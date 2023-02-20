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مصدر لـ"سبوتنيك": السفارة الأمريكية أبلغت روسيا بزيارة بايدن إلى كييف "لأسباب أمنية"
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230220/ميدفيديف-بايدن-زار-كييف-بعد-حصوله-على-ضمانات-أمنية-1073774417.html
ميدفيديف: بايدن زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية
ميدفيديف: بايدن زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية، وخلال الزيارة وعد فلاديمير... 20.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-20T14:53+0000
2023-02-20T14:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وكتب ميدفيديف على حسابه في "تلغرام": "بايدن، بعد أن تلقى ضمانات أمنية، ذهب أخيرًا إلى كييف، ووعد بالكثير من الأسلحة، وأقسم بالولاء مدى الحياة لنظام النازيين الجدد، وبالطبع، كانت هناك هلوسات متبادلة حول النصر، الذي سيأتي مع أسلحة جديدة وشعب شجاع".وتابع ميدفيديف: "من المهم أن نلاحظ، أن الغرب يزود كييف بالفعل بالأسلحة والمال بشكل منتظم، وبكميات ضخمة، مما يسمح للمجمّع الصناعي العسكري لدول الناتو، بكسب المال وسرقة الأسلحة، لبيعها للإرهابيين حول العالم".ووصل بايدن إلى كييف، في زيارة غير معلنة، اليوم الاثنين، والتقى هناك مع فلاديمير زيلينسكي.وقال بايدن إن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار، سيعلن عنها، يوم الثلاثاء، وتشمل منظومات الصواريخ من طراز "هيمارس".بدوره، وصف زيلينسكي المفاوضات مع بايدن، بأنها مهمة ومفيدة للغاية.
https://sputnikarabic.ae/20230220/خبير-لبناني-زيارة-بايدن-إلى-كييف-تؤكد-سوء-التقدير-الاستراتيجي-الغربي-لمواجهة-روسيا-1073773790.html
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ميدفيديف: بايدن زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية

14:53 GMT 20.02.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية، وخلال الزيارة وعد فلاديمير زيلينسكي بمزيد من الأسلحة والمال.
موسكو – سبوتنيك. وكتب ميدفيديف على حسابه في "تلغرام": "بايدن، بعد أن تلقى ضمانات أمنية، ذهب أخيرًا إلى كييف، ووعد بالكثير من الأسلحة، وأقسم بالولاء مدى الحياة لنظام النازيين الجدد، وبالطبع، كانت هناك هلوسات متبادلة حول النصر، الذي سيأتي مع أسلحة جديدة وشعب شجاع".

وتابع ميدفيديف: "من المهم أن نلاحظ، أن الغرب يزود كييف بالفعل بالأسلحة والمال بشكل منتظم، وبكميات ضخمة، مما يسمح للمجمّع الصناعي العسكري لدول الناتو، بكسب المال وسرقة الأسلحة، لبيعها للإرهابيين حول العالم".

ووصل بايدن إلى كييف، في زيارة غير معلنة، اليوم الاثنين، والتقى هناك مع فلاديمير زيلينسكي.

وقال بايدن إن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار، سيعلن عنها، يوم الثلاثاء، وتشمل منظومات الصواريخ من طراز "هيمارس".
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
خبير لبناني: زيارة بايدن إلى كييف تؤكد سوء التقدير الاستراتيجي الغربي لمواجهة روسيا
14:37 GMT
بدوره، وصف زيلينسكي المفاوضات مع بايدن، بأنها مهمة ومفيدة للغاية.
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