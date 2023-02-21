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https://sputnikarabic.ae/20230221/التمرين-صباحا-أم-مساء-أي-وقت-يحرق-الدهون-أكثر؟-1073817554.html
التمرين صباحا أم مساء... أي وقت يحرق الدهون أكثر؟
التمرين صباحا أم مساء... أي وقت يحرق الدهون أكثر؟
دائما ما حاول الباحثون فهم ما إذا كان هناك وقت مناسب للجميع لممارسة الرياضة البدنية. تزعم دراسة جديدة أنها توصلت إلى إجابة جزئية ومن الممكن الآن تحديد أي ساعة... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T10:19+0000
2023-02-21T10:19+0000
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وجدت دراسة جديدة أن الناس الذين يزورون الصالة الرياضية في الصباح يحرقون المزيد من الدهون من أولئك الذين يذهبون للتمرين في المساء.باستخدام تجربة شملت الفئران، وجد الباحثون من معهد كارولينسكا، أحد أكبر معاهد البحوث الطبية في أوروبا، أن الحيوانات لديها معدل أيض أعلى إذا مارست نشاطا بدنيا في وقت مبكر من اليوم. يضيف الباحثون أن هذا هو الحال أيضا عند البشر.تعمل العمليات البيولوجية بشكل مختلف اعتمادا على الوقت من اليوم، بسبب الإيقاع اليومي لكل خلية- أي النظام الذي ينظم دورة النوم واليقظة على مدى 24 ساعة.شرع الباحثون في اكتشاف تأثير هذه الدورات على تدريبنا. أخضعوا الفئران لتمرين عالي الكثافة في نقطتين من اليوم، وفحصوا أنسجتهم الدهنية بعد ذلك.فحص الباحثون الجينات النشطة في الأنسجة الدهنية، والمعروفة أيضا باسم دهون الجسم، ووجدوا أن تلك المشاركة في زيادة التمثيل الغذائي كانت أكثر وفرة في فترة الصباح - بغض النظر عن كمية الطعام التي يتم تناولها. تقوم جينات التمرين الصباحي بتفكيك الدهون عن طريق إنتاج الحرارة والميتوكوندريا (الحمض النووي الموجود في عضيات الخلايا البشرية) في الأنسجة الدهنية.قال الباحثون "يبدو أن التوقيت المناسب مهم لتوازن طاقة الجسم وتحسين الفوائد الصحية للنشاط البدني، ولكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لاستخلاص استنتاجات موثوقة حول صلة نتائجنا بالبشر".لطالما كانت الفئران نموذجا طويل الأمد لوظائف الأعضاء البشرية والتمثيل الغذائي. ومع ذلك، يقول الباحثون إن مقارنتهم، التي نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، محدودة بحقيقة أن الفئران كائنات ليلية.إذن ما هو الوقت الذي يجب أن تبدأ فيه التدريب؟تزعم دراسة نُشرت قبل عام في مجلة Frontiers in Physiology أن وقت التدريب وفعاليته يعتمدان بشكل كبير على جنسك.وبحسب الدراسة، فإن النساء يحرقن المزيد من الدهون أثناء ممارسة الرياضة في الصباح، بينما يحرق الرجال المزيد من الدهون في الليل. بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللواتي يهدفن إلى تحسين ضغط الدم يحققن أيضا نتائج أفضل من خلال ممارسة الرياضة في الصباح، كما تقول الدراسة.وجدت دراسة أخرى من كلية التغذية ودراسات الحركة في المركز الطبي في جامعة ماستريخت في هولندا في عام 2021، أن التدريب في أوقات مختلفة من اليوم له فوائد مختلفة وأن جدول التدريب الخاص بك يجب أن يأخذ في الاعتبار ما تريد الحصول عليه من تدريبك.
