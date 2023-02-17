https://sputnikarabic.ae/20230217/مصر-والجزائر-تبحثان-سبل-تعزيز-العمل-الجماعي-تحت-مظلة-الاتحاد-الأفريقي-1073640574.html
مصر والجزائر تبحثان سبل تعزيز العمل الجماعي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي
مصر والجزائر تبحثان سبل تعزيز العمل الجماعي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، مسار تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا محل اهتمام الجانبين. 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T09:59+0000
2023-02-17T09:59+0000
2023-02-17T09:59+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الجزائر
وزارة الخارجية المصرية
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072915124_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_980d42f07660a3bffb27d4d9b4372267.jpg
وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال لقاء شكري بنظيره الجزائري أمس الخميس، في أعقاب مشاركتهما في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.وخلال اللقاء، بحث الوزيران مسار العلاقات الثنائية وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع مصر والجزائر، فضلا عن تبادل الرؤى حول عدد من القضايا.كما ناقش الطرفان أيضا سبل تعزيز العمل الجماعي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.من جانبه، أكد شكرى علي ضرورة تكثيف العمل الأفريقي المشترك بما يدفع جهود تحقيق السلم والأمن والرخاء في القارة، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرضها الأوضاع الدولية الراهنة.ووفقا للبيان، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور حول مجمل الملفات ذات الاهتمام المشترك.ويأتي لقاء الوزيرين المصري والجزائري قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي يومي 18-19 فبراير/ شباط الجاري بأديس أبابا.
https://sputnikarabic.ae/20230215/صحيفة-الجزائر-تتحرك-لتجريد-إسرائيل-من-صفة-المراقب-في-الاتحاد-الأفريقي-1073548083.html
مصر
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072915124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acba55037b2f61b355041e04754f8ffc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر, وزارة الخارجية المصرية, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر, وزارة الخارجية المصرية, العالم العربي, الأخبار
مصر والجزائر تبحثان سبل تعزيز العمل الجماعي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي
تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، مسار تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا محل اهتمام الجانبين.
وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال لقاء شكري بنظيره الجزائري أمس الخميس، في أعقاب مشاركتهما في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.
وخلال اللقاء، بحث الوزيران مسار العلاقات الثنائية وما تعكسه من أواصر تاريخية عميقة تجمع مصر
والجزائر
، فضلا عن تبادل الرؤى حول عدد من القضايا.
كما ناقش الطرفان أيضا سبل تعزيز العمل الجماعي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
من جانبه، أكد شكرى علي ضرورة تكثيف العمل الأفريقي المشترك بما يدفع جهود تحقيق السلم والأمن والرخاء في القارة، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرضها الأوضاع الدولية الراهنة.
ووفقا للبيان، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور حول مجمل الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي لقاء الوزيرين المصري والجزائري قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي
يومي 18-19 فبراير/ شباط الجاري بأديس أبابا.