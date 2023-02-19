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https://sputnikarabic.ae/20230219/سيئول-وواشنطن-تجريان-تدريبات-جوية-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1073705735.html
سيئول وواشنطن تجريان تدريبات جوية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات
سيئول وواشنطن تجريان تدريبات جوية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات
أجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، اليوم الأحد، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا ‏الشمالية، في اليوم السابق. ‏ 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T08:52+0000
2023-02-19T08:52+0000
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وقال الجيش الكوري الجنوبية أن التدريبات شملت مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16"، وقاذفة استراتيجية أمريكية "واحدة على الأقل" من طراز "بي-1 بي"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأمس السبت، اختبرت بيونغ يانغ إطلاق صاروخ "هواسونغ -15" باليستي عابر للقارات، الذي وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768 كيلومتر، وغطى مسافة 989 كيلومترـ في 66 دقيقة.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد حلّقت طائرات "إف-35 إيه" الشبح، وطائرات "إف-15 كي" مع مقاتلات "إف-16" الأمريكية، مرافقة قاذفة "بي-1 بي"، خلال التدريبات.ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها، إن "التدريب أظهر هذه المرة القدرات الدفاعية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، والموقف الذي يظهر فيه قوات التحالف الساحقة، من خلال الانتشار الفوري للقوات الأمريكية".وأضاف البيان أن التدريبات أكدت التزام واشنطن "الصارم" بالدفاع عن شبه الجزيرة الكورية، وتعهدها بالردع الموسع.وأجرت أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبات مماثلة في الأول من شهر فبراير/ شباط الجاري، شملت أيضا قاذفة إستراتيجية أمريكية من طراز "بي-1 بي".
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

سيئول وواشنطن تجريان تدريبات جوية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات

08:52 GMT 19.02.2023
© AP Photo / Toby Talbotمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
© AP Photo / Toby Talbot
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أجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، اليوم الأحد، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا ‏الشمالية، في اليوم السابق. ‏
وقال الجيش الكوري الجنوبية أن التدريبات شملت مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16"، وقاذفة استراتيجية أمريكية "واحدة على الأقل" من طراز "بي-1 بي"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وأمس السبت، اختبرت بيونغ يانغ إطلاق صاروخ "هواسونغ -15" باليستي عابر للقارات، الذي وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768 كيلومتر، وغطى مسافة 989 كيلومترـ في 66 دقيقة.
ووفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد حلّقت طائرات "إف-35 إيه" الشبح، وطائرات "إف-15 كي" مع مقاتلات "إف-16" الأمريكية، مرافقة قاذفة "بي-1 بي"، خلال التدريبات.
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها، إن "التدريب أظهر هذه المرة القدرات الدفاعية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، والموقف الذي يظهر فيه قوات التحالف الساحقة، من خلال الانتشار الفوري للقوات الأمريكية".
وأضاف البيان أن التدريبات أكدت التزام واشنطن "الصارم" بالدفاع عن شبه الجزيرة الكورية، وتعهدها بالردع الموسع.
وأجرت أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبات مماثلة في الأول من شهر فبراير/ شباط الجاري، شملت أيضا قاذفة إستراتيجية أمريكية من طراز "بي-1 بي".
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