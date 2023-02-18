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https://sputnikarabic.ae/20230218/طبيبة-تتحدث-عن-خطأ-رئيسي-عند-شرب-الشاي-1073676058.html
طبيبة تتحدث عن خطأ رئيسي عند شرب الشاي
طبيبة تتحدث عن خطأ رئيسي عند شرب الشاي
أكدت الطبيبة الروسية، أولغا ألكسندروفا، أنه يمكن أن يكون لشرب الشاي بدون سكر ومحليات أخرى آثار مفيدة على الجسم، بما في ذلك الوقاية من أمراض القلب والأوعية... 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T07:05+0000
2023-02-18T07:20+0000
مجتمع
الصحة
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وقالت لوكالة "برايم": "شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وبطانة الرحم وأمراض القلب والأوعية الدموية والحالات الخطيرة مثل احتشاء الدماغ واحتشاء عضلة القلب".وأضافت ألكسندروفا أنه يحتوي على كمية كبيرة من المواد الفعالة بيولوجيا، مثل الكاتيكين، ومضادات الأكسدة، والزيوت الأساسية، والأحماض الأمينية، والفيتاميناتB1، B2، P ، PP ، والحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم.وأشارت الطبيبة إلى أنه في الوقت نفسه، يجب توخي الحذر عند تناول شاي الأعشاب. وخلصت ألكسندروفا إلى أن إضافة السكر أو الكريمة إلى الشاي يمكن أن يزيد من مخاطر التمثيل الغذائي.
https://sputnikarabic.ae/20230127/الخطر-الخفي-لمستخلص-الشاي-الأخضر-عند-بعض-الناس--1072776266.html
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الصحة

طبيبة تتحدث عن خطأ رئيسي عند شرب الشاي

07:05 GMT 18.02.2023 (تم التحديث: 07:20 GMT 18.02.2023)
© Photo / pixabay/DeniMixشاي أحمر على طاولة
شاي أحمر على طاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
© Photo / pixabay/DeniMix
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أكدت الطبيبة الروسية، أولغا ألكسندروفا، أنه يمكن أن يكون لشرب الشاي بدون سكر ومحليات أخرى آثار مفيدة على الجسم، بما في ذلك الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.
وقالت لوكالة "برايم": "شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وبطانة الرحم وأمراض القلب والأوعية الدموية والحالات الخطيرة مثل احتشاء الدماغ واحتشاء عضلة القلب".
الشاي الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
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وأضافت ألكسندروفا أنه يحتوي على كمية كبيرة من المواد الفعالة بيولوجيا، مثل الكاتيكين، ومضادات الأكسدة، والزيوت الأساسية، والأحماض الأمينية، والفيتاميناتB1، B2، P ، PP ، والحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم.
وأشارت الطبيبة إلى أنه في الوقت نفسه، يجب توخي الحذر عند تناول شاي الأعشاب. وخلصت ألكسندروفا إلى أن إضافة السكر أو الكريمة إلى الشاي يمكن أن يزيد من مخاطر التمثيل الغذائي.
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