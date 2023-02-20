https://sputnikarabic.ae/20230220/دراسة-تكشف-عن-رابط-بين-فيتامين-د-ونمو-الأطفال-1073760542.html
دراسة تكشف عن رابط بين "فيتامين د" ونمو الأطفال
دراسة تكشف عن رابط بين "فيتامين د" ونمو الأطفال
أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء في كلية الطب في جامعة "مارشال جوان سي إدواردز"، أن التعرض لمستويات متغيرة من "فيتامين د" أو هرمونات الغدة الدرقية أثناء الحمل قد... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T11:48+0000
2023-02-20T11:48+0000
2023-02-20T11:48+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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تم إجراء دراسة بأثر رجعي لفحص العلاقة بين 20 مستوى مختلف، ومستويات هرمون الغدة الدرقية، ومستويات "فيتامين د" في دم الحبل السري الذي تم جمعه عند الولادة ومراحل نمو الطفل، وتمت مقارنة المستويات مع نتائج فحوصات الأطفال الجيدة التي أجريت منذ الولادة وحتى سن 5 سنوات.قال جيسي كوتريل، دكتور في الطب وأستاذ مساعد في الأمراض النسائية والتوليد في كلية "جون إدواردز" للطب، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "توضح دراستنا أهمية البيئة داخل الرحم ".وتابع كوتريل: "وجدت الدراسة ارتباطات متعددة بين العناصر الأساسية والعناصر السامة للحبل السري، وبين مستويات الغدة الدرقية و"فيتامين د" على نمو الطفل لفترة واضحة بعد الولادة".قالت مونيكا فالنتوفيك، أستاذة العلوم الطبية الحيوية ومنسقة مجموعة أبحاث السموم في كلية "جوان إدواردز" للطب: "القليل جدًا من الأبحاث الحالية تتناول الآثار الطويلة المدى على نمو الطفل نتيجة التعرض للعوامل البيئية في الرحم"، حسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/أمعاء-القرش-الحلزونية-تقدم-للعلماء-فائدة-جديدة-صور-وفيديو-1073756497.html
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علوم, الصحة
دراسة تكشف عن رابط بين "فيتامين د" ونمو الأطفال
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أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء في كلية الطب في جامعة "مارشال جوان سي إدواردز"، أن التعرض لمستويات متغيرة من "فيتامين د" أو هرمونات الغدة الدرقية أثناء الحمل قد يكون له آثار طويلة الأمد على نمو الطفل حتى بعد الولادة.
تم إجراء دراسة بأثر رجعي لفحص العلاقة بين 20 مستوى مختلف، ومستويات هرمون الغدة الدرقية، ومستويات "فيتامين د" في دم الحبل السري الذي تم جمعه عند الولادة ومراحل نمو الطفل، وتمت مقارنة المستويات مع نتائج فحوصات الأطفال الجيدة التي أجريت منذ الولادة وحتى سن 5 سنوات.
أظهرت النتائج، التي نُشرت أخيرا في مجلة الطب الحيوي والعلاج الدوائي، أن مستويات "فيتامين د" كانت مرتبطة بتأخر في التطور الحركي الدقيق، وأن مستويات هرمون الغدة الدرقية كانت مرتبطة بالتطور المعرفي، وارتبطت بعض المعادن مثل الرصاص والزئبق والنحاس والمنغنيز بتنمية المهارات اللغوية أو المعرفية أو الحركية.
قال جيسي كوتريل، دكتور في الطب وأستاذ مساعد في الأمراض النسائية والتوليد في كلية "جون إدواردز" للطب، والمؤلف الرئيسي للدراسة: "توضح دراستنا أهمية البيئة داخل الرحم ".
وتابع كوتريل: "وجدت الدراسة ارتباطات متعددة بين العناصر الأساسية والعناصر السامة للحبل السري، وبين مستويات الغدة الدرقية و"فيتامين د" على نمو الطفل لفترة واضحة بعد الولادة".
قالت مونيكا فالنتوفيك، أستاذة العلوم الطبية الحيوية ومنسقة مجموعة أبحاث السموم في كلية "جوان إدواردز" للطب: "القليل جدًا من الأبحاث الحالية تتناول الآثار الطويلة المدى على نمو الطفل نتيجة التعرض للعوامل البيئية في الرحم"، حسب مجلة "scitechdaily" العلمية.