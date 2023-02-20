https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الروسية-تسيطر-على-خط-سكة-حديدية-استراتيجي-في-لوغانسك--1073754919.html
القوات الروسية تسيطر على خط سكة حديدية استراتيجي في لوغانسك
القوات الروسية تسيطر على خط سكة حديدية استراتيجي في لوغانسك
قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، في قناته على تلغرام، إن الجيش الروسي سيطر على تلة استراتيجية في لوغانسك، وسيطر على خط السكة الحديدية المؤدي إلى سيفيرسك. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T09:56+0000
2023-02-20T09:56+0000
2023-02-20T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وكتب أن "القوات الخاصة "أخمات" مع الكتيبة الثالثة من الفيلق الثاني للجيش في لوغانسك سيطرت على ارتفاع استراتيجي بالقرب من بيلوغوروفكا".وأشار قديروف إلى أن المعارك الشرسة على الأرض المرتفعة الاستراتيجية استمرت "لفترة طويلة". نتيجة لذلك، أصبح نحو خمسة كيلومترات من الأرض، تحت سيطرة الوحدات الروسية، بالإضافة إلى الوصول إلى السكك الحديدية المؤدية إلى سيفيرسك.كما أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين في 7 فبراير/شباط، أن القوات المتحالفة تتقدم بنجاح بالقرب من سيفيرسك. وأشار إلى أن تحرير هذه المدينة كان مهمًا من الناحية الاستراتيجية للسيطرة على كراسني ليمان.
https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الروسية-تدمر-سيارة-تحمل-ذخيرة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1073737904.html
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العالم, روسيا
القوات الروسية تسيطر على خط سكة حديدية استراتيجي في لوغانسك
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قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، في قناته على تلغرام، إن الجيش الروسي سيطر على تلة استراتيجية في لوغانسك، وسيطر على خط السكة الحديدية المؤدي إلى سيفيرسك.
وكتب أن "القوات الخاصة "أخمات" مع الكتيبة الثالثة من الفيلق الثاني للجيش في لوغانسك سيطرت على ارتفاع استراتيجي بالقرب من بيلوغوروفكا".
وأشار قديروف إلى أن المعارك الشرسة على الأرض المرتفعة الاستراتيجية استمرت "لفترة طويلة". نتيجة لذلك، أصبح نحو خمسة كيلومترات من الأرض، تحت سيطرة الوحدات الروسية، بالإضافة إلى الوصول إلى السكك الحديدية المؤدية إلى سيفيرسك.
كما أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين في 7 فبراير/شباط، أن القوات المتحالفة تتقدم بنجاح بالقرب من سيفيرسك. وأشار إلى أن تحرير هذه المدينة كان مهمًا من الناحية الاستراتيجية للسيطرة على كراسني ليمان.