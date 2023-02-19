https://sputnikarabic.ae/20230219/ماكرون-دول-الناتو-لم-تستطع-شرح-نواياها-بوضوح-لروسيا-1073708618.html
ماكرون: دول الناتو لم تستطع شرح نواياها بوضوح لروسيا
ماكرون: دول الناتو لم تستطع شرح نواياها بوضوح لروسيا
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم تستطع شرح نواياها لروسيا، ولذلك اعتبرتها موسكو أهدافا توسعية. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T09:57+0000
2023-02-19T09:57+0000
2023-02-19T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
الناتو
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
العالم
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وقال ماكرون، في مقابلة مع مجلة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إن حلف الناتو، لم يكن أداة مناسبة لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا.ولفت ماكرون إلى أن موقف حلف الناتو يفسر "جزئيا" خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007 وما تبعه من أحداث.يُذكر أن بوتين انتقد، خلال خطابه الشهير عام 2007 في مؤتمر ميونخ للأمن، السياسة الخارجية الأمريكية، وفكرة النظام العالمي أحادي القطب، وعارض بشدة خطط توسيع حلف الناتو، ونشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا الشرقية.وأعربت روسيا مرارا عن قلقها حيال توسع حلف الناتو، وحشد قواته في أوروبا الشرقية وقال الكرملين إن روسيا لن تستطيع تجاهل إجراءات الحلف التي تشكل خطرا على أمنها القومي.ونشرت روسيا في نهاية عام 2021 مشروع اتفاقية مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، حول الضمانات الأمنية، وطلبت موسكو من الدول الغربية تقديم ضمانات قانونية بعدم توسع حلف الناتو شرقا وإنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفييتي سابقا، لكن دول حلف الناتو لا سيما الولايات المتحدة قدمت ردا مكتوبا على المقترحات الروسية تجاهلت جميع بواعث القلق لدى موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220516/بوتين-الناتو-يتخطى-حدوده-الجيوسياسية-والأمر-يستدعي-رد-فعل-من-قبلنا--1062297351.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, الناتو, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
فلاديمير بوتين, روسيا, الناتو, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, أخبار العالم الآن
ماكرون: دول الناتو لم تستطع شرح نواياها بوضوح لروسيا
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم تستطع شرح نواياها لروسيا، ولذلك اعتبرتها موسكو أهدافا توسعية.
وقال
ماكرون، في مقابلة مع مجلة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إن حلف الناتو، لم يكن أداة مناسبة لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا.
وأضاف "أعضاء الحلف لم يتمكنوا من شرح نواياهم لروسيا، التي اعتبرتها موسكو أهدافا توسعية".
ولفت ماكرون إلى أن موقف حلف الناتو يفسر "جزئيا" خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في مؤتمر ميونيخ للأمن عام 2007 وما تبعه من أحداث.
يُذكر أن بوتين انتقد، خلال خطابه الشهير عام 2007 في مؤتمر ميونخ للأمن، السياسة الخارجية الأمريكية، وفكرة النظام العالمي أحادي القطب، وعارض بشدة خطط توسيع حلف الناتو، ونشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا الشرقية.
وأعربت روسيا مرارا عن قلقها حيال توسع حلف الناتو، وحشد قواته في أوروبا الشرقية وقال الكرملين إن روسيا لن تستطيع تجاهل إجراءات الحلف التي تشكل خطرا على أمنها القومي.
ونشرت روسيا في نهاية عام 2021 مشروع اتفاقية مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، حول الضمانات الأمنية، وطلبت موسكو من الدول الغربية تقديم ضمانات قانونية بعدم توسع حلف الناتو شرقا
وإنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفييتي سابقا، لكن دول حلف الناتو لا سيما الولايات المتحدة قدمت ردا مكتوبا على المقترحات الروسية تجاهلت جميع بواعث القلق لدى موسكو.