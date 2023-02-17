https://sputnikarabic.ae/20230217/استطلاع-أكثر-من-نصف-الألمان-يعارضون-تزويد-أوكرانيا-بالمقاتلات-1073641393.html
استطلاع: أكثر من نصف الألمان يعارضون تزويد أوكرانيا بالمقاتلات
استطلاع: أكثر من نصف الألمان يعارضون تزويد أوكرانيا بالمقاتلات
أشار استطلاع للرأي أن ما يقرب من ثلثي المواطنين الألمان لا يؤيدون إمداد أوكرانيا بمقاتلات حربية. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T10:23+0000
2023-02-17T10:23+0000
2023-02-17T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وفقا لمسح أجراه معهد Infratest dimap لقناة ARD TV التلفزيونية، يعارض 64٪ من المشاركين توريد طائرات مقاتلة ألمانية إلى كييف، ويؤيد ذلك فقط 23٪ فقط، فيما امتنع 13٪ عن الإجابة.تم إجراء الاستطلاع على 1216 مشاركا في الفترة من 14 إلى 15 فبراير. الحد الأقصى للخطأ هو من 2٪ إلى 3٪.في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230207/برلين-تزود-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-1-خرجت-من-الخدمة-1073213328.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, روسيا
أخبار ألمانيا, العالم, روسيا
استطلاع: أكثر من نصف الألمان يعارضون تزويد أوكرانيا بالمقاتلات
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أشار استطلاع للرأي أن ما يقرب من ثلثي المواطنين الألمان لا يؤيدون إمداد أوكرانيا بمقاتلات حربية.
وفقا لمسح أجراه معهد Infratest dimap لقناة ARD TV التلفزيونية
، يعارض 64٪ من المشاركين توريد طائرات مقاتلة ألمانية إلى كييف، ويؤيد ذلك فقط 23٪ فقط، فيما امتنع 13٪ عن الإجابة.
وبحسب المعهد، فإن ناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض (ADD ، 86٪) وحزب اليسار (81٪) هم الأكثر معارضة لفكرة الإمدادات.
تم إجراء الاستطلاع على 1216 مشاركا في الفترة من 14 إلى 15 فبراير. الحد الأقصى للخطأ هو من 2٪ إلى 3٪.
في وقت سابق، أعلنت الحكومة الألمانية، بعد ضغوط من حلفاء الناتو، أنها ستنقل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وتسمح بتوريد الدبابات الألمانية إلى الدول الأخرى التي تمتلكها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.