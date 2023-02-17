https://sputnikarabic.ae/20230217/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-المدفعية-الروسية-تدمر-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-في-خيرسون-1073636193.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا في خيرسون
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا في خيرسون
كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن قوات المدفعية الروسية هاجمت موقع وحدة عسكرية أوكرانية في بلدة أنتونوفكا الواقعة في مقاطعة خيرسون. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T08:00+0000
2023-02-17T08:00+0000
2023-02-17T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر للوكالة إنه "تم توجيه قصف مدفعي على موقع إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة أنتونوفكا، مما أسفر عن خسائر للعدو".وتابع المصدر بالقول: "بلغت الخسائر وفق تقديرات المخابرات سبع مركبات و18 قتيلا بين العسكريين التابعين للقوات المسلحة لأوكرانية، بالإضافة إلى 12 جنديا أوكرانيا أصيبوا بجروح مختلفة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا في خيرسون
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كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن قوات المدفعية الروسية هاجمت موقع وحدة عسكرية أوكرانية في بلدة أنتونوفكا الواقعة في مقاطعة خيرسون.
وقال المصدر للوكالة إنه "تم توجيه قصف مدفعي على موقع إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة أنتونوفكا، مما أسفر عن خسائر للعدو".
وتابع المصدر بالقول: "بلغت الخسائر وفق تقديرات المخابرات سبع مركبات و18 قتيلا بين العسكريين التابعين للقوات المسلحة لأوكرانية، بالإضافة إلى 12 جنديا أوكرانيا أصيبوا بجروح مختلفة".
وتواصل
القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.