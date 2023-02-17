https://sputnikarabic.ae/20230217/وزيرا-خارجية-أوكرانيا-ومولدوفا-بصدد-المشاركة-في-اجتماع-وزراء-خارجية-الاتحاد-الأوروبي-1073646787.html

وزيرا خارجية أوكرانيا ومولدوفا بصدد المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

وزيرا خارجية أوكرانيا ومولدوفا بصدد المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

صرح مصدر أوروبي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا ووزير خارجية مولدوفا، نيكولاي بوبيسكو، سيشاركان، يوم 20 شباط/فبراير، في... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T11:22+0000

2023-02-17T11:22+0000

2023-02-17T11:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال المصدر للصحفيين: "وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا يعتزم المشاركة شخصياً، في الاجتماع، الذي سيبحث، من بين أمور أخرى استمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا وتمويلها".وبحسب المصدر، "ستقام مأدبة غداء بمشاركة وزير خارجية مولدوفا، نيكولاي بوبيسكو"، حيث يعتزم الوزراء بحث الوضع الداخلي في هذا البلد، فضلاً عن استمرار المسار نحو الاندماج مع الاتحاد الأوروبي".وأضاف المصدر بأن "مولدوفا في وضع صعب بسبب الصراع بأوكرانيا، وسيتم بحث مساعدة الاتحاد الأوروبي المحتملة لهذا البلد".كما قال المصدر: "سيبحث الوزراء كيفية المواصلة في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بالإضافة إلى استخدام صندوق السلام الأوروبي لهذه الأغراض، كما ستتم أيضًا مناقشة فكرة الشراء المشترك للذخيرة".هذا، وكانت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، قد صرحت، خلال مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، في وقت سابق، بأن بلادها يجب أن تتخلى عن الحياد من أجل الانضمام إلى تحالف عسكري كبير، وأشارت الصحيفة إلى أن ساندو لم تذكر حلف الناتو على وجه التحديد، لكنها ذكرت مرارًا أن بند الحياد في الدستور يمكن تعديله إذا كان مواطنو البلاد يؤيدون التقارب مع حلف شمال الأطلسي.

https://sputnikarabic.ae/20230217/مصدر-الاتحاد-الأوروبي-لن-يوافق-على-الحزمة-الجديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا--1073641111.html

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