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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الروسية-تسيطر-على-خط-سكة-حديدية-استراتيجي-في-لوغانسك--1073754919.html
القوات الروسية تسيطر على خط سكة حديدية استراتيجي في لوغانسك
القوات الروسية تسيطر على خط سكة حديدية استراتيجي في لوغانسك
قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، في قناته على تلغرام، إن الجيش الروسي سيطر على تلة استراتيجية في لوغانسك، وسيطر على خط السكة الحديدية المؤدي إلى سيفيرسك. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T09:56+0000
2023-02-20T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وكتب أن "القوات الخاصة "أخمات" مع الكتيبة الثالثة من الفيلق الثاني للجيش في لوغانسك سيطرت على ارتفاع استراتيجي بالقرب من بيلوغوروفكا".وأشار قديروف إلى أن المعارك الشرسة على الأرض المرتفعة الاستراتيجية استمرت "لفترة طويلة". نتيجة لذلك، أصبح نحو خمسة كيلومترات من الأرض، تحت سيطرة الوحدات الروسية، بالإضافة إلى الوصول إلى السكك الحديدية المؤدية إلى سيفيرسك.كما أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين في 7 فبراير/شباط، أن القوات المتحالفة تتقدم بنجاح بالقرب من سيفيرسك. وأشار إلى أن تحرير هذه المدينة كان مهمًا من الناحية الاستراتيجية للسيطرة على كراسني ليمان.
https://sputnikarabic.ae/20230220/القوات-الروسية-تدمر-سيارة-تحمل-ذخيرة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1073737904.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

القوات الروسية تسيطر على خط سكة حديدية استراتيجي في لوغانسك

09:56 GMT 20.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik
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قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، في قناته على تلغرام، إن الجيش الروسي سيطر على تلة استراتيجية في لوغانسك، وسيطر على خط السكة الحديدية المؤدي إلى سيفيرسك.
وكتب أن "القوات الخاصة "أخمات" مع الكتيبة الثالثة من الفيلق الثاني للجيش في لوغانسك سيطرت على ارتفاع استراتيجي بالقرب من بيلوغوروفكا".
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر سيارة تحمل ذخيرة للقوات الأوكرانية... فيديو
06:28 GMT
وأشار قديروف إلى أن المعارك الشرسة على الأرض المرتفعة الاستراتيجية استمرت "لفترة طويلة". نتيجة لذلك، أصبح نحو خمسة كيلومترات من الأرض، تحت سيطرة الوحدات الروسية، بالإضافة إلى الوصول إلى السكك الحديدية المؤدية إلى سيفيرسك.
كما أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين في 7 فبراير/شباط، أن القوات المتحالفة تتقدم بنجاح بالقرب من سيفيرسك. وأشار إلى أن تحرير هذه المدينة كان مهمًا من الناحية الاستراتيجية للسيطرة على كراسني ليمان.
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Женщина проходит мимо воронки от взрыва после ночного обстрела Донецка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:58 GMT
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