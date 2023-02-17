مصر تعلن إطلاق سراح 6 من مواطنيها المحتجزين في ليبيا
© AFP 2023 / Mahmud Turkia خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015.
خفر السواحل الليبي يقوم بسحب قارب يحمل مهاجرين أفارقة، تم إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في قاعدة بحرية بالقرب من العاصمة طرابلس في 29 سبتمبر/ أيلول 2015.
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح 6 من مواطنيها، الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة على "تويتر"، إنه "وفقا للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين فى ليبيا".
وتابع المتحدث أن السلطات المصرية "تتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن".
وفقاً للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين فى ليبيا …. نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله.— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 17, 2023
وكانت وزارة الخارجية المصرية أشارت في بيان لها، صدر في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى أن المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.
وناشدت الخارجية المصرية في بيانها كافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامتهم.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.