https://sputnikarabic.ae/20230221/علماء-يكشفون-طبيعة-حورية-الشيطان-المرعبة-صور-وفيديو-1073819838.html

علماء يكشفون طبيعة "حورية الشيطان" المرعبة... صور وفيديو

علماء يكشفون طبيعة "حورية الشيطان" المرعبة... صور وفيديو

كشف تحليل معمق أخيرا عن تكوين ما وصفه الكثيرون "بالحورية المرعبة" أو "الشيطان المخيف" بسبب الشكل الغريب للمومياء الموجودة في معبد "إنجو إن" في مدينة أساكوتشي... 21.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-21T11:10+0000

2023-02-21T11:10+0000

2023-02-21T11:10+0000

مجتمع

علوم

منوعات

مومياء

مومياوات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073818902_0:0:3430:1930_1920x0_80_0_0_6711de321a201eb520c927c3c98516dc.jpg

كانت القطعة الأثرية الغريبة موضع جدل لعدة قرون، حيث يبلغ طول الجسم 30 سم (1 قدم)، ويتكون الجسم من يدين متجهتين نحو الوجه، بالإضافة إلى شعر وبقايا أسنان مدببة حادة وذيل يشبه السمكة بشكل واضح.وتشير الأساطير إلى أن هذه الحورية تمنح الخلود لمن ذاق لحمها، كما أشارت التقارير إلى أن هذه الحورية يمكن أن يكون لها أهمية دينية.وعُثر على هذه الحورية في المحيط الهادئ، قبالة جزيرة “شيكوكو” اليابانية، بين عامي 1736 و1741، ويتم الاحتفاظ بها الآن في معبد "إنجو إن" بمدينة أساكوتشي.عمل فريق "كوسا" مع المعبد لفحص القطع الأثرية غير المدمرة على تفكيك بناء واحدة على الأقل من هذه العينات، وتضمن الفحص تقييما بصريا، وتصوير بالأشعة السينية، والفحص المجهري البصري والإلكتروني، وتحليل الأشعة السينية الفلورية.كشفت عمليات المسح أن "حورية الشيطان" عبارة عن خليط من الأجزاء، ولم يتم استخدام أي نوع من الخشب في عملية البناء.وقال العلماء: "إنه مصنوع من الورق الرقائقي وجلد السمك المنتفخ، مع القطن والحشوات الأخرى ومادة تشبه الجبس كقاعدة، ويفترض أنها صنعت في أواخر عام 1800 تقريبا"، حسب مجلة "sciencealert" العلمية.وتابع العلماء أن "حورية الشيطان" في حوزة معبد "إنجو إن" لا تزال تشكل لغزا. وبالرغم من إزالة الغموض حول بناء حورية الشيطان، إلا أنه يظل قطعة أثرية مهمة.

https://sputnikarabic.ae/20230219/علماء-يكتشفون-حقيقة-مومياء-عمرها-300-عام-كانت-تعبد-اعتقادا-أنها-تمنح-الخلود-صور-1073702969.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات, مومياء, مومياوات