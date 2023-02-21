https://sputnikarabic.ae/20230221/إيران-الحكم-بإعدام-زعيم-تنظيم-تندر-بتهمة-التخطيط-لأعمال-إرهابية-1073820655.html
إيران... الحكم بإعدام زعيم تنظيم "تندر" بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية
إيران... الحكم بإعدام زعيم تنظيم "تندر" بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية
قضت المحكمة الثورية في طهران، اليوم الثلاثاء، بإعدام علي جمشيد شارمهد، زعيم تنظيم "تندر" الذي تصنفه إيران إرهابيا. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
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وأعلنت العلاقات العامة للسلطة القضائية في محافظة طهران، الحكم اليوم، موضحة بأن المحكمة وجهت إليه "تهمة الفساد في الأرض من خلال تخطيط لأعمال إرهابية وتوجيهها"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".وأشارت المحكمة إلى أن المتهم خطط لارتكاب 23 عملا إرهابيا، ونجح في تنفيد 5 منها.واتهمته المحكمة بتوجيه وقيادة الجماعة الإرهابية، والتواصل مع مسؤولي وضباط المخابرات الأمريكية والإسرائيلية لتنفيذ عمليات إرهابية، أكبرها تفجير حسينية سيد الشهداء في مدينة شيراز عام 2008 مما أسفر عن مقتل 14 إيرانيا وإصابة 300 آخرين، وكان للتنظيم دور في اغتيال العالم النووي الإيراني مسعود علي محمدي.وجمشيد شارمهد (67 عاما) يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية وكان يقيم في أمريكا قبل إلقاء القبض عليه في أغسطس/آب 2016 في عملية معقدة نفذتها قوات الأمن الإيرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230118/إيران-رد-فعل-بريطانيا-على-إعدام-رضا-أكبري-يظهر-كراهيتها-لنا-1072418467.html
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إيران... الحكم بإعدام زعيم تنظيم "تندر" بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية
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قضت المحكمة الثورية في طهران، اليوم الثلاثاء، بإعدام علي جمشيد شارمهد، زعيم تنظيم "تندر" الذي تصنفه إيران إرهابيا.
وأعلنت العلاقات العامة للسلطة القضائية في محافظة طهران، الحكم اليوم، موضحة بأن المحكمة وجهت إليه "تهمة الفساد في الأرض من خلال تخطيط لأعمال إرهابية وتوجيهها"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا"
.
وأشارت المحكمة
إلى أن المتهم خطط لارتكاب 23 عملا إرهابيا، ونجح في تنفيد 5 منها.
واتهمته المحكمة بتوجيه وقيادة الجماعة الإرهابية
، والتواصل مع مسؤولي وضباط المخابرات الأمريكية والإسرائيلية لتنفيذ عمليات إرهابية، أكبرها تفجير حسينية سيد الشهداء في مدينة شيراز عام 2008 مما أسفر عن مقتل 14 إيرانيا وإصابة 300 آخرين، وكان للتنظيم دور في اغتيال العالم النووي الإيراني مسعود علي محمدي.
وجمشيد شارمهد (67 عاما) يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية وكان يقيم في أمريكا قبل إلقاء القبض عليه في أغسطس/آب 2016 في عملية معقدة نفذتها قوات الأمن الإيرانية.