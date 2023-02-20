https://sputnikarabic.ae/20230220/فيروس-ماربورغ-ينتشر-في-غينيا-الاستوائية-يقتل-88-من-المصابين-به-1073770603.html
فيروس "ماربورغ" ينتشر في غينيا الاستوائية... يقتل 88% من المصابين به
فيروس "ماربورغ" ينتشر في غينيا الاستوائية... يقتل 88% من المصابين به
أعلنت غينيا الاستوائية، الثلاثاء 14 فبراير/ شباط الجاري، عن أول ظهور لفيروس "ماربورغ"، وهو مرض شديد العدوى ومميت يشبه فيروس "إيبولا"، وذلك بعد وفاة 9 أشخاص على... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T13:41+0000
2023-02-20T13:41+0000
2023-02-20T13:45+0000
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انفوجرافيك, инфографика
فيروس "ماربورغ" ينتشر في غينيا الاستوائية... يقتل 88% من المصابين به
13:41 GMT 20.02.2023 (تم التحديث: 13:45 GMT 20.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت غينيا الاستوائية، الثلاثاء 14 فبراير/ شباط الجاري، عن أول ظهور لفيروس "ماربورغ"، وهو مرض شديد العدوى ومميت يشبه فيروس "إيبولا"، وذلك بعد وفاة 9 أشخاص على الأقل.