https://sputnikarabic.ae/20230217/فالفيردي-يمدد-عقده-مع-أتلتيك-بيلباو-حتى-2024-1073653598.html
فالفيردي يمدد عقده مع أتلتيك بيلباو حتى 2024
فالفيردي يمدد عقده مع أتلتيك بيلباو حتى 2024
أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، اليوم الجمعة، تمديد عقد مديره الفني إرنستو فالفيردي لموسم إضافي، بعد تحقيقه نتائج إيجابية في الفترة الماضية. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T12:20+0000
2023-02-17T12:20+0000
2023-02-17T12:20+0000
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وقال أتلتيك بيلباو، في بيان: "سيستمر فالفيردي في صنع التاريخ مع النادي، فهو المدرب الأكثر قيادة للفريق برصيد 332 مباراة".بدوره، علّق فالفيردي على تجديد عقده، قائلا: "إنه لمن دواعي الفخر أن يرى النادي أنني الشخص المثالي لتولي مسؤولية أتلتيك لعام آخر".ويحتل بيلباو المركز السابع في الدوري الإسباني، ويملك الفرصة للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، كما تأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.وكان فالفيردي قد تولى مهمة قيادة بيلباو في يونيو 2022 للمرة الثالثة، وقاده في 26 مباراة هذا الموسم، محققًا خلالها 14 فوزا و5 تعادلات و7 هزائم.
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رياضة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
رياضة, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
فالفيردي يمدد عقده مع أتلتيك بيلباو حتى 2024
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أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، اليوم الجمعة، تمديد عقد مديره الفني إرنستو فالفيردي لموسم إضافي، بعد تحقيقه نتائج إيجابية في الفترة الماضية.
وقال أتلتيك بيلباو، في بيان: "سيستمر فالفيردي في صنع التاريخ مع النادي، فهو المدرب الأكثر قيادة للفريق برصيد 332 مباراة".
وأضاف: "توصل فالفيردي لاتفاق مع النادي لمواصلة قيادته الفنية للفريق حتى 30 يونيو/حزيران 2024".
بدوره، علّق فالفيردي على تجديد عقده، قائلا: "إنه لمن دواعي الفخر أن يرى النادي أنني الشخص المثالي لتولي مسؤولية أتلتيك لعام آخر".
وتابع: "سأعمل بجد. أنا مرتاح مع الفريق وأرى أن لدينا إمكانيات للتحسن. سأفعل ذلك. سأستمر في محاولة إسعاد جمهورنا".
ويحتل بيلباو المركز السابع في الدوري الإسباني
، ويملك الفرصة للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، كما تأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وكان فالفيردي قد تولى مهمة قيادة بيلباو في يونيو 2022 للمرة الثالثة، وقاده في 26 مباراة هذا الموسم، محققًا خلالها 14 فوزا و5 تعادلات و7 هزائم.