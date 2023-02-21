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https://sputnikarabic.ae/20230221/مصر-وأوزبكستان-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-الشامل-في-جميع-المجالات-1073838533.html
مصر وأوزبكستان تتفقان على تعزيز التعاون الشامل في جميع المجالات
مصر وأوزبكستان تتفقان على تعزيز التعاون الشامل في جميع المجالات
اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضياييف، على تعزيز التعاون الشامل بين بلديهما في جميع المجالات. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T15:17+0000
2023-02-21T15:17+0000
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جاء ذلك في بيان مشترك عقب اختتام مباحثات الرئيسين المصري والأوزبكستاني في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء.وحسب البيان، اتفق الرئيسان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، والعمل على زيادة التبادل التجارى بين مصر وأوزبكستان، والاستثمارات المتبادلة.وأكد الطرفان أهمية تعزيز أنشطة اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والاقتصادي والفني، وتعزيز أنشطة منتدى الأعمال المصري - الأوزبكستاني.ورحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات.وأعرب الرئيس الأوزبكستاني عن استعداده لمواصلة تطوير التنسيق مع مصر في إطار عمل "منظمة شنغهاي للتعاون" بعد انضمام مصر بصفة "شريك حوار".وشددا على أهمية الحفاظ على استمرار الدعم المتبادل والتعاون الوثيق في المحافل الدولية والإقليمية في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأشارا إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتنمية حركة السياحة والطيران بين مصر وأوزبكستان، وتقديم كل التسهيلات المُمكنة والتيسيرات المطلوبة لتحقيق ذلك.كما وجه ميرضياييف دعوة إلى السيسي للقيام بزيارة رسمية إلى أوزبكستان.
https://sputnikarabic.ae/20220729/أوزبكستان-توضح-لماذا-يحتاج-العالم-إلى-منظمة-شنغهاي-1065723087.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار أوزبكستان الآن, العالم العربي, الأخبار, منظمة شنغهاي للتعاون
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار أوزبكستان الآن, العالم العربي, الأخبار, منظمة شنغهاي للتعاون

مصر وأوزبكستان تتفقان على تعزيز التعاون الشامل في جميع المجالات

15:17 GMT 21.02.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضياييف، على تعزيز التعاون الشامل بين بلديهما في جميع المجالات.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب اختتام مباحثات الرئيسين المصري والأوزبكستاني في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء.
وحسب البيان، اتفق الرئيسان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، والعمل على زيادة التبادل التجارى بين مصر وأوزبكستان، والاستثمارات المتبادلة.
وأكد الطرفان أهمية تعزيز أنشطة اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والاقتصادي والفني، وتعزيز أنشطة منتدى الأعمال المصري - الأوزبكستاني.
ورحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات.
وأعرب الرئيس الأوزبكستاني عن استعداده لمواصلة تطوير التنسيق مع مصر في إطار عمل "منظمة شنغهاي للتعاون" بعد انضمام مصر بصفة "شريك حوار".
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وشددا على أهمية الحفاظ على استمرار الدعم المتبادل والتعاون الوثيق في المحافل الدولية والإقليمية في جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشارا إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتنمية حركة السياحة والطيران بين مصر وأوزبكستان، وتقديم كل التسهيلات المُمكنة والتيسيرات المطلوبة لتحقيق ذلك.
كما وجه ميرضياييف دعوة إلى السيسي للقيام بزيارة رسمية إلى أوزبكستان.
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