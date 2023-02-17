https://sputnikarabic.ae/20230217/دراسة-غالبية-إصابات-الحروق-لدى-الأطفال-بسبب-النودلز-1073635295.html
دراسة: غالبية إصابات الحروق لدى الأطفال بسبب "النودلز"
دراسة: غالبية إصابات الحروق لدى الأطفال بسبب "النودلز"
أفادت دراسة حديثة، بأن تحضير كوب من المعكرونة سريعة التحضير "النودلز"، هو المسؤول عن غالبية إصابات الحروق لدى الأطفال. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T07:29+0000
2023-02-17T07:29+0000
2023-02-17T07:33+0000
مجتمع
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وخلال الدراسة تم فحص سجلات قبول الأطفال في جامعة شيكاغو للطب بحثا عن علاجات لإصابات الحروق الناجمة عن السوائل الساخنة، بين عامي 2010 و2020.ووجد الباحثون أن ما يقرب من ثلثهم نتج عن "النودلز".ووفقا للدراسة التي نشرت نتائجها في دورية Burns الطبية، فإن فحص سجلات 790 حالة حروق سوائل لدى أطفال، أثبتت أن 31% منها سببها "النودلز".بدوره، قال الأستاذ في الجراحة بجامعة شيكاغو للطب، سيباستيان فرووي، إن "الحروق الناتجة عن النودلز أقل حدة بقليل من بعض أنواع الحروق الأخرى، ومع ذلك فهي لا تزال خطيرة، وتؤدي إلى دخول المستشفى. وأضاف أنه في بعض الأحيان، تستوجب تلك الحروق إجراء جراحة وترقيع الجلد.وأوضح أن كمية الحرارة الموجودة في النودلز يمكن أن تسبب حروقا من الدرجة الثانية والثالثة بسهولة لأي شخص، لكن الأطفال الصغار معرضون للمخاطر بشكل أكبر بسبب أجسامهم الأصغر حجما نسبيا وبشرتهم الرقيقة.
https://sputnikarabic.ae/20220406/يمكن-أن-تسبب-السرطان-لماذا-تعتبر-المعكرونة-سريعة-التحضير-خطيرة-1060917192.html
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منوعات, الصحة
دراسة: غالبية إصابات الحروق لدى الأطفال بسبب "النودلز"
07:29 GMT 17.02.2023 (تم التحديث: 07:33 GMT 17.02.2023) تابعنا عبر
أفادت دراسة حديثة، بأن تحضير كوب من المعكرونة سريعة التحضير "النودلز"، هو المسؤول عن غالبية إصابات الحروق لدى الأطفال.
وخلال الدراسة تم فحص سجلات قبول الأطفال في جامعة شيكاغو للطب بحثا عن علاجات لإصابات الحروق الناجمة عن السوائل الساخنة، بين عامي 2010 و2020.
ووجد الباحثون أن ما يقرب من ثلثهم نتج عن "النودلز
".
ووفقا للدراسة التي نشرت نتائجها في دورية Burns الطبية، فإن فحص سجلات 790 حالة حروق سوائل لدى أطفال، أثبتت أن 31% منها سببها "النودلز".
وذكرت
الدراسة أن عدم وجود إشراف على الأطفال أدى إلى زيادة المخاطر، فكانت نسبة حوالي 40% من حروق "النودلز" قد حدثت عندما كان الأطفال بمفردهم.
بدوره، قال الأستاذ في الجراحة بجامعة شيكاغو للطب، سيباستيان فرووي، إن "الحروق الناتجة عن النودلز أقل حدة بقليل من بعض أنواع الحروق الأخرى، ومع ذلك فهي لا تزال خطيرة، وتؤدي إلى دخول المستشفى.
وأضاف أنه في بعض الأحيان، تستوجب تلك الحروق إجراء جراحة وترقيع الجلد.
وأوضح أن كمية الحرارة الموجودة في النودلز يمكن أن تسبب حروقا من الدرجة الثانية والثالثة بسهولة لأي شخص، لكن الأطفال الصغار معرضون للمخاطر
بشكل أكبر بسبب أجسامهم الأصغر حجما نسبيا وبشرتهم الرقيقة.