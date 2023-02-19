https://sputnikarabic.ae/20230219/سيئول-وواشنطن-تجريان-تدريبات-جوية-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخ-باليستي-عابر-للقارات-1073705735.html
سيئول وواشنطن تجريان تدريبات جوية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات
سيئول وواشنطن تجريان تدريبات جوية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات
أجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، اليوم الأحد، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا الشمالية، في اليوم السابق. 19.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-19T08:52+0000
2023-02-19T08:52+0000
2023-02-19T08:52+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_263:0:2000:977_1920x0_80_0_0_f3679b1eceddd32d3f2d535d9c42f4b9.jpg
وقال الجيش الكوري الجنوبية أن التدريبات شملت مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16"، وقاذفة استراتيجية أمريكية "واحدة على الأقل" من طراز "بي-1 بي"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأمس السبت، اختبرت بيونغ يانغ إطلاق صاروخ "هواسونغ -15" باليستي عابر للقارات، الذي وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768 كيلومتر، وغطى مسافة 989 كيلومترـ في 66 دقيقة.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد حلّقت طائرات "إف-35 إيه" الشبح، وطائرات "إف-15 كي" مع مقاتلات "إف-16" الأمريكية، مرافقة قاذفة "بي-1 بي"، خلال التدريبات.ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها، إن "التدريب أظهر هذه المرة القدرات الدفاعية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، والموقف الذي يظهر فيه قوات التحالف الساحقة، من خلال الانتشار الفوري للقوات الأمريكية".وأضاف البيان أن التدريبات أكدت التزام واشنطن "الصارم" بالدفاع عن شبه الجزيرة الكورية، وتعهدها بالردع الموسع.وأجرت أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبات مماثلة في الأول من شهر فبراير/ شباط الجاري، شملت أيضا قاذفة إستراتيجية أمريكية من طراز "بي-1 بي".
https://sputnikarabic.ae/20230219/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-صواريخنا-الباليستية-لن-تستهدف-سيئول-وسنرد-بقوة-إذا-تعرضنا-لعمل-عدائي-1073702606.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_639:0:1942:977_1920x0_80_0_0_2ed07a98a8f87e1d89f720d5b1fb47cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
سيئول وواشنطن تجريان تدريبات جوية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات
تابعنا عبر
أجرت كوريا الجنوبية وأمريكا، اليوم الأحد، تدريبات جوية مشتركة، ردا على صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا الشمالية، في اليوم السابق.
وقال الجيش الكوري الجنوبية أن التدريبات شملت مقاتلات أمريكية من طراز "إف-16"، وقاذفة استراتيجية أمريكية "واحدة على الأقل" من طراز "بي-1 بي"، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وأمس السبت، اختبرت بيونغ يانغ إطلاق صاروخ "هواسونغ -15" باليستي عابر للقارات، الذي وصل إلى أقصى ارتفاع يبلغ 5768 كيلومتر، وغطى مسافة 989 كيلومترـ في 66 دقيقة.
ووفقا لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد حلّقت طائرات "إف-35 إيه" الشبح، وطائرات "إف-15 كي" مع مقاتلات "إف-16" الأمريكية، مرافقة قاذفة "بي-1 بي"، خلال التدريبات.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها، إن "التدريب أظهر هذه المرة القدرات الدفاعية المشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا، والموقف الذي يظهر فيه قوات التحالف الساحقة، من خلال الانتشار الفوري للقوات الأمريكية".
وأضاف البيان أن التدريبات أكدت التزام واشنطن "الصارم" بالدفاع عن شبه الجزيرة الكورية
، وتعهدها بالردع الموسع.
وأجرت أمريكا وكوريا الجنوبية تدريبات مماثلة في الأول من شهر فبراير/ شباط الجاري، شملت أيضا قاذفة إستراتيجية أمريكية من طراز "بي-1 بي".