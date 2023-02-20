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https://sputnikarabic.ae/20230220/كوريا-الشمالية-تعلن-امتلاكها-أسلحة-قادرة-على-حرق-مطارات-العدو-1073736231.html
كوريا الشمالية تعلن امتلاكها أسلحة قادرة على "حرق" مطارات العدو
كوريا الشمالية تعلن امتلاكها أسلحة قادرة على "حرق" مطارات العدو
يمكن للقذائف من راجمة الصواريخ من عيار 600 ملم الكورية الشمالية أن "تحرق" مطارات العدو، حسبما ذكرت وكالة "تلغراف" المركزية في كوريا الديمقراطية. 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T04:56+0000
2023-02-20T04:56+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
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يُذكر أن الصواريخ التي يبلغ عيارها 600 ملم هي "أحدث نظام"، وهي أحد "أسلحة الضربات النووية الاستراتيجية" لكوريا الشمالية، وأن بيونغ يانغ لديها ما يكفي منها، نظام واحد لكل مطار معاد، مما يسمح بضرب كل مطار بأربعة صواريخ.وقالت الوكالة: "في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، في حفل تقديم الراجمة إلى اللجنة المركزية للحزب، أعربت أكاديمية علوم الدفاع ومعهد الأسلحة النووية عن رأي واضح بأن القوة التفجيرية لأربعة صواريخ يمكن أن تشل مطار العمليات للعدو وتحرقه".في وقت سابق، أفادت التقارير بأن كوريا الشمالية أكدت إطلاق صاروخين من هذا الطراز باتجاه بحر اليابان صباح الاثنين، حلّقا 395 و337 كيلومترًا على التوالي. وفقًا للجيش الكوري الجنوبي، كان مدى الطيران 390 و340 كيلومترًا.يشار إلى أن هذه التدريبات أظهرت الاستعداد المستمر لاحتواء العدو وإرادة الجيش الشعبي الكوري للرد على أعمال القوات الجوية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة، يوم الأحد، شملت طائرات أمريكية من طراز F-16 وقاذفة ثقيلة من طراز B1-B، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية من طراز F-35A وF-15K. وقالت سيئول في ذلك الوقت إن التدريبات تجرى ردا على إطلاق كوريا الديمقراطية للصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونغ -15 يوم السبت.
https://sputnikarabic.ae/20230219/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان--1073734606.html
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رصد عسكري, كوريا الشمالية
رصد عسكري, كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تعلن امتلاكها أسلحة قادرة على "حرق" مطارات العدو

04:56 GMT 20.02.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEصاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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يمكن للقذائف من راجمة الصواريخ من عيار 600 ملم الكورية الشمالية أن "تحرق" مطارات العدو، حسبما ذكرت وكالة "تلغراف" المركزية في كوريا الديمقراطية.
يُذكر أن الصواريخ التي يبلغ عيارها 600 ملم هي "أحدث نظام"، وهي أحد "أسلحة الضربات النووية الاستراتيجية" لكوريا الشمالية، وأن بيونغ يانغ لديها ما يكفي منها، نظام واحد لكل مطار معاد، مما يسمح بضرب كل مطار بأربعة صواريخ.
وقالت الوكالة: "في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، في حفل تقديم الراجمة إلى اللجنة المركزية للحزب، أعربت أكاديمية علوم الدفاع ومعهد الأسلحة النووية عن رأي واضح بأن القوة التفجيرية لأربعة صواريخ يمكن أن تشل مطار العمليات للعدو وتحرقه".
إطلاق صاروخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
خفر السواحل الياباني: كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية
أمس, 22:20 GMT
في وقت سابق، أفادت التقارير بأن كوريا الشمالية أكدت إطلاق صاروخين من هذا الطراز باتجاه بحر اليابان صباح الاثنين، حلّقا 395 و337 كيلومترًا على التوالي. وفقًا للجيش الكوري الجنوبي، كان مدى الطيران 390 و340 كيلومترًا.
يشار إلى أن هذه التدريبات أظهرت الاستعداد المستمر لاحتواء العدو وإرادة الجيش الشعبي الكوري للرد على أعمال القوات الجوية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة، يوم الأحد، شملت طائرات أمريكية من طراز F-16 وقاذفة ثقيلة من طراز B1-B، بالإضافة إلى طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية من طراز F-35A وF-15K. وقالت سيئول في ذلك الوقت إن التدريبات تجرى ردا على إطلاق كوريا الديمقراطية للصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونغ -15 يوم السبت.
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