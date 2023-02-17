https://sputnikarabic.ae/20230217/أوكرانيا-تدعو-المواطنين-لمغادرة-مدينة-أرتيوموفسك-بشكل-عاجل-1073635482.html
أوكرانيا تدعو المواطنين لمغادرة مدينة أرتيوموفسك بشكل عاجل
أوكرانيا تدعو المواطنين لمغادرة مدينة أرتيوموفسك بشكل عاجل
دعت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، اليوم الجمعة، سكان مدينة أرتيوموفسك إلى مغادرة المدينة في أقرب وقت ممكن. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T07:44+0000
2023-02-17T07:44+0000
2023-02-17T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وكتبت فيريشوك عبر قناتها على تيلغرام: "أناشد المدنيين الذين ما زالوا في باخموت (الاسم الأوكراني لمدينة أرتيوموفسك). إذا كنتم مواطنين وملتزمين بالقانون ووطنيين، يجب أن تقوموا بالإخلاء على الفور".وفقًا لفيريشوك، لا يزال نحو 6000 شخص في المدينة، معرضين أنفسهم وأحبائهم للخطر، وهي تعتقد أن وجود السكان يشكل "مشاكل ومخاطر إضافية" للجيش.واختتمت فيريشوك حديثها: "أنتم تمنعون قواتنا الدفاعية والأمنية من العمل بشكل طبيعي في المدينة".تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.وفي السياق نفسه، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، أن القوات الروسية تحصنت في الجزء الشمالي من المدينة، وقطعت جميع خطوط الإمداد عن القوات الأوكرانية تقريبًا
https://sputnikarabic.ae/20230217/مقاتل-في-مجموعة-فاغنر-نظام-كييف-فقد-جميع-طياريه-تقريبًا-1073634024.html
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
أوكرانيا تدعو المواطنين لمغادرة مدينة أرتيوموفسك بشكل عاجل
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دعت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، اليوم الجمعة، سكان مدينة أرتيوموفسك إلى مغادرة المدينة في أقرب وقت ممكن.
وكتبت فيريشوك عبر قناتها على تيلغرام: "أناشد المدنيين الذين ما زالوا في باخموت (الاسم الأوكراني لمدينة أرتيوموفسك). إذا كنتم مواطنين وملتزمين بالقانون ووطنيين، يجب أن تقوموا بالإخلاء على الفور".
وفقًا لفيريشوك، لا يزال نحو 6000 شخص في المدينة، معرضين أنفسهم وأحبائهم للخطر، وهي تعتقد أن وجود السكان يشكل "مشاكل ومخاطر إضافية" للجيش.
واختتمت فيريشوك حديثها: "أنتم تمنعون قواتنا الدفاعية والأمنية من العمل بشكل طبيعي في المدينة".
تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
وفي السياق نفسه، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، أن القوات الروسية تحصنت في الجزء الشمالي من المدينة، وقطعت جميع خطوط الإمداد عن القوات الأوكرانية تقريبًا