https://sputnikarabic.ae/20230220/ميدفيديف-بايدن-زار-كييف-بعد-حصوله-على-ضمانات-أمنية-1073774417.html

ميدفيديف: بايدن زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية

ميدفيديف: بايدن زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، زار كييف بعد حصوله على ضمانات أمنية، وخلال الزيارة وعد فلاديمير... 20.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-20T14:53+0000

2023-02-20T14:53+0000

2023-02-20T14:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو – سبوتنيك. وكتب ميدفيديف على حسابه في "تلغرام": "بايدن، بعد أن تلقى ضمانات أمنية، ذهب أخيرًا إلى كييف، ووعد بالكثير من الأسلحة، وأقسم بالولاء مدى الحياة لنظام النازيين الجدد، وبالطبع، كانت هناك هلوسات متبادلة حول النصر، الذي سيأتي مع أسلحة جديدة وشعب شجاع".وتابع ميدفيديف: "من المهم أن نلاحظ، أن الغرب يزود كييف بالفعل بالأسلحة والمال بشكل منتظم، وبكميات ضخمة، مما يسمح للمجمّع الصناعي العسكري لدول الناتو، بكسب المال وسرقة الأسلحة، لبيعها للإرهابيين حول العالم".ووصل بايدن إلى كييف، في زيارة غير معلنة، اليوم الاثنين، والتقى هناك مع فلاديمير زيلينسكي.وقال بايدن إن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار، سيعلن عنها، يوم الثلاثاء، وتشمل منظومات الصواريخ من طراز "هيمارس".بدوره، وصف زيلينسكي المفاوضات مع بايدن، بأنها مهمة ومفيدة للغاية.

https://sputnikarabic.ae/20230220/خبير-لبناني-زيارة-بايدن-إلى-كييف-تؤكد-سوء-التقدير-الاستراتيجي-الغربي-لمواجهة-روسيا-1073773790.html

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