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علوم, منوعات, الصحة, الأخبار, أخبار العالم الآن
علوم, منوعات, الصحة, الأخبار, أخبار العالم الآن

التمرين صباحا أم مساء... أي وقت يحرق الدهون أكثر؟

10:19 GMT 21.02.2023
© Sputnik . Hisham Mohammedالفتاة الفلسطينية دانية المصري التي تطمح للوصول إلى العالمية من خلال اللياقة البدنية
الفتاة الفلسطينية دانية المصري التي تطمح للوصول إلى العالمية من خلال اللياقة البدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Hisham Mohammed
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دائما ما حاول الباحثون فهم ما إذا كان هناك وقت مناسب للجميع لممارسة الرياضة البدنية. تزعم دراسة جديدة أنها توصلت إلى إجابة جزئية ومن الممكن الآن تحديد أي ساعة من الساعات تحرق المزيد من الدهون.
وجدت دراسة جديدة أن الناس الذين يزورون الصالة الرياضية في الصباح يحرقون المزيد من الدهون من أولئك الذين يذهبون للتمرين في المساء.
باستخدام تجربة شملت الفئران، وجد الباحثون من معهد كارولينسكا، أحد أكبر معاهد البحوث الطبية في أوروبا، أن الحيوانات لديها معدل أيض أعلى إذا مارست نشاطا بدنيا في وقت مبكر من اليوم. يضيف الباحثون أن هذا هو الحال أيضا عند البشر.
تعمل العمليات البيولوجية بشكل مختلف اعتمادا على الوقت من اليوم، بسبب الإيقاع اليومي لكل خلية- أي النظام الذي ينظم دورة النوم واليقظة على مدى 24 ساعة.
شرع الباحثون في اكتشاف تأثير هذه الدورات على تدريبنا. أخضعوا الفئران لتمرين عالي الكثافة في نقطتين من اليوم، وفحصوا أنسجتهم الدهنية بعد ذلك.
الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2023
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أمس, 08:49 GMT
فحص الباحثون الجينات النشطة في الأنسجة الدهنية، والمعروفة أيضا باسم دهون الجسم، ووجدوا أن تلك المشاركة في زيادة التمثيل الغذائي كانت أكثر وفرة في فترة الصباح - بغض النظر عن كمية الطعام التي يتم تناولها. تقوم جينات التمرين الصباحي بتفكيك الدهون عن طريق إنتاج الحرارة والميتوكوندريا (الحمض النووي الموجود في عضيات الخلايا البشرية) في الأنسجة الدهنية.
قال الباحثون "يبدو أن التوقيت المناسب مهم لتوازن طاقة الجسم وتحسين الفوائد الصحية للنشاط البدني، ولكن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لاستخلاص استنتاجات موثوقة حول صلة نتائجنا بالبشر".
لطالما كانت الفئران نموذجا طويل الأمد لوظائف الأعضاء البشرية والتمثيل الغذائي. ومع ذلك، يقول الباحثون إن مقارنتهم، التي نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، محدودة بحقيقة أن الفئران كائنات ليلية.
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مجتمع
هل تتحول عضلاتك بالفعل إلى دهون إذا توقفت عن التدريب؟
30 يناير 2022, 05:57 GMT
إذن ما هو الوقت الذي يجب أن تبدأ فيه التدريب؟
تزعم دراسة نُشرت قبل عام في مجلة Frontiers in Physiology أن وقت التدريب وفعاليته يعتمدان بشكل كبير على جنسك.
وبحسب الدراسة، فإن النساء يحرقن المزيد من الدهون أثناء ممارسة الرياضة في الصباح، بينما يحرق الرجال المزيد من الدهون في الليل. بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء اللواتي يهدفن إلى تحسين ضغط الدم يحققن أيضا نتائج أفضل من خلال ممارسة الرياضة في الصباح، كما تقول الدراسة.
وجدت دراسة أخرى من كلية التغذية ودراسات الحركة في المركز الطبي في جامعة ماستريخت في هولندا في عام 2021، أن التدريب في أوقات مختلفة من اليوم له فوائد مختلفة وأن جدول التدريب الخاص بك يجب أن يأخذ في الاعتبار ما تريد الحصول عليه من تدريبك.
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