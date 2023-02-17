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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-كييف-تعزز-دفاعاتها-على-محاور-سلافيانسك-وكراسني-ليمان-في-دونباس-1073633786.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تعزز دفاعاتها على محاور سلافيانسك وكراسني ليمان في دونباس
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تعزز دفاعاتها على محاور سلافيانسك وكراسني ليمان في دونباس
كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الجمعة، أن كييف تعزز دفاعاتها العسكرية على محاور سلافيانسك وكراسني ليمان في منطفة دونباس. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T05:38+0000
2023-02-17T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "باتجاه كراسنوليما في بلدة نيكولايفكا وصلت وحدات تم نشرها سابقًا في اتجاه خيرسون وفي مدينة خاركوف".وأضاف قائلا: "تتمثل المهمة الرئيسية للوحدات القادمة في تعزيز الخطوط الدفاعية باتجاه سلافيانسك وكراسني ليمان، وكذلك حماية طرق عبور بديلة عبر نهر سيفرسكي دونيتسك".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230215/سلطات-زابوروجيه-روسيا-ستعيد-السيطرة-على-بلدات-مقاطعة-خاركوف-1073541988.html
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مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": كييف تعزز دفاعاتها على محاور سلافيانسك وكراسني ليمان في دونباس

05:38 GMT 17.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف خبير عسكري روسي، صباح اليوم الجمعة، أن كييف تعزز دفاعاتها العسكرية على محاور سلافيانسك وكراسني ليمان في منطفة دونباس.
وقال المقدم المتقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "باتجاه كراسنوليما في بلدة نيكولايفكا وصلت وحدات تم نشرها سابقًا في اتجاه خيرسون وفي مدينة خاركوف".
عناصر كتيبة شرطة المهام الخاصة باسم بطل روسيا أحمد خادجي قاديروف من وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية الشيشان أثناء عملية تمشيط منجم كاربونيت، كاميشفاخا، في منطقة زابوروجيه 24 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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15 فبراير, 08:36 GMT
وأضاف قائلا: "تتمثل المهمة الرئيسية للوحدات القادمة في تعزيز الخطوط الدفاعية باتجاه سلافيانسك وكراسني ليمان، وكذلك حماية طرق عبور بديلة عبر نهر سيفرسكي دونيتسك".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:41 GMT
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