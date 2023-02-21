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https://sputnikarabic.ae/20230221/ألمانيا-لا-توجد-أسس-قانونية-في-الاتحاد-الأوروبي-لإدراج-الحرس-الثوري-الإيراني-كمنظمة-إرهابية-1073812642.html
ألمانيا: لا توجد أسس قانونية في الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية
ألمانيا: لا توجد أسس قانونية في الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية
أقرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأن الخبراء الألمان لم يجدوا أي سبب قانوني لإدراج الحرس الثوري الإيراني، في القائمة السوداء كمنظمة إرهابية. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T09:21+0000
2023-02-21T09:21+0000
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وقالت بيربوك عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الاثنين: "حتى الآن، ليس لدينا أسس قانونية في الاتحاد الأوروبي لإدراج [الحرس الثوري الإيراني] كمنظمة إرهابية"، وفقا لقناة "دويتشه فيله" الألمانية.وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عقوبات جديدة على بعض المسؤولين والكيانات الإيرانية، لدعم الاضطرابات الأخيرة في إيران.ويستهدف الحظر الجديد 32 فردا ومنظمتين، من بينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، ووزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى سياسيين ومسؤولين آخرين، ويرفع الحظر الأخير العدد الإجمالي للأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات في إيران إلى 196 فردا و33 منظمة.وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن إدراج الحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء كمجموعة إرهابية يتطلب حكما قضائيا من دولة أوروبية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت، اليوم الثلاثاء، إنها "ستعلن قريبا قائمة عقوبات مضادة ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا".وسبق لإيران أن حذرت الغرب مرارا وتكرارا من عواقب سلوكياتهم المتدخلة في شؤونها، مؤكدةً أن مثل هذه الإجراءات لن تبقى دون رد.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن مثل هذه الأعمال ضد إيران، غير بنّاءة، وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والآليات الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230213/الحرس-الثوري-الإيراني-بلغنا-مرحلة-من-القوة-لا-تجرؤ-فيها-أمريكا-وغيرها-على-التحرك-ضدنا-1073471008.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار ألمانيا, العالم

ألمانيا: لا توجد أسس قانونية في الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

09:21 GMT 21.02.2023
© AFP 2023 / FAROOQ NAEEMوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في باكستان، 7 يونيو/ حزيران 2022
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في باكستان، 7 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في باكستان، 7 يونيو/ حزيران 2022
© AFP 2023 / FAROOQ NAEEM
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أقرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأن الخبراء الألمان لم يجدوا أي سبب قانوني لإدراج الحرس الثوري الإيراني، في القائمة السوداء كمنظمة إرهابية.
وقالت بيربوك عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الاثنين: "حتى الآن، ليس لدينا أسس قانونية في الاتحاد الأوروبي لإدراج [الحرس الثوري الإيراني] كمنظمة إرهابية"، وفقا لقناة "دويتشه فيله" الألمانية.
وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عقوبات جديدة على بعض المسؤولين والكيانات الإيرانية، لدعم الاضطرابات الأخيرة في إيران.
ويستهدف الحظر الجديد 32 فردا ومنظمتين، من بينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، ووزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى سياسيين ومسؤولين آخرين، ويرفع الحظر الأخير العدد الإجمالي للأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات في إيران إلى 196 فردا و33 منظمة.
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وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن إدراج الحرس الثوري الإيراني في القائمة السوداء كمجموعة إرهابية يتطلب حكما قضائيا من دولة أوروبية.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت، اليوم الثلاثاء، إنها "ستعلن قريبا قائمة عقوبات مضادة ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا".
وسبق لإيران أن حذرت الغرب مرارا وتكرارا من عواقب سلوكياتهم المتدخلة في شؤونها، مؤكدةً أن مثل هذه الإجراءات لن تبقى دون رد.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن مثل هذه الأعمال ضد إيران، غير بنّاءة، وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والآليات الدولية.
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