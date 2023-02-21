https://sputnikarabic.ae/20230221/بيسكوف-هدف-روسيا-هو-التأكد-من-استمرار-التكافؤ-النووي-1073846196.html
بيسكوف: هدف روسيا هو التأكد من استمرار التكافؤ النووي
بيسكوف: هدف روسيا هو التأكد من استمرار التكافؤ النووي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو لن تترك معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)، وأن الحديث يدور عن تعليق العمل بها، موضحا أن الهدف... 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T16:39+0000
2023-02-21T16:39+0000
2023-02-21T16:39+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
معاهدة ستارت
النووي
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وقال بيسكوف في مقابلة مع "آر تي" اليوم الثلاثاء، "روسيا لن تتركها (معاهدة ستارت) وهو ما أكد عليه الرئيس، إنه تعليق العمل بها. هذا مهم للغاية، لأن ما تريده الولايات المتحدة ودول أخرى من عمليات تفتيش ليس ممكنا في ظل المواجهة الحالية، التي ينخرط فيها الناتو بشكل أعمق. بالإضافة إلى ذلك، ادعى الناتو أنه جزء من الاتفاقية".وأضاف "لذلك هذا مهم، يجب أن نأخذ في الاعتبار القدرات النووية لبريطانيا وفرنسا، وهو أمر مهم للغاية أيضا. الهدف الرئيسي للرئيس وبلدنا هو التأكد من استمرار هذا التكافؤ النووي".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن بلاده توقف مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستوقف مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".وقبل ثلاثين عامًا، تم التوقيع على معاهدة "ستارت" بين روسيا والولايات المتحدة بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها في 3 يناير 1993 في موسكو وهي جزء لا يتجزأ من معاهدة ستارت -2 التي تعتبر مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-روسيا-تعلق-مشاركتها-في-معاهدة-ستارت-1073820000.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, دميتري بيسكوف, معاهدة ستارت, النووي
روسيا, دميتري بيسكوف, معاهدة ستارت, النووي
بيسكوف: هدف روسيا هو التأكد من استمرار التكافؤ النووي
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو لن تترك معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)، وأن الحديث يدور عن تعليق العمل بها، موضحا أن الهدف الرئيسي هو التأكد من استمرار احترام التكافؤ النووي.
وقال بيسكوف في مقابلة مع "آر تي" اليوم الثلاثاء، "روسيا لن تتركها (معاهدة ستارت) وهو ما أكد عليه الرئيس، إنه تعليق العمل بها. هذا مهم للغاية، لأن ما تريده الولايات المتحدة ودول أخرى من عمليات تفتيش ليس ممكنا في ظل المواجهة الحالية، التي ينخرط فيها الناتو بشكل أعمق. بالإضافة إلى ذلك، ادعى الناتو أنه جزء من الاتفاقية".
وأضاف "لذلك هذا مهم، يجب أن نأخذ في الاعتبار القدرات النووية لبريطانيا وفرنسا، وهو أمر مهم للغاية أيضا. الهدف الرئيسي للرئيس وبلدنا هو التأكد من استمرار هذا التكافؤ النووي".
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن بلاده توقف مشاركتها في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت" الموقعة بين موسكو وواشنطن.
وقال بوتين خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية: "أنا مضطر لأن أعلن اليوم أن روسيا ستوقف مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".
"أكرر، روسيا لا تنسحب من المعاهدة، بل توقف مشاركتها فيها. هناك دول مثل فرنسا وبريطانيا سوف نأخذ في الاعتبار ترساناتهما النووية، أي القدرة الهجومية المشتركة لتحالف (شمال الأطلسي)".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقبل ثلاثين عامًا، تم التوقيع على معاهدة "ستارت" بين روسيا والولايات المتحدة بشأن زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها في 3 يناير 1993 في موسكو وهي جزء لا يتجزأ من معاهدة ستارت -2 التي تعتبر مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الرؤوس الحربية والبيانات الخاصة بالقاذفات الثقيلة.