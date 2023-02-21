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https://sputnikarabic.ae/20230221/أحد-المقربين-من-الأميرة-ديانا-يريد-كشف-أسرارها-لابنيها-قبل-وفاته-1073827982.html
أحد المقربين من الأميرة ديانا يريد كشف أسرارها لابنيها قبل وفاته
أحد المقربين من الأميرة ديانا يريد كشف أسرارها لابنيها قبل وفاته
كشف بول بوريل، الحارس الشخصي للأميرة ديانا، أنه يريد إخبار الأميرين ويليام وهاري بالأسرار التي يعرفها عن والدتهما قبل وفاته. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T13:11+0000
2023-02-21T13:12+0000
العالم
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الأميرة ديانا
أسرار
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وأوضح بوريل، أنه وجد نفسه مضطرا لكشف بعض اللحظات الخاصة التي شاركها معها، بعدما تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا الشهر الماضي.وصرح الخادم الملكي السابق الذي وصفته الأميرة الراحلة بأنه "صخرتها" لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن مرضه ركز اهتمامه على إخبار ولدي ديانا "بما يجب أن يعرفوه حقا" عن والدتهما، بينما لا تزال لديه الفرصة قبل وفاته.وتابع: "هناك أشياء حدثت في عالم والدتهما، قد لا يكون لديهم علم بها وأعتقد أنها قد تملأ بعض الفراغات"، مضيفا "أعلم أن بعضا منها ليس جميلا، لكن إذا غادرت هذا المكان وذهبت إلى مكان آخر فلن يعرفوها أبدا، أعتقد أنهم يجب أن يعرفوا ذلك".
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العالم, منوعات, الأميرة ديانا, أسرار
العالم, منوعات, الأميرة ديانا, أسرار

أحد المقربين من الأميرة ديانا يريد كشف أسرارها لابنيها قبل وفاته

13:11 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 13:12 GMT 21.02.2023)
© AP Photo / Jacqueline Arztالأميرة ديانا
الأميرة ديانا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Jacqueline Arzt
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كشف بول بوريل، الحارس الشخصي للأميرة ديانا، أنه يريد إخبار الأميرين ويليام وهاري بالأسرار التي يعرفها عن والدتهما قبل وفاته.
وأوضح بوريل، أنه وجد نفسه مضطرا لكشف بعض اللحظات الخاصة التي شاركها معها، بعدما تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا الشهر الماضي.
وصرح الخادم الملكي السابق الذي وصفته الأميرة الراحلة بأنه "صخرتها" لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن مرضه ركز اهتمامه على إخبار ولدي ديانا "بما يجب أن يعرفوه حقا" عن والدتهما، بينما لا تزال لديه الفرصة قبل وفاته.

وقال "لقد قضيت ساعات طويلة مع ديانا، خلال أسعد أوقاتها، وكذلك أحلكها". مضيفا "لقد أسرتني، وهناك العديد من الأشياء التي لم أتحدث عنها مطلقا، لكني الآن أشعر أن الوقت مناسب".

وتابع: "هناك أشياء حدثت في عالم والدتهما، قد لا يكون لديهم علم بها وأعتقد أنها قد تملأ بعض الفراغات"، مضيفا "أعلم أن بعضا منها ليس جميلا، لكن إذا غادرت هذا المكان وذهبت إلى مكان آخر فلن يعرفوها أبدا، أعتقد أنهم يجب أن يعرفوا ذلك".
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