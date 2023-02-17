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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/استطلاع-أكثر-من-نصف-الألمان-يعارضون-تزويد-أوكرانيا-بالمقاتلات-1073641393.html
استطلاع: أكثر من نصف الألمان يعارضون تزويد أوكرانيا بالمقاتلات
استطلاع: أكثر من نصف الألمان يعارضون تزويد أوكرانيا بالمقاتلات
أشار استطلاع للرأي أن ما يقرب من ثلثي المواطنين الألمان لا يؤيدون إمداد أوكرانيا بمقاتلات حربية. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T10:23+0000
2023-02-17T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار ألمانيا
العالم
روسيا
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وفقا لمسح أجراه معهد Infratest dimap لقناة ARD TV التلفزيونية، يعارض 64٪ من المشاركين توريد طائرات مقاتلة ألمانية إلى كييف، ويؤيد ذلك فقط 23٪ فقط، فيما امتنع 13٪ عن الإجابة.تم إجراء الاستطلاع على 1216 مشاركا في الفترة من 14 إلى 15 فبراير. الحد الأقصى للخطأ هو من 2٪ إلى 3٪.في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230207/برلين-تزود-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-1-خرجت-من-الخدمة-1073213328.html
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أخبار ألمانيا, العالم, روسيا
أخبار ألمانيا, العالم, روسيا

استطلاع: أكثر من نصف الألمان يعارضون تزويد أوكرانيا بالمقاتلات

10:23 GMT 17.02.2023
© AFP 2023 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / John Macdougall
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أشار استطلاع للرأي أن ما يقرب من ثلثي المواطنين الألمان لا يؤيدون إمداد أوكرانيا بمقاتلات حربية.
وفقا لمسح أجراه معهد Infratest dimap لقناة ARD TV التلفزيونية، يعارض 64٪ من المشاركين توريد طائرات مقاتلة ألمانية إلى كييف، ويؤيد ذلك فقط 23٪ فقط، فيما امتنع 13٪ عن الإجابة.
وبحسب المعهد، فإن ناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض (ADD ، 86٪) وحزب اليسار (81٪) هم الأكثر معارضة لفكرة الإمدادات.
تم إجراء الاستطلاع على 1216 مشاركا في الفترة من 14 إلى 15 فبراير. الحد الأقصى للخطأ هو من 2٪ إلى 3٪.
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
برلين تزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 1" خرجت من الخدمة
7 فبراير, 09:46 GMT
في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:16 GMT
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