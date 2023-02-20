https://sputnikarabic.ae/20230220/ميدفيديف-بايدن-زار-كييف-بعد-حصوله-على-ضمانات-أمنية-1073774417.html
ميدفيديف: بايدن زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية
ميدفيديف: بايدن زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية، وخلال الزيارة وعد فلاديمير... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T14:53+0000
2023-02-20T14:53+0000
2023-02-20T14:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065372603_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d2dc322af60b75f8b648c551295823be.jpg
موسكو – سبوتنيك. وكتب ميدفيديف على حسابه في "تلغرام": "بايدن، بعد أن تلقى ضمانات أمنية، ذهب أخيرًا إلى كييف، ووعد بالكثير من الأسلحة، وأقسم بالولاء مدى الحياة لنظام النازيين الجدد، وبالطبع، كانت هناك هلوسات متبادلة حول النصر، الذي سيأتي مع أسلحة جديدة وشعب شجاع".وتابع ميدفيديف: "من المهم أن نلاحظ، أن الغرب يزود كييف بالفعل بالأسلحة والمال بشكل منتظم، وبكميات ضخمة، مما يسمح للمجمّع الصناعي العسكري لدول الناتو، بكسب المال وسرقة الأسلحة، لبيعها للإرهابيين حول العالم".ووصل بايدن إلى كييف، في زيارة غير معلنة، اليوم الاثنين، والتقى هناك مع فلاديمير زيلينسكي.وقال بايدن إن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار، سيعلن عنها، يوم الثلاثاء، وتشمل منظومات الصواريخ من طراز "هيمارس".بدوره، وصف زيلينسكي المفاوضات مع بايدن، بأنها مهمة ومفيدة للغاية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/خبير-لبناني-زيارة-بايدن-إلى-كييف-تؤكد-سوء-التقدير-الاستراتيجي-الغربي-لمواجهة-روسيا-1073773790.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065372603_222:0:2914:2019_1920x0_80_0_0_5618e2c911e7bb179abca756956604ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف: بايدن زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية، وخلال الزيارة وعد فلاديمير زيلينسكي بمزيد من الأسلحة والمال.
موسكو – سبوتنيك. وكتب ميدفيديف على حسابه في "تلغرام": "بايدن، بعد أن تلقى ضمانات أمنية، ذهب أخيرًا إلى كييف، ووعد بالكثير من الأسلحة، وأقسم بالولاء مدى الحياة لنظام النازيين الجدد، وبالطبع، كانت هناك هلوسات متبادلة حول النصر، الذي سيأتي مع أسلحة جديدة وشعب شجاع".
وتابع ميدفيديف: "من المهم أن نلاحظ، أن الغرب يزود كييف بالفعل بالأسلحة والمال بشكل منتظم، وبكميات ضخمة، مما يسمح للمجمّع الصناعي العسكري لدول الناتو، بكسب المال وسرقة الأسلحة، لبيعها للإرهابيين حول العالم".
ووصل بايدن إلى كييف، في زيارة غير معلنة، اليوم الاثنين، والتقى هناك مع فلاديمير زيلينسكي.
وقال بايدن إن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار، سيعلن عنها، يوم الثلاثاء، وتشمل منظومات الصواريخ من طراز "هيمارس".
بدوره، وصف زيلينسكي المفاوضات مع بايدن، بأنها مهمة ومفيدة للغاية.