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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-المدفعية-الروسية-تدمر-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-في-خيرسون-1073636193.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا في خيرسون
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا في خيرسون
كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن قوات المدفعية الروسية هاجمت موقع وحدة عسكرية أوكرانية في بلدة أنتونوفكا الواقعة في مقاطعة خيرسون. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T08:00+0000
2023-02-17T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر للوكالة إنه "تم توجيه قصف مدفعي على موقع إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة أنتونوفكا، مما أسفر عن خسائر للعدو".وتابع المصدر بالقول: "بلغت الخسائر وفق تقديرات المخابرات سبع مركبات و18 قتيلا بين العسكريين التابعين للقوات المسلحة لأوكرانية، بالإضافة إلى 12 جنديا أوكرانيا أصيبوا بجروح مختلفة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": المدفعية الروسية تدمر موقعا عسكريا أوكرانيا في خيرسون

08:00 GMT 17.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن قوات المدفعية الروسية هاجمت موقع وحدة عسكرية أوكرانية في بلدة أنتونوفكا الواقعة في مقاطعة خيرسون.
وقال المصدر للوكالة إنه "تم توجيه قصف مدفعي على موقع إحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة أنتونوفكا، مما أسفر عن خسائر للعدو".
وتابع المصدر بالقول: "بلغت الخسائر وفق تقديرات المخابرات سبع مركبات و18 قتيلا بين العسكريين التابعين للقوات المسلحة لأوكرانية، بالإضافة إلى 12 جنديا أوكرانيا أصيبوا بجروح مختلفة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:41 GMT
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