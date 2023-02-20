https://sputnikarabic.ae/20230220/سبوتنيك-عربي-تجمع-20-طنا-من-المساعدات-إلى-سوريا-وتترجم-الكلمة-إلى-واقع-صور-1073732972.html

"سبوتنيك عربي" تجمع 20 طنا من المساعدات إلى سوريا وتترجم الكلمة إلى واقع... صور

"سبوتنيك عربي" تجمع 20 طنا من المساعدات إلى سوريا وتترجم الكلمة إلى واقع... صور

يلعب الإعلام دورا مفصليا وهاما بنقل الأحداث العالمية والإقليمية واستقصاء الحقائق وإبراز الملفات الساخنة، ولكن من النادر أن يتخطى القطاع الإعلامي دوره إلى... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T03:00+0000

2023-02-20T03:00+0000

2023-02-20T03:00+0000

سبوتنيك

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

حصري

زلزال

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/13/1073730821_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_1a62531908a21fad6a605831cecc0043.jpg

تبرع طاقم وكالة "سبوتنيك عربي" وبدعم من مؤسستي "الدكتورة ليزا" الخيرية و"أفانغارد" غير الربحية الروسيتين، بالدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى سوريا للعائلات المتضررة من الزلزال الذي ألم بالبلاد الأسبوع المنصرم.فخلال أسبوع واحد، تلقت "سبوتنيك عربي" مساعدة من المواطنين الروس للشعب السوري، حيث استقطب صندوق الحملة الخيرية مساعدات قوامها أغذية الأطفال والبقالة ومستلزمات النظافة الشخصية والملابس وأكياس النوم ومعدات التخييم والأدوية والحفاضات لجميع الأعمار ومعدات إزالة الأنقاض.وعندما كان فريق التحرير لدينا يكتب في السادس من فبراير/ شباط أخبارًا عن الزلزال في سوريا طوال اليوم، أدركنا أنه لا يمكننا تجاهل هذه الكارثة والوقوف مكتوفي الأيدي.قالت رئيسة تحرير راديو وبودكاست "سبوتنيك عربي" لينا أندريتشينكو: "كانت الاستجابة هائلة وواسعة، حيث جمعنا كل يوم من 2 إلى 3 أطنان من المساعدات الإنسانية، حيث توافد المواطنون العاديون إلينا حاملين صناديق من الطعام والملابس وأكياس النوم وكل ما يحتاجه الفرد في هذا الظرف الحرج، كان ذلك أقرب للخيال".وأضافت أندريتشينكو: "قمنا بجمع 20 طنًا من البضائع الإنسانية، منها نحو 7 أطنان عبارة عن أدوات لإزالة الأنقاض، سنسلمها إلى الهلال الأحمر السوري".ونقلت منظمة "أفانغارد" مع أفراد عسكريين من المركز الروسي للمصالحة في سوريا مساعدات إنسانية إلى منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية السورية، حيث تعيش أكثر من 500 عائلة متضررة مع أطفالها.قال زابيل اليكبيروف، رئيس فريق الاستجابة للكوارث التابع للصليب الأحمر الروسي في موسكو لـ"سبوتنيك": "تضمنت الشحنة التي جلبناها إلى مطار حميميم الكثير من الأدوية، بما في ذلك دفعات من زمر الدم والمضادات الحيوية شاملة الاستعمال".وأوضحت مديرة منظمة "أفانغارد" داريا بوريسوفا: "هذه هي المرة الأولى التي أقوم فيها بتوزيع المساعدات الإنسانية، هذا عمل شاق، حيث أن تبعات الزلزال جسيمة حقًا، فهناك قتلى وجرحى، والعديد من الأشخاص أصبحوا دون سقوف فوق رؤوسهم".وتابعت بوريسوفا: "تم تزويد السكان المحليين بالإمدادات الطبية والغذاء والملابس وأغذية الأطفال والبطانيات الدافئة وأكياس النوم ومياه الشرب ومستلزمات النظافة للنساء والأطفال، بالإضافة إلى 2500 سلة غذائية فردية".كانت روسيا من الدول القليلة الأوائل التي هبت لمساعدة الشعب السوري منذ الأيام الأولى للكارثة التي فتكت بالبشر والحجر.وقالت لمياء قدور، من سكان تل حويري لمراسل "سبوتنيك": "شكراً جزيلاً لروسيا على مد المساعدة، لقد مدت بلدكم يد العون إلينا مرة أخرى".وأصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تعليمات للوحدات العسكرية الروسية الموجودة في سوريا بالبدء في إزالة تداعيات الكارثة الطبيعية وتقديم المساعدة للضحايا.حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية بداية وقوع الكارثة عن إنشاء مجموعة طواقم طبية عسكرية روسية متنقلة في قاعدة حميميم الجوية وهي على جهوزية للمساعدة بشكل دائم.وأعلنت الوزارة في بيان أنه قد "تم نشر أربع نقاط لجمع الدم ومقر عمليات مشتركة في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا لتنسيق تحركات القوات والوسائل المشاركة في مساعدة الجانب السوري في القضاء على تداعيات الزلزال، والأطباء في حالة تأهب دائم".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سبوتنيك, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, حصري, زلزال