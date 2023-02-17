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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/أوكرانيا-تدعو-المواطنين-لمغادرة-مدينة-أرتيوموفسك-بشكل-عاجل-1073635482.html
أوكرانيا تدعو المواطنين لمغادرة مدينة أرتيوموفسك بشكل عاجل
أوكرانيا تدعو المواطنين لمغادرة مدينة أرتيوموفسك بشكل عاجل
دعت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، اليوم الجمعة، سكان مدينة أرتيوموفسك إلى مغادرة المدينة في أقرب وقت ممكن. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T07:44+0000
2023-02-17T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتبت فيريشوك عبر قناتها على تيلغرام: "أناشد المدنيين الذين ما زالوا في باخموت (الاسم الأوكراني لمدينة أرتيوموفسك). إذا كنتم مواطنين وملتزمين بالقانون ووطنيين، يجب أن تقوموا بالإخلاء على الفور".وفقًا لفيريشوك، لا يزال نحو 6000 شخص في المدينة، معرضين أنفسهم وأحبائهم للخطر، وهي تعتقد أن وجود السكان يشكل "مشاكل ومخاطر إضافية" للجيش.واختتمت فيريشوك حديثها: "أنتم تمنعون قواتنا الدفاعية والأمنية من العمل بشكل طبيعي في المدينة".تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.وفي السياق نفسه، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، أن القوات الروسية تحصنت في الجزء الشمالي من المدينة، وقطعت جميع خطوط الإمداد عن القوات الأوكرانية تقريبًا
https://sputnikarabic.ae/20230217/مقاتل-في-مجموعة-فاغنر-نظام-كييف-فقد-جميع-طياريه-تقريبًا-1073634024.html
https://sputnikarabic.ae/20230213/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا

أوكرانيا تدعو المواطنين لمغادرة مدينة أرتيوموفسك بشكل عاجل

07:44 GMT 17.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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دعت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك، اليوم الجمعة، سكان مدينة أرتيوموفسك إلى مغادرة المدينة في أقرب وقت ممكن.
وكتبت فيريشوك عبر قناتها على تيلغرام: "أناشد المدنيين الذين ما زالوا في باخموت (الاسم الأوكراني لمدينة أرتيوموفسك). إذا كنتم مواطنين وملتزمين بالقانون ووطنيين، يجب أن تقوموا بالإخلاء على الفور".
وفقًا لفيريشوك، لا يزال نحو 6000 شخص في المدينة، معرضين أنفسهم وأحبائهم للخطر، وهي تعتقد أن وجود السكان يشكل "مشاكل ومخاطر إضافية" للجيش.
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتل في مجموعة "فاغنر": نظام كييف فقد جميع طياريه تقريبًا
06:07 GMT
واختتمت فيريشوك حديثها: "أنتم تمنعون قواتنا الدفاعية والأمنية من العمل بشكل طبيعي في المدينة".
تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
13 فبراير, 14:46 GMT
وفي السياق نفسه، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، أن القوات الروسية تحصنت في الجزء الشمالي من المدينة، وقطعت جميع خطوط الإمداد عن القوات الأوكرانية تقريبًا
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:41 GMT
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