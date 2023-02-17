https://sputnikarabic.ae/20230217/عبد-اللهيان-مستعدون-لإتاحة-الفرصة-لفناني-إيران-لأداء-أعمالهم-أمام-شعوب-العالم-1073671512.html
عبد اللهيان: مستعدون لإتاحة الفرصة لفناني إيران لأداء أعمالهم أمام شعوب العالم
عبد اللهيان: مستعدون لإتاحة الفرصة لفناني إيران لأداء أعمالهم أمام شعوب العالم
قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن الخارجية الإيرانية على استعداد تام لتعريف العالم بالأعمال التي يقوم بها الفنانون الإيرانيون. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T20:39+0000
2023-02-17T20:39+0000
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وحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أكد عبد اللهيان اليوم الجمعة خلال حضوره لمهرجان "الفجر الموسيقي" أن الأداء الذي شاهده للأوركسترا الإيرانية الوطنية "كان عملا قيما ومرموقا".وقال الوزير إنه "ممتن للفنانين الذين أدوا دورا بارزا فيه".وأشار عبد اللهيان إلى أن الخارجية الإيرانية مستعدة للتعريف بالفنون الإيرانية وإتاحة الفرص للفنانين لأداء أعمالهم أمام شعوب العالم.ويقام مهرجان "الفجر" الموسيقى الإيراني في طهران بمشاركة فرق موسيقية من مختلف المحافظات.
https://sputnikarabic.ae/20201107/فيلم-إيراني-يترشح-لجائزة-افضل-فيلم-بمهرجان-كندا-1047103205.html
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أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
عبد اللهيان: مستعدون لإتاحة الفرصة لفناني إيران لأداء أعمالهم أمام شعوب العالم
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قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن الخارجية الإيرانية على استعداد تام لتعريف العالم بالأعمال التي يقوم بها الفنانون الإيرانيون.
وحسب وكالة
أنباء "إرنا" الإيرانية، أكد عبد اللهيان اليوم الجمعة خلال حضوره لمهرجان "الفجر الموسيقي" أن الأداء الذي شاهده للأوركسترا الإيرانية الوطنية "كان عملا قيما ومرموقا".
وقال الوزير
إنه "ممتن للفنانين الذين أدوا دورا بارزا فيه".
وأشار عبد اللهيان إلى أن الخارجية الإيرانية مستعدة للتعريف بالفنون الإيرانية
وإتاحة الفرص للفنانين لأداء أعمالهم أمام شعوب العالم.
ويقام مهرجان "الفجر" الموسيقى الإيراني في طهران بمشاركة فرق موسيقية من مختلف المحافظات.