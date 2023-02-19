https://sputnikarabic.ae/20230219/روستيخ-تزيد-من-إنتاج-الصواريخ-الأسرع-من-الصوت-كينجال-1073701865.html
"روستيخ" تزيد من إنتاج الصواريخ الأسرع من الصوت "كينجال"
"روستيخ" تزيد من إنتاج الصواريخ الأسرع من الصوت "كينجال"
صرح سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" ، أن الشركة زادت إنتاج أنظمة الصواريخ كينجال الأسرع من الصوت. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T05:28+0000
2023-02-19T05:28+0000
2023-02-19T05:28+0000
رصد عسكري
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وقال تشيميزوف على الهواء على قناة "زفيزدا" التلفزيونية: "لقد بدأت الإنتاج منذ فترة طويلة، لم نكن بحاجة إلى مثل هذه الكمية في البداية. لذلك، نحن الآن نزيدها".وأضاف تشيمزوف أن شركة "روستيخ" تنتج كميات كبيرة من المنتجات لوزارة الدفاع في البلاد.صاروخ كينجال الأسرع من الصوت، وفقًا للمطورين، مضمون للتغلب على جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية، حيث يتم إطلاق رؤوس حربية نووية وتقليدية إلى مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر. تم تجهيز مقاتلات ميغ-31كي الاعتراضية بصواريخ كينجال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"روستيخ" تزيد من إنتاج الصواريخ الأسرع من الصوت "كينجال"
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صرح سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" ، أن الشركة زادت إنتاج أنظمة الصواريخ كينجال الأسرع من الصوت.
وقال تشيميزوف على الهواء على قناة "زفيزدا" التلفزيونية
: "لقد بدأت الإنتاج منذ فترة طويلة، لم نكن بحاجة إلى مثل هذه الكمية في البداية. لذلك، نحن الآن نزيدها".
وأضاف تشيمزوف أن شركة "روستيخ" تنتج كميات كبيرة من المنتجات لوزارة الدفاع في البلاد.
وأشار: "حجم إنتاج المنتجات العسكرية نما بشكل ملحوظ، في بعض الحالات - أكثر من 50 مرة"، لافتا الانتباه إلى أن الزيادة الكبيرة تتعلق أساسًا بصناعة الذخيرة.
صاروخ كينجال الأسرع من الصوت، وفقًا للمطورين، مضمون للتغلب على جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية، حيث يتم إطلاق رؤوس حربية نووية وتقليدية إلى مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر. تم تجهيز مقاتلات ميغ-31كي الاعتراضية بصواريخ كينجال.