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https://sputnikarabic.ae/20230217/ترودو-كندا-تنشر-سفن-البحرية-لإجراء-المراقبة-قبالة-ساحل-هايتي--1073633057.html
ترودو: كندا تنشر سفن البحرية لإجراء المراقبة قبالة ساحل هايتي
ترودو: كندا تنشر سفن البحرية لإجراء المراقبة قبالة ساحل هايتي
قال رئيس الوزراء، جاستن ترودو، في تصريحات في اجتماع سنوي لقادة منطقة البحر الكاريبي في جزر البهاما، إن كندا ستنشر سفنا تابعة للبحرية لإجراء المراقبة قبالة... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T02:19+0000
2023-02-17T02:31+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترودو يوم الخميس: "أعلن اليوم أن كندا ستنشر أيضا سفن البحرية الملكية الكندية لإجراء المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية والحفاظ على وجود بحري قبالة ساحل هايتي في الأسابيع المقبلة".وكانت القضية المركزية هي تزايد عمليات القتل والاغتصاب والخطف في هايتي التي يعتقد أنها مرتبطة بنشاط العصابات، والتي ازدهرت منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021.وأعلن ترودو أيضا أن كندا ستقدم دعما مباشرا لتعزيز الشرطة الوطنية الهايتية لتزويد هايتي بالأدوات والدعم لإضعاف التأثير المدمر للعصابات في المنطقة وتمكين الشرطة من أن تكون أكثر فعالية على أرض الواقع.وفي يناير، زودت كندا الشرطة الوطنية الهايتية بمركبات مدرعة لمكافحة العصابات وتقديم المساعدة الإنسانية.وفي أكتوبر 2022، سلمت الولايات المتحدة وكندا مركبات مدرعة ومعدات أمنية أخرى إلى هايتي لمساعدة السلطات المحلية في مكافحة عنف العصابات وسط أزمة إنسانية خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/هايتي-تدعو-إلى-التعجيل-بإرسال-قوة-دولية-بسبب-تدهور-الوضع-الأمني-1072762021.html
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أخبار كندا, هايتي, العالم
أخبار كندا, هايتي, العالم

ترودو: كندا تنشر سفن البحرية لإجراء المراقبة قبالة ساحل هايتي

02:19 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 02:31 GMT 17.02.2023)
© AFP 2023 / JIM WATSONرئيس وزراء كندا جاستن ترودو
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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قال رئيس الوزراء، جاستن ترودو، في تصريحات في اجتماع سنوي لقادة منطقة البحر الكاريبي في جزر البهاما، إن كندا ستنشر سفنا تابعة للبحرية لإجراء المراقبة قبالة سواحل هايتي في الأسابيع المقبلة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترودو يوم الخميس: "أعلن اليوم أن كندا ستنشر أيضا سفن البحرية الملكية الكندية لإجراء المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية والحفاظ على وجود بحري قبالة ساحل هايتي في الأسابيع المقبلة".
متظاهر يحمل قطعة من الخشب تحاكي سلاحًا خلال مظاهرة تطالب باستقالة رئيس الوزراء أرييل هنري، في منطقة بيتيون فيل في بورت أو برنس، هايتي، يوم 3 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
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وكانت القضية المركزية هي تزايد عمليات القتل والاغتصاب والخطف في هايتي التي يعتقد أنها مرتبطة بنشاط العصابات، والتي ازدهرت منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021.
وأعلن ترودو أيضا أن كندا ستقدم دعما مباشرا لتعزيز الشرطة الوطنية الهايتية لتزويد هايتي بالأدوات والدعم لإضعاف التأثير المدمر للعصابات في المنطقة وتمكين الشرطة من أن تكون أكثر فعالية على أرض الواقع.
وفي يناير، زودت كندا الشرطة الوطنية الهايتية بمركبات مدرعة لمكافحة العصابات وتقديم المساعدة الإنسانية.
وفي أكتوبر 2022، سلمت الولايات المتحدة وكندا مركبات مدرعة ومعدات أمنية أخرى إلى هايتي لمساعدة السلطات المحلية في مكافحة عنف العصابات وسط أزمة إنسانية خطيرة.
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