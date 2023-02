https://sputnikarabic.ae/20230220/أفضل-6-مشروبات-للتخلص-من-دهون-البطن-وإبطاء-الشيخوخة-1073749591.html

أفضل 6 مشروبات للتخلص من دهون البطن وإبطاء الشيخوخة

يلعب نظامك الغذائي دورا رئيسيا في الطريقة التي تصبح عليها مع تقدمك في العمر حتى في عدد التجاعيد التي تظهر عليك وفي المكان الذي يخزن فيه جسمك الدهون. 20.02.2023, سبوتنيك عربي

على سبيل المثال، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients، فإن بعض الحلويات والوجبات الخفيفة السكرية والوجبات التي يتم قليها أو خبزها لديها القدرة على إحداث تقدم كبير في العمر وإتلاف بشرتك.يقول موقع Harvard Health إن أشياء مثل الخبز الأبيض والمشروبات السكرية والكربوهيدرات المكررة والكثير من الدهون المشبعة يمكن أن تسهم في زيادة الدهون حول منطقة البطن.ومع ذلك، فإن الاستمتاع بالأطعمة التي تحبها أمر مهم، والحياة تدور حول التوازن. لذلك حتى إذا كنت تستهلك الكثير من السكر أو الأطعمة المقلية هذا الشتاء، يمكنك تعويض بعض الأضرار من خلال معرفة المشروبات الرئيسية التي يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن وإبطاء الشيخوخة المرئية.المشروبات التي ستساعد في هذه العملية هي تلك التي تحافظ على رطوبتك، وتحتوي على القليل جدا من السكر والسعرات الحرارية المضافة، وتحتوي على العناصر الغذائية أو مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الشيخوخة وزيادة فقدان الوزن، وفق موقع Eat This, Not That المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.1. مياه الكلوروفيلالمكون النشط لهذا المشروب يحتوي على ما يلزم لحرق دهون البطن مع إبقائك شابًا. تقول تريستا بيست، خبيرة التغذية المعتمدة "ماء الكلوروفيل هو وسيلة سهلة للتخلص من السموم، وتعزيز صحة الجلد، وتزويد الجسم بكميات كبيرة من مضادات الأكسدة".وتضيف: "مضادات الأكسدة الموجودة في الكلوروفيل تعمل في الجسم لإزالة وتقليل السموم والجذور الحرة، التي تؤدي بما في ذلك إلى شيخوخة الجلد، إلى جانب العديد من الآثار الجانبية الأخرى الأكثر خطورة".تحتوي مياه الكلوروفيل على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات، مما يعني أن الجلد يعاني من التهاب أقل.في حين أن ماء الكلوروفيل مليء بمضادات الأكسدة، فإن المكون الذي يحمل الاسم نفسه يساعد على الهضم وحرق الدهون.تقول بيست: "الكلوروفيل يحسن نوعية خلايا الدم الحمراء وبالتالي تمكينها من حمل المزيد من الأكسجين. تعني زيادة كمية الأكسجين المنتشرة في الجسم تدفق المزيد من العناصر الغذائية والطاقة أيضا. يمكن أن يؤدي امتصاص المغذيات بشكل أفضل وزيادة الطاقة إلى تشجيع فقدان الوزن من خلال تمكينك من المشاركة في المزيد من النشاط البدني".2. الكومبوتشاالكومبوتشا هو مشروب مخمر صحي مجرب لمحاربة الشيخوخة وحرق بعض الأرطال، كما تقول اختصاصية التغذية هايلي ميلر.وتضيف: "التخمير هو عملية طبيعية تنتج البروبيوتيك والبكتيريا الصديقة التي تساعد في الحفاظ على ميكروبيوم أمعائك في حالة عمل جيدة. وقد ثبت أن القناة الهضمية الصحية تعزز تنظيم الوزن والشيخوخة الصحية".خلصت دراسة نُشرت في مجلة Scientific Reports إلى أن ميكروبيوم الأمعاء الصحي والمتنوع كان مرتبطا بنسبة أقل من الدهون الحشوية - وهو النوع الموجود حول أعضاء البطن ويمكن أن يظهر على شكل دهون في البطن.3.الماءيعتبر الماء من أكثر المشروبات فعالية التي تحرق الدهون وتحافظ على شباب، بحسب اختصاصية التغذية كاتي توماشكو.تقول توماشكو: "يوفر الماء الترطيب، والذي يمكن أن يساعد في دعم التمثيل الغذائي الصحي ونمط الحياة الصحي، والذي يمكن أن يساعد في إدارة الوزن/ الحفاظ عليه وقد يساعد في إبطاء [تأثيرات] معينة للشيخوخة مثل ضعف الإدراك وتقليل سلامة الجلد".وفقًا لتقرير نُشر في مجلة Clinical and Cosmetic and Investigational Dermatology، فإن شرب الكثير من الماء والبقاء رطبا هو مفتاح للحفاظ على بشرتك وجعلك تبدو أصغر سناً.4. القهوة السوداءإذا كنت تحب الاستيقاظ على كوب من القهوة السوداء، فربما تكون قد وجدت بالفعل أحد أفضل المشروبات لتقليل دهون البطن والحفاظ على بشرتك.تقول خبيرة التغذية الدكتورة دانا إليس هونيس: "[القهوة السوداء] مشروب خال من السعرات الحرارية ويحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة المضادة للالتهابات".وتؤكد أن ذلك يساعد في كل من حرق الدهون (عن طريق تنشيط التمثيل الغذائي – وهو ما يفعله الكافيين)، ومكافحة الشيخوخة عن طريق الحفاظ على الجلد وترطيبه".وجدت دراسة كبيرة أجريت على البالغين اليابانيين، نُشرت في Nutrients، أن الاستهلاك اليومي للقهوة كان مرتبطا بانخفاض معدل حدوث دهون البطن.5. الشاي الأخضربينما تبدو القهوة السوداء مغرية، لا يستطيع الكثير من الناس تخيل التخلي عن الشاي الأخضر في الصباح خاصةً إذا كانوا يريدون حرق بعض دهون البطن.لحسن الحظ، يقدم الشاي الأخضر فوائد مماثلة للقهوة السوداء، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة التي توقف الالتهاب في مساراتها وتضمن بقاءك رطبا.وجدت دراسة نشرت في مجلة أبحاث البيئة والصحة العامة وجود صلة بين ارتفاع استهلاك الشاي الأخضر وانخفاض فرص الإصابة بالسمنة في منطقة البطن.وخلصت دراسة أخرى، نُشرت في مجلة Journal of Functional Foods، إلى أن المشاركين الذين شربوا الشاي الأخضر لمدة اثني عشر أسبوعا كانت لديهم دهون حشوية أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك في نهاية الدراسة.كما وجدت دراسة واحدة نُشرت في Toxicological Research أن مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر قد يكون لها تأثيرات مضادة للشيخوخة على الجلد.6. الشاي الأسودتصنف الدكتورة هونيس أيضا الشاي الأسود إلى جانب الشاي الأخضر كمشروب رائع لحرق دهون البطن وإبطاء الشيخوخة.مما لا يثير الدهشة، أن هذا المشروب يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الالتهابات ومحاربة التجاعيد وحتى يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.وفقًا لتقرير نُشر في Molecules، يحتوي الشاي الأسود على مادة البوليفينول المعروفة بمساعدتك على إدارة الوزن وتقليل مخاطر السمنة.إذا لم يكن كل ذلك كافيًا، فإن الشاي الأسود يحافظ أيضا على بشرتك رطبة، مما يجعله مشروبا رائعا.

