02-17T13:45+0000
مجتمع
علوم
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية في "روسكوسموس" لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر أن يبدأ تطوير أجهزة الجيل الجديد "أركتيكا-إم ب" في عام 2026".وبيّنت الخدمة الصحفية أنه حاليا يوجد قمر صناعي واحد من طراز "أركتيكا-إم" في المدار، تم إطلاقه في عام 2021، ومن المتوقع إطلاق جهاز آخر من هذا القبيل في عام 2023. في البداية، كان من المفترض أن تتكون المجموعة من قمرين صناعيين، ولكن في عام 2022، وافقت "روسكوسموس" على مهمة ترقية النظام إلى أربع مركبات.وأفادت الخدمة الصحفية أنه سيتم إطلاق أربعة أقمار صناعية أخرى من "أركتيكا-إم " في القطب الشمالي بحلول عام 2031. بحلول هذا الوقت، ستنتهي فترة الوجود النشط للجهاز الأول وستنتهي الثانية.وتابعت الخدمة الصحفية: "هناك حاجة إلى نظام "أركتيكا-إم" في مدار بيضاوي للغاية لإنشاء تنبؤات جوية مفصلة قصيرة المدى، واكتشاف ورصد المخاطر الطبيعية وحالات الطوارئ في منطقة القطب الشمالي، وبناء خرائط السحب والجليد".وفي السياق نفسه، قال الرئيس السابق لأكاديمية العلوم الروسية ألكسندر سيرغييف، سيتمكن نظام مكون من أربعة أقمار صناعية من مراقبة القطب الشمالي كل 15 دقيقة بدقة مكانية وزمانية جيدة وتلقّي ما يصل إلى مليوني صورة سنويا.
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علوم, روسيا
أقمار صناعية جديدة لروسيا في القطب الشمالي عام 2026
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سيبدأ التصميم الأولي للأقمار الصناعية للأرصاد الجوية المائية لرصد المناطق القطبية لكوكب الجيل الجديد "أركتيكا-إم ب" في عام 2026.
وقالت الخدمة الصحفية في "روسكوسموس" لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر أن يبدأ تطوير أجهزة الجيل الجديد "أركتيكا-إم ب" في عام 2026".
وتابعت الخدمة الصحفية أن الأقمار الصناعية "أركتيكا-إم ب" ستحتوي على المزيد من القنوات الطيفية، وستكون قادرة على استقبال الصور بدقة أفضل. ونتيجة لذلك، ستوفر الأجهزة الجديدة معلومات جديدة نوعية حول مناطق القطب الشمالي ذات خطوط العرض العالية من الكوكب.
وبيّنت الخدمة الصحفية أنه حاليا يوجد قمر صناعي واحد من طراز "أركتيكا-إم" في المدار، تم إطلاقه في عام 2021، ومن المتوقع إطلاق جهاز آخر من هذا القبيل في عام 2023. في البداية، كان من المفترض أن تتكون المجموعة من قمرين صناعيين، ولكن في عام 2022، وافقت "روسكوسموس" على مهمة ترقية النظام إلى أربع مركبات.
وأفادت الخدمة الصحفية أنه سيتم إطلاق أربعة أقمار صناعية أخرى من "أركتيكا-إم " في القطب الشمالي بحلول عام 2031. بحلول هذا الوقت، ستنتهي فترة الوجود النشط للجهاز الأول وستنتهي الثانية.
وتابعت الخدمة الصحفية: "هناك حاجة إلى نظام "أركتيكا-إم" في مدار بيضاوي للغاية لإنشاء تنبؤات جوية مفصلة قصيرة المدى، واكتشاف ورصد المخاطر الطبيعية وحالات الطوارئ في منطقة القطب الشمالي، وبناء خرائط السحب والجليد".
وفي السياق نفسه، قال الرئيس السابق لأكاديمية العلوم الروسية ألكسندر سيرغييف، سيتمكن نظام مكون من أربعة أقمار صناعية من مراقبة القطب الشمالي كل 15 دقيقة بدقة مكانية وزمانية جيدة وتلقّي ما يصل إلى مليوني صورة سنويا.