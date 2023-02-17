https://sputnikarabic.ae/20230217/550-جمعية-إنسانية-في-سوريا-تطالب-برفع-العقوبات-الاقتصادية-لتمكينها-من-الاستجابة-لضحايا-الزلزال-1073652248.html

550 جمعية إنسانية في سوريا تطالب برفع العقوبات الاقتصادية لتمكينها من الاستجابة لضحايا الزلزال

550 جمعية إنسانية في سوريا تطالب برفع العقوبات الاقتصادية لتمكينها من الاستجابة لضحايا الزلزال

أكد مستشار اتحاد الجمعيات الخيرية في سوريا، لؤي المنجد، أن العقوبات المفروضة على الشعب السوري لها تأثير كبير في الاستجابة الإنسانية لكارثة الزلزال، وخصوصا في... 17.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-17T11:58+0000

2023-02-17T11:58+0000

2023-02-17T12:22+0000

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وأوضح المنجد في حديث لـ"سبوتنيك" أن المغتربين السوريين الموجودين في الخارج يعانون بشكل كبير من إرسال التحويلات النقدية والتبرعات نتيجة العقوبات المفروضة.وأشار المنجد إلى أن المساعدات الإنسانية من الخارج التي تهدف إلى دعم ضحايا الزلازل وإعادة بناء المجتمع المدني السوري تواجه عقبات جسيمة، فالبنوك والموردين يخشون التداعيات القاسية لممارسة الأعمال التجارية المتعلقة بسوريا.وخلال الاجتماع، طالبت الجمعيات المجتمع الدولي بإنهاء العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها من أجل إيصال المساعدات لمتضرري الزلزال.وبين المنجد أن تسيس القضايا الإنسانية تجاه في سوريا غير مقبول، مشيرا إلى أنه من غير المعقول مساعدة تركيا وترك أطفال ونساء وشيوخ سوريا يعانون.وبين أن "رفع العقوبات بشكل جزئي، لم يغير في الأمر شيئا.. وكانت النتيجة صفر، وخصوصا في مجال تأمين المعدات الطبية".ولفت المنجد إلى أن الاستجابة لضحايا الزلزال تتطلب ضرورة تأمين آليات إخلاء ثقيلة وخفيفة وأنواع مختلفة من الجرافات والرافعات ومركبات للحفر، إضافة إلى أغذية معلبة وفرشات وبطانيات وملابس شتوية ودعم طبي وحليب للأطفال ومنتجات للنظافة الشخصية.وأضاف: منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال، تم انشاء غرفة عمليات وتسجيل الاحتياجات المطلوبة للإغاثة في مختلف المحافظات المتضررة، مشيرا إلى أن حجم المساعدات التي تم إرسالها حتى الآن وصل إلى أكثر من 200 طن من مختلف المساعدات الإغاثية الغذائية والطبية.وأوضح مستشار اتحاد الجمعيات الخيرية في سوريا أنه تم وضع خطة متكاملة لتأمين السكن عن طريق استئجار بيوت بشكل مبدئي للمتضررين حتى يتم تأمين مساكن دائمة لهم.

https://sputnikarabic.ae/20230215/الإمارات-تدعم-سوريا-بـ-50-مليون-دولار-إضافية-لمواجهة-تداعيات-الزلزال-1073558665.html

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