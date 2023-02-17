https://sputnikarabic.ae/20230217/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-كييف-تعزز-دفاعاتها-على-محاور-سلافيانسك-وكراسني-ليمان-في-دونباس-1073633786.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تعزز دفاعاتها على محاور سلافيانسك وكراسني ليمان في دونباس
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تعزز دفاعاتها على محاور سلافيانسك وكراسني ليمان في دونباس
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الجمعة، أن كييف تعزز دفاعاتها العسكرية على محاور سلافيانسك وكراسني ليمان في منطفة دونباس. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T05:38+0000
2023-02-17T05:38+0000
2023-02-17T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069902322_0:262:2048:1414_1920x0_80_0_0_2d27ffe3dda2c6ef65df4802b77b9eeb.jpg
وقال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "باتجاه كراسنوليما في بلدة نيكولايفكا وصلت وحدات تم نشرها سابقًا في اتجاه خيرسون وفي مدينة خاركوف".وأضاف قائلا: "تتمثل المهمة الرئيسية للوحدات القادمة في تعزيز الخطوط الدفاعية باتجاه سلافيانسك وكراسني ليمان، وكذلك حماية طرق عبور بديلة عبر نهر سيفرسكي دونيتسك".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230215/سلطات-زابوروجيه-روسيا-ستعيد-السيطرة-على-بلدات-مقاطعة-خاركوف-1073541988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069902322_0:70:2048:1606_1920x0_80_0_0_9c87cce39a679e038426ce131da21ea1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تعزز دفاعاتها على محاور سلافيانسك وكراسني ليمان في دونباس
تابعنا عبر
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الجمعة، أن كييف تعزز دفاعاتها العسكرية على محاور سلافيانسك وكراسني ليمان في منطفة دونباس.
وقال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "باتجاه كراسنوليما في بلدة نيكولايفكا وصلت وحدات تم نشرها سابقًا في اتجاه خيرسون وفي مدينة خاركوف".
وأضاف قائلا: "تتمثل المهمة الرئيسية للوحدات القادمة في تعزيز الخطوط الدفاعية باتجاه سلافيانسك وكراسني ليمان، وكذلك حماية طرق عبور بديلة عبر نهر سيفرسكي دونيتسك".
تواصل
القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.