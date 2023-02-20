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https://sputnikarabic.ae/20230220/بايدن-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-تعهدوا-بتقديم-نحو-700-دبابة-وآلاف-المركبات-المدرعة-1073762582.html
بايدن: الولايات المتحدة وحلفاؤها تعهدوا بتقديم نحو 700 دبابة وآلاف المركبات المدرعة
بايدن: الولايات المتحدة وحلفاؤها تعهدوا بتقديم نحو 700 دبابة وآلاف المركبات المدرعة
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في جميع... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T12:12+0000
2023-02-20T12:12+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأشار بايدين، في خطابه الذي تم بثه على قناة "NBC"، إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من تشكيل تحالف من دول من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، يتكون من أكثر من 50 دولة.وقال: "تعهدنا جميعاً بتوريد نحو 700 دبابة وألف عربة مدرعة وألف منظومة مدفعية وأكثر من مليوني قذيفة مدفعية وأكثر من 50 راجمة متطورة وأنظمة دفاع جوي".وفقًا لرئيس الولايات المتحدة، فإن "كل هذا ضروري لضمان الدفاع عن أوكرانيا".وكان قد أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس جو بايدن قال إن الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار سيُعلن عنها يوم الثلاثاء المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230220/وكالات-بايدن-وزيلينسكي-يعقدان-اجتماعا-في-كييف-1073755463.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

بايدن: الولايات المتحدة وحلفاؤها تعهدوا بتقديم نحو 700 دبابة وآلاف المركبات المدرعة

12:12 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في جميع أنحاء العالم تعهدوا بإرسال نحو 700 دبابة و"الآلاف" من المركبات المدرعة الأخرى إلى كييف.
وأشار بايدين، في خطابه الذي تم بثه على قناة "NBC"، إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من تشكيل تحالف من دول من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، يتكون من أكثر من 50 دولة.
وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مطار بن غوريون في إسرائيل في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط، اليوم الأربعاء 13 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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وقال: "تعهدنا جميعاً بتوريد نحو 700 دبابة وألف عربة مدرعة وألف منظومة مدفعية وأكثر من مليوني قذيفة مدفعية وأكثر من 50 راجمة متطورة وأنظمة دفاع جوي".
وفقًا لرئيس الولايات المتحدة، فإن "كل هذا ضروري لضمان الدفاع عن أوكرانيا".
وكان قد أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس جو بايدن قال إن الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار سيُعلن عنها يوم الثلاثاء المقبل.
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