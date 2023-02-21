https://sputnikarabic.ae/20230221/موسكو-هناك-كل-الأسباب-للقول-إن-سياسة-واشنطن-تهدف-إلى-تقويض-الأمن-القومي-لروسيا-1073847390.html
موسكو: هناك كل الأسباب للقول إن سياسة واشنطن تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا
موسكو: هناك كل الأسباب للقول إن سياسة واشنطن تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هناك كل الأسباب للقول إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا. 21.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-21T17:03+0000
2023-02-21T17:03+0000
2023-02-21T17:43+0000
روسيا
معاهدة ستارت
واشنطن
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وأضافت الخارجية الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء "هناك كل الأسباب للقول إن سياسة الولايات المتحدة تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ والتفاهمات الأساسية المنصوص عليها في معاهدة ستارت، والتي تشكل حجر الزاوية في المعاهدة والتي بدونها ما كانت لتُبرم... في الواقع، نحن نتحدث عن تغيير جذري في الظروف مقارنة بتلك، التي كانت موجودة وقت إبرام معاهدة ستارت".وتابعت أن قرار تعليق العمل بمعاهدة ستارت قد يكون قابلاً للتراجع، ولهذا يجب على الولايات المتحدة إظهار الإرادة السياسية وبذل الجهود لوقف التصعيد "قد يكون قرار تعليق معاهدة ستارت قابلا للتراجع. وللقيام بذلك، يجب على واشنطن أن تظهر الإرادة السياسية وأن تبذل جهوداً واعية لنزع التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف العمل الكامل للمعاهدة، وبالتالي، ضمان قابليتها للتطبيق بشكل شامل".كما تطالب موسكو واشنطن بالامتناع عن الخطوات التي قد تمنع استئناف معاهدة ستارت الجديدة في حال نضج الظروف اللازمة لذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-روسيا-تعلق-مشاركتها-في-معاهدة-ستارت-1073820000.html
واشنطن
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روسيا, معاهدة ستارت, واشنطن
روسيا, معاهدة ستارت, واشنطن
موسكو: هناك كل الأسباب للقول إن سياسة واشنطن تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا
17:03 GMT 21.02.2023 (تم التحديث: 17:43 GMT 21.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هناك كل الأسباب للقول إن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا.
وأضافت الخارجية الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء "هناك كل الأسباب للقول إن سياسة الولايات المتحدة تهدف إلى تقويض الأمن القومي لروسيا، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ والتفاهمات الأساسية المنصوص عليها في معاهدة ستارت، والتي تشكل حجر الزاوية في المعاهدة والتي بدونها ما كانت لتُبرم... في الواقع، نحن نتحدث عن تغيير جذري في الظروف مقارنة بتلك، التي كانت موجودة وقت إبرام معاهدة ستارت".
وأضافت أن موسكو ستواصل الامتثال للقيود الكمية على الوسائل الهجومية الاستراتيجية، على الرغم من تعليق معاهدة ستارت، "من أجل الحفاظ على درجة كافية من القدرة على التنبؤ والاستقرار في مجال القذائف النووية، تعتزم روسيا التقيد بنهج مسؤول وستواصل الامتثال الصارم للقيود الكمية المفروضة على الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي نصت عليها المعاهدة".
وتابعت أن قرار تعليق العمل بمعاهدة ستارت قد يكون قابلاً للتراجع، ولهذا يجب على الولايات المتحدة إظهار الإرادة السياسية وبذل الجهود لوقف التصعيد "قد يكون قرار تعليق معاهدة ستارت قابلا للتراجع. وللقيام بذلك، يجب على واشنطن أن تظهر الإرادة السياسية وأن تبذل جهوداً واعية لنزع التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف العمل الكامل للمعاهدة، وبالتالي، ضمان قابليتها للتطبيق بشكل شامل".
كما تطالب موسكو واشنطن بالامتناع عن الخطوات التي قد تمنع استئناف معاهدة ستارت الجديدة في حال نضج الظروف اللازمة لذلك.