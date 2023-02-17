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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230217/وزيرا-خارجية-أوكرانيا-ومولدوفا-بصدد-المشاركة-في-اجتماع-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-1073646787.html
وزيرا خارجية أوكرانيا ومولدوفا بصدد المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
وزيرا خارجية أوكرانيا ومولدوفا بصدد المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا ووزير خارجية مولدوفا، نيكولاي بوبيسكو، سيشاركان، يوم 20 شباط/فبراير، في... 17.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-17T11:22+0000
2023-02-17T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال المصدر للصحفيين: "وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا يعتزم المشاركة شخصياً، في الاجتماع، الذي سيبحث، من بين أمور أخرى استمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا وتمويلها".وبحسب المصدر، "ستقام مأدبة غداء بمشاركة وزير خارجية مولدوفا، نيكولاي بوبيسكو"، حيث يعتزم الوزراء بحث الوضع الداخلي في هذا البلد، فضلاً عن استمرار المسار نحو الاندماج مع الاتحاد الأوروبي".وأضاف المصدر بأن "مولدوفا في وضع صعب بسبب الصراع بأوكرانيا، وسيتم بحث مساعدة الاتحاد الأوروبي المحتملة لهذا البلد".كما قال المصدر: "سيبحث الوزراء كيفية المواصلة في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بالإضافة إلى استخدام صندوق السلام الأوروبي لهذه الأغراض، كما ستتم أيضًا مناقشة فكرة الشراء المشترك للذخيرة".هذا، وكانت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، قد صرحت، خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، في وقت سابق، بأن بلادها يجب أن تتخلى عن الحياد من أجل الانضمام إلى تحالف عسكري كبير، وأشارت الصحيفة إلى أن ساندو لم تذكر حلف الناتو على وجه التحديد، لكنها ذكرت مرارًا أن بند الحياد في الدستور يمكن تعديله إذا كان مواطنو البلاد يؤيدون التقارب مع حلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20230217/مصدر-الاتحاد-الأوروبي-لن-يوافق-على-الحزمة-الجديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا--1073641111.html
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العالم
العالم

وزيرا خارجية أوكرانيا ومولدوفا بصدد المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

11:22 GMT 17.02.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND الاتحاد الأوروبي، 2017
 الاتحاد الأوروبي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
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صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا ووزير خارجية مولدوفا، نيكولاي بوبيسكو، سيشاركان، يوم 20 شباط/فبراير، في اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وقال المصدر للصحفيين: "وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا يعتزم المشاركة شخصياً، في الاجتماع، الذي سيبحث، من بين أمور أخرى استمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا وتمويلها".

وبحسب المصدر، "ستقام مأدبة غداء بمشاركة وزير خارجية مولدوفا، نيكولاي بوبيسكو"، حيث يعتزم الوزراء بحث الوضع الداخلي في هذا البلد، فضلاً عن استمرار المسار نحو الاندماج مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف المصدر بأن "مولدوفا في وضع صعب بسبب الصراع بأوكرانيا، وسيتم بحث مساعدة الاتحاد الأوروبي المحتملة لهذا البلد".
امرأة تمشي بالقرب من مدخل البرلمان الأوروبي في بروكسل في 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023
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كما قال المصدر: "سيبحث الوزراء كيفية المواصلة في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بالإضافة إلى استخدام صندوق السلام الأوروبي لهذه الأغراض، كما ستتم أيضًا مناقشة فكرة الشراء المشترك للذخيرة".

هذا، وكانت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، قد صرحت، خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، في وقت سابق، بأن بلادها يجب أن تتخلى عن الحياد من أجل الانضمام إلى تحالف عسكري كبير، وأشارت الصحيفة إلى أن ساندو لم تذكر حلف الناتو على وجه التحديد، لكنها ذكرت مرارًا أن بند الحياد في الدستور يمكن تعديله إذا كان مواطنو البلاد يؤيدون التقارب مع حلف شمال الأطلسي.
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Военнослужащий РСЗО Ураган в Харьковской области. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:16 GMT
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