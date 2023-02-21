عربي
https://sputnikarabic.ae/20230221/باتروشيف-لـ-وانغ-يي-المسار-نحو-الشراكة-الاستراتيجية-مع-الصين-هو-أولوية-لروسيا-1073836275.html
باتروشيف لـ وانغ يي: المسار نحو الشراكة الاستراتيجية مع الصين هو أولوية لروسيا
باتروشيف لـ وانغ يي: المسار نحو الشراكة الاستراتيجية مع الصين هو أولوية لروسيا
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، بأن المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين يمثل أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T14:40+0000
2023-02-21T14:47+0000
روسيا
الصين
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/46/1013894687_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_0d5c0ea67d8c4e0fa0079229648f133a.jpg
وقال باتروشيف في اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي: "إن المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين هو أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا".وأضاف باتروشيف: "بأن الغرب الجماعي يعمل ضد روسيا والصين، وكذلك ضد الدول النامية، وفي هذا الصدد، فإن تعميق التنسيق الروسي الصيني له أهمية خاصة".وتابع باتروشيف: "الأحداث الدامية التي أطلقها الغرب في أوكرانيا هي مجرد مثال واحد. كل هذا يتم ضد روسيا والصين، وكذلك على حساب الدول النامية. في سياق الحملة التي أطلقها الغرب الجماعي لمضاعفة احتواء روسيا والصين، فإن تعميق التنسيق والتفاعل الروسي الصيني على الساحة الدولية له أهمية خاصة".
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/46/1013894687_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a8f3653e34309f103cf8165e252d6531.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, العالم
روسيا, الصين, العالم

باتروشيف لـ وانغ يي: المسار نحو الشراكة الاستراتيجية مع الصين هو أولوية لروسيا

14:40 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 14:47 GMT 21.02.2023)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورنيقولاي باتروشيف
نيقولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، بأن المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين يمثل أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا.
وقال باتروشيف في اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي: "إن المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين هو أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا".
وأضاف باتروشيف: "بأن الغرب الجماعي يعمل ضد روسيا والصين، وكذلك ضد الدول النامية، وفي هذا الصدد، فإن تعميق التنسيق الروسي الصيني له أهمية خاصة".

وتابع باتروشيف: "الأحداث الدامية التي أطلقها الغرب في أوكرانيا هي مجرد مثال واحد. كل هذا يتم ضد روسيا والصين، وكذلك على حساب الدول النامية. في سياق الحملة التي أطلقها الغرب الجماعي لمضاعفة احتواء روسيا والصين، فإن تعميق التنسيق والتفاعل الروسي الصيني على الساحة الدولية له أهمية خاصة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала