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https://sputnikarabic.ae/20230217/مصر-تعلن-إطلاق-سراح-6-من-مواطنيها-المحتجزين-في-ليبيا-1073668764.html
مصر تعلن إطلاق سراح 6 من مواطنيها المحتجزين في ليبيا
مصر تعلن إطلاق سراح 6 من مواطنيها المحتجزين في ليبيا
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح 6 من مواطنيها، الذين تم ‏احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا‎.‎ 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T18:56+0000
2023-02-17T18:56+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة على "تويتر"، إنه "وفقا للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين فى ليبيا".وتابع المتحدث أن السلطات المصرية "تتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن".وكانت وزارة الخارجية المصرية أشارت في بيان لها، صدر في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى أن المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.وناشدت الخارجية المصرية في بيانها كافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامتهم.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230217/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-مواطنيها-المحتجزين-في-ليبيا-1073643621.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

مصر تعلن إطلاق سراح 6 من مواطنيها المحتجزين في ليبيا

18:56 GMT 17.02.2023
© AFP 2023 / Mahmud Turkia خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015.
 خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015.
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح 6 من مواطنيها، الذين تم ‏احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا‎.‎
وقال المتحدث باسم الوزارة على "تويتر"، إنه "وفقا للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين فى ليبيا".
وتابع المتحدث أن السلطات المصرية "تتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن".
وكانت وزارة الخارجية المصرية أشارت في بيان لها، صدر في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى أن المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.
وناشدت الخارجية المصرية في بيانها كافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامتهم.
طرابلس، ليبيا، 13 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
مصر تصدر بيانا بشأن مواطنيها المحتجزين في ليبيا
10:33 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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