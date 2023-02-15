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https://sputnikarabic.ae/20230215/الإمارات-تدعم-سوريا-بـ-50-مليون-دولار-إضافية-لمواجهة-تداعيات-الزلزال-1073558665.html
الإمارات تدعم سوريا بـ 50 مليون دولار إضافية لمواجهة تداعيات الزلزال
الإمارات تدعم سوريا بـ 50 مليون دولار إضافية لمواجهة تداعيات الزلزال
أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بدعم سوريا بمبلغ إضافي، بقيمة 50 مليون دولار؛ من أجل مساعدتها في مواجهة تداعيات... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T13:55+0000
2023-02-15T13:55+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن رئيس الدولة قرر تقديم 50 مليون دولار إضافية إلى سوريا، "لإغاثة المتضررين من الزلازل".ويبلغ إجمالي الدعم المالي المقدم من أبوظبي إلى دمشق 100 مليون دولار؛ وفق المعلن من الجانب الإماراتي.كانت الإمارات قدمت دعما إلى سوريا وتركيا بقيمة 50 مليون دولار لكل منها؛ لمواجهة تداعيات الزلزال.وسيّرت الإمارات 70 طائرة مساعدات ودعم إلى سوريا وتركيا، حتى الآن، منذ وقوع الزلزال، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، أنه تم تسيير 38 طائرة إلى سوريا تحمل قرابة 1243 طنا من المساعدات الغذائية والطبية؛ إضافة إلى 2893 خيمة لإيواء قرابة 20 ألف شخص.ذلك إلى جانب إرسال فريق للبحث والإنقاذ، مكون من 42 شخصاً، إلى المناطق المتأثرة من الزلازل.كما سيّرت 32 طائرة إلى تركيا، محملة بالأجهزة والمواد الطبية، إضافة إلى 927 خيمة إيواء يستفيد منها قرابة 5 آلاف شخص.كما أرسلت الإمارات فريق بحث وإنقاذ مكونا من 92 شخصاً، لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في منطقة كهرمان مرعش.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس "ريختر"، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضي 6 شباط/فبراير؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230214/وصول-طائرتي-مساعدات-من-السعودية-والإمارات-إلى-سوريا-1073483618.html
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العالم العربي, مساعدة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, زلزال
العالم العربي, مساعدة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, زلزال

الإمارات تدعم سوريا بـ 50 مليون دولار إضافية لمواجهة تداعيات الزلزال

13:55 GMT 15.02.2023
© Sputnik . Suhaib Omarayaزلزال سوريا يخلّف دمارا كبيرا في أسواق حلب الأثرية
زلزال سوريا يخلّف دمارا كبيرا في أسواق حلب الأثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Suhaib Omaraya
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أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، بدعم سوريا بمبلغ إضافي، بقيمة 50 مليون دولار؛ من أجل مساعدتها في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن رئيس الدولة قرر تقديم 50 مليون دولار إضافية إلى سوريا، "لإغاثة المتضررين من الزلازل".
ويبلغ إجمالي الدعم المالي المقدم من أبوظبي إلى دمشق 100 مليون دولار؛ وفق المعلن من الجانب الإماراتي.
وأشارت الوكالة، إلى تخصيص 20 مليون دولار من المبلغ الإضافي، "لتنفيذ مشاريع إنسانية؛ استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سوريا، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا".
كانت الإمارات قدمت دعما إلى سوريا وتركيا بقيمة 50 مليون دولار لكل منها؛ لمواجهة تداعيات الزلزال.
وسيّرت الإمارات 70 طائرة مساعدات ودعم إلى سوريا وتركيا، حتى الآن، منذ وقوع الزلزال، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، أنه تم تسيير 38 طائرة إلى سوريا تحمل قرابة 1243 طنا من المساعدات الغذائية والطبية؛ إضافة إلى 2893 خيمة لإيواء قرابة 20 ألف شخص.
ذلك إلى جانب إرسال فريق للبحث والإنقاذ، مكون من 42 شخصاً، إلى المناطق المتأثرة من الزلازل.
عمال الدفاع المدني والسكان يفتشون بين أنقاض المباني المنهارة في بلدة حارم قرب الحدود التركية بمحافظة إدلب، سوريا 6 شباط 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
وصول طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات إلى سوريا
أمس, 06:46 GMT
كما سيّرت 32 طائرة إلى تركيا، محملة بالأجهزة والمواد الطبية، إضافة إلى 927 خيمة إيواء يستفيد منها قرابة 5 آلاف شخص.

كما تم افتتاح مستشفى ميدانيًا في منطقة "صلاحية"، يشمل 50 سريراً متكاملاً بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية وغرف العمليات، وفريق طبي يضم 75 طبيباً وممرضاً ومساعداً؛ إضافة إلى إنشاء مستشفى آخر في منطقة هاتاي (هطاي) بسعة 200 سرير.

كما أرسلت الإمارات فريق بحث وإنقاذ مكونا من 92 شخصاً، لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في منطقة كهرمان مرعش.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس "ريختر"، جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضي 6 شباط/فبراير؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.
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