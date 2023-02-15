https://sputnikarabic.ae/20230215/الإمارات-تدعم-سوريا-بـ-50-مليون-دولار-إضافية-لمواجهة-تداعيات-الزلزال-1073558665.html

الإمارات تدعم سوريا بـ 50 مليون دولار إضافية لمواجهة تداعيات الزلزال

الإمارات تدعم سوريا بـ 50 مليون دولار إضافية لمواجهة تداعيات الزلزال

أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بدعم سوريا بمبلغ إضافي، بقيمة 50 مليون دولار؛ من أجل مساعدتها في مواجهة تداعيات... 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T13:55+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن رئيس الدولة قرر تقديم 50 مليون دولار إضافية إلى سوريا، "لإغاثة المتضررين من الزلازل".ويبلغ إجمالي الدعم المالي المقدم من أبوظبي إلى دمشق 100 مليون دولار؛ وفق المعلن من الجانب الإماراتي.كانت الإمارات قدمت دعما إلى سوريا وتركيا بقيمة 50 مليون دولار لكل منها؛ لمواجهة تداعيات الزلزال.وسيّرت الإمارات 70 طائرة مساعدات ودعم إلى سوريا وتركيا، حتى الآن، منذ وقوع الزلزال، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، أنه تم تسيير 38 طائرة إلى سوريا تحمل قرابة 1243 طنا من المساعدات الغذائية والطبية؛ إضافة إلى 2893 خيمة لإيواء قرابة 20 ألف شخص.ذلك إلى جانب إرسال فريق للبحث والإنقاذ، مكون من 42 شخصاً، إلى المناطق المتأثرة من الزلازل.كما سيّرت 32 طائرة إلى تركيا، محملة بالأجهزة والمواد الطبية، إضافة إلى 927 خيمة إيواء يستفيد منها قرابة 5 آلاف شخص.كما أرسلت الإمارات فريق بحث وإنقاذ مكونا من 92 شخصاً، لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في منطقة كهرمان مرعش.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس "ريختر"، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضي 6 شباط/فبراير؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230214/وصول-طائرتي-مساعدات-من-السعودية-والإمارات-إلى-سوريا-1073483618.html

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