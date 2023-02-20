"سبوتنيك عربي" تجمع 20 طنا من المساعدات إلى سوريا وتترجم الكلمة إلى واقع... صور
© Sputnik . Alexander Andreichenkoمساعدات سبوتنيك
© Sputnik . Alexander Andreichenko
يلعب الإعلام دورا مفصليا وهاما بنقل الأحداث العالمية والإقليمية واستقصاء الحقائق وإبراز الملفات الساخنة، ولكن من النادر أن يتخطى القطاع الإعلامي دوره إلى المبادرة الذاتية لتغيير جزء ولو كان يسيرا من الواقع الحزين الذي قد يلم ببلد عوضا عن تغطيته فحسب.
تبرع طاقم وكالة "سبوتنيك عربي" وبدعم من مؤسستي "الدكتورة ليزا" الخيرية و"أفانغارد" غير الربحية الروسيتين، بالدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى سوريا للعائلات المتضررة من الزلزال الذي ألم بالبلاد الأسبوع المنصرم.
فخلال أسبوع واحد، تلقت "سبوتنيك عربي" مساعدة من المواطنين الروس للشعب السوري، حيث استقطب صندوق الحملة الخيرية مساعدات قوامها أغذية الأطفال والبقالة ومستلزمات النظافة الشخصية والملابس وأكياس النوم ومعدات التخييم والأدوية والحفاضات لجميع الأعمار ومعدات إزالة الأنقاض.
© Sputnik . Alexander Andreichenko مساعدات سبوتنيك
مساعدات سبوتنيك
© Sputnik . Alexander Andreichenko
وعندما كان فريق التحرير لدينا يكتب في السادس من فبراير/ شباط أخبارًا عن الزلزال في سوريا طوال اليوم، أدركنا أنه لا يمكننا تجاهل هذه الكارثة والوقوف مكتوفي الأيدي.
في غضون يومين، قمنا بتسوية جميع القضايا الرسمية، واتفقنا مع مؤسسة "الدكتورة ليزا" وأطلقنا مبادرة لجمع المساعدات للمواطنين السوريين المنكوبين.
© Sputnik . Alexander Andreichenkoمساعدات سبوتنيك
مساعدات سبوتنيك
© Sputnik . Alexander Andreichenko
قالت رئيسة تحرير راديو وبودكاست "سبوتنيك عربي" لينا أندريتشينكو: "كانت الاستجابة هائلة وواسعة، حيث جمعنا كل يوم من 2 إلى 3 أطنان من المساعدات الإنسانية، حيث توافد المواطنون العاديون إلينا حاملين صناديق من الطعام والملابس وأكياس النوم وكل ما يحتاجه الفرد في هذا الظرف الحرج، كان ذلك أقرب للخيال".
كان من الصعب كبح الدموع عندما جاء الأطفال الروس وأفرغوا النقود من حصالاتهم، أو سلموا رسوماتهم وألعابهم للأطفال السوريين، وعندما توافد المتقاعدون الروس مع أكياس الأرز، حيث أرادو النجدة بطريقة أو بأخرى خلال الأيام السبعة لعملنا.
© Sputnik . Alexander Andreichenkoمساعدات سبوتنيك
مساعدات سبوتنيك
© Sputnik . Alexander Andreichenko
وأضافت أندريتشينكو: "قمنا بجمع 20 طنًا من البضائع الإنسانية، منها نحو 7 أطنان عبارة عن أدوات لإزالة الأنقاض، سنسلمها إلى الهلال الأحمر السوري".
الآن انتهى الجزء الأول من توزيع المساعدات الإنسانية، وقريباً سيتم نقل شحنتنا إلى المناطق المتضررة مثل: بلدة سطامو، والرمل الجنوبي والهنادي والقدموس وغيرهم".
ونقلت منظمة "أفانغارد" مع أفراد عسكريين من المركز الروسي للمصالحة في سوريا مساعدات إنسانية إلى منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية السورية، حيث تعيش أكثر من 500 عائلة متضررة مع أطفالها.
© Photo / Avangardمساعدات مؤسسة أفانغارد
مساعدات مؤسسة أفانغارد
© Photo / Avangard
قال زابيل اليكبيروف، رئيس فريق الاستجابة للكوارث التابع للصليب الأحمر الروسي في موسكو لـ"سبوتنيك": "تضمنت الشحنة التي جلبناها إلى مطار حميميم الكثير من الأدوية، بما في ذلك دفعات من زمر الدم والمضادات الحيوية شاملة الاستعمال".
اتفقنا على نقل جميع الأدوية إلى المستشفى الإكلينيكي المركزي، حيث كانت هناك حاجة ماسة إليها في وحدات العناية المركزة وساعدت في إنقاذ العديد من الأرواح.
وأوضحت مديرة منظمة "أفانغارد" داريا بوريسوفا: "هذه هي المرة الأولى التي أقوم فيها بتوزيع المساعدات الإنسانية، هذا عمل شاق، حيث أن تبعات الزلزال جسيمة حقًا، فهناك قتلى وجرحى، والعديد من الأشخاص أصبحوا دون سقوف فوق رؤوسهم".
© Sputnik . Alexander Andreichenkoمساعدات سبوتنيك
مساعدات سبوتنيك
© Sputnik . Alexander Andreichenko
في مثل هذه الحالة، أي مساعدة مهمة للغاية، وبفضل فريق مركز أفانغارد، وأصدقائنا وشركائنا والمدنيين المتطوعين، تمكنا من جمع أكثر من 7 أطنان من المساعدات بناءً على احتياجات السكان المتضررين.
وتابعت بوريسوفا: "تم تزويد السكان المحليين بالإمدادات الطبية والغذاء والملابس وأغذية الأطفال والبطانيات الدافئة وأكياس النوم ومياه الشرب ومستلزمات النظافة للنساء والأطفال، بالإضافة إلى 2500 سلة غذائية فردية".
كانت روسيا من الدول القليلة الأوائل التي هبت لمساعدة الشعب السوري منذ الأيام الأولى للكارثة التي فتكت بالبشر والحجر.
© Sputnik . Alexander Andreichenkoمساعدات سبوتنيك
مساعدات سبوتنيك
© Sputnik . Alexander Andreichenko
وقالت لمياء قدور، من سكان تل حويري لمراسل "سبوتنيك": "شكراً جزيلاً لروسيا على مد المساعدة، لقد مدت بلدكم يد العون إلينا مرة أخرى".
أرجو من الله أن لا تذوقوا مرارة ما مررنا به.
وأصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تعليمات للوحدات العسكرية الروسية الموجودة في سوريا بالبدء في إزالة تداعيات الكارثة الطبيعية وتقديم المساعدة للضحايا.
© Sputnik . Alexander Andreichenkoمساعدات سبوتنيك
مساعدات سبوتنيك
© Sputnik . Alexander Andreichenko
حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية بداية وقوع الكارثة عن إنشاء مجموعة طواقم طبية عسكرية روسية متنقلة في قاعدة حميميم الجوية وهي على جهوزية للمساعدة بشكل دائم.
وأعلنت الوزارة في بيان أنه قد "تم نشر أربع نقاط لجمع الدم ومقر عمليات مشتركة في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا لتنسيق تحركات القوات والوسائل المشاركة في مساعدة الجانب السوري في القضاء على تداعيات الزلزال، والأطباء في حالة تأهب دائم".