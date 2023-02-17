https://sputnikarabic.ae/20230217/مقتل-6-في-حوادث-إطلاق-نار-بولاية-ميسيسيبي-الأمريكية-1073672659.html

مقتل 6 في حوادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي الأمريكية

مقتل 6 في حوادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي الأمريكية

قُتل 6 أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، في سلسلة من عمليات إطلاق النار، في مقاطعة تيت، بولاية ميسيسيبي الأمريكية. 17.02.2023, سبوتنيك عربي

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وذكر التقرير الصادر عن محطة "WLBT" الأمريكية المحلية، نقلا عن عمدة المقاطعة، براد لانس، أن كافة حوادث إطلاق النار وقعت داخل مجتمع أركابوتلا، حيث تم إطلاق النار على الرجل الأول، وقُتل في حوالي الساعة 11 صباحا خارج متجر. كما قُتلت امرأة داخل منزل على طريق بيند، بالإضافة إلى أربعة آخرين، اثنان منهما داخل منزل، واثنان آخران بالخارج على طريق سد أركابوتلا، بالقرب من منزل المشتبه به. وأفاد التقرير التلفزيوني كذلك أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، عندما شوهد داخل سيارة على طريق سد أركابوتلا.وأضافت المحطة التلفزيونية، أنه لم يتم تحديد هوية المشتبه به بعد، لكن سيتم توجيه الاتهام إليه قريبا.وفي أواخر الشهر الماضي، لقي ما لا يقل عن 3 اشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون، إثر حادث إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا ‏الأمريكية، وهو رابع حادث إطلاق نار جماعي في الولاية الأمريكية خلال يناير/ كانون الثاني 2023.وللعام الثالث على التوالي، سجلت أمريكا في العام الماضي 2022 أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي، قُتل فيها ما لا يقل عن 4 أشخاص، أو تعرضوا للإصابة.

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