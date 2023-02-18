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https://sputnikarabic.ae/20230218/روسيا-وبوركينا-فاسو-تسعيان-لتوسيع-التعاون-الدبلوماسي-بينهما-1073676796.html
روسيا وبوركينا فاسو تسعيان لتوسيع التعاون الدبلوماسي بينهما
روسيا وبوركينا فاسو تسعيان لتوسيع التعاون الدبلوماسي بينهما
أكدت وزيرة الخارجية لبوركينا فاسو، أوليفيا روامبا، أن بلادها تسعى لتوسيع التعاون الدبلوماسي مع روسيا، لافتة إلى أن البحث يجري لوضع إطار كيفية تعزيز العلاقات... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T07:49+0000
2023-02-18T07:49+0000
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أديس أبابا - سبوتنيك. وقالت روامبا، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي: "أثناء زيارة السفير الروسي لبوركينا فاسو، طرحنا مسألة توسيع التعاون الدبلوماسي ونبحث كيفية تعزيز العلاقات على مستوى وزارات الخارجية في البلدين".وأشارت إلى أنه "جرت مناقشات مثمرة للغاية بشأن المجالات المختلفة للتعاون التي لم يتم تطويرها حتى الآن".هذا وقام السفير الروسي لدى بوركينا فاسو وساحل العاج المقيم في أبيجان، بزيارة لواغادوغو في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث التقى برئيس وزراء بوركينا فاسو ووزيرة الخارجية ووزير المالية.يذكر أنه في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قدم السفير الروسي لبوركينا فاسو وساحل العاج، أليكسي سالتيكوف، أوراق اعتماده لرئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

روسيا وبوركينا فاسو تسعيان لتوسيع التعاون الدبلوماسي بينهما

07:49 GMT 18.02.2023
© AP Photo / Kilaye Bationoمظاهرات في بوركينا فاسو
مظاهرات في بوركينا فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© AP Photo / Kilaye Bationo
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أكدت وزيرة الخارجية لبوركينا فاسو، أوليفيا روامبا، أن بلادها تسعى لتوسيع التعاون الدبلوماسي مع روسيا، لافتة إلى أن البحث يجري لوضع إطار كيفية تعزيز العلاقات على مستوى وزارات الخارجية.
أديس أبابا - سبوتنيك. وقالت روامبا، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي: "أثناء زيارة السفير الروسي لبوركينا فاسو، طرحنا مسألة توسيع التعاون الدبلوماسي ونبحث كيفية تعزيز العلاقات على مستوى وزارات الخارجية في البلدين".
وأشارت إلى أنه "جرت مناقشات مثمرة للغاية بشأن المجالات المختلفة للتعاون التي لم يتم تطويرها حتى الآن".
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هذا وقام السفير الروسي لدى بوركينا فاسو وساحل العاج المقيم في أبيجان، بزيارة لواغادوغو في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث التقى برئيس وزراء بوركينا فاسو ووزيرة الخارجية ووزير المالية.

يذكر أنه في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قدم السفير الروسي لبوركينا فاسو وساحل العاج، أليكسي سالتيكوف، أوراق اعتماده لرئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري.
